Regierung erhöht Mittel für Investitionsprämie auf 5 Mrd.

Wien - Die türkis-grüne Bundesregierung wird die Mittel für die Investitionsprämie von drei auf fünf Mrd. erhöhen. Das kündigte ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag vor Beginn der gemeinsamen zweitägigen Arbeitsklausur an. Rund 3,5 Milliarden Euro kann Österreich von den EU-Wiederaufbaugeldern bekommen.

Neuer Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ist angelobt

Wien - Wolfgang Mückstein (Grüne) ist Montagvormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als neuer Sozial- und Gesundheitsminister angelobt worden. Er übernimmt die Aufgabe von Rudolf Anschober (Grüne), der das Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Am Nachmittag traf Mückstein mit Spitzenbeamten zusammen, um die aktuelle Corona-Lage und die Impfsituation zu erörtern.

2.117 Neuinfektionen und wieder Zuwachs in Spitälern

Wien - Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich bis Montagvormittag 2.117 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Fast ebenso viele Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden. Die Zahl der Hospitalisierten mit Covid-19 stieg im Tagesvergleich um 89 auf exakt 2.100, darunter sind 570 Intensivpatienten, 24 mehr als am Sonntag. Ebenfalls um 24 weitere Menschen stieg die Zahl der Todesfälle an. Bisher sind österreichweit 9.922 Infizierte verstorben.

Baerbock soll Kanzlerkandidatin der deutschen Grünen werden

Berlin - Die deutsche Grünen-Chefin Annalena Baerbock soll ihre Partei als Kanzlerkandidatin in den Bundestagswahlkampf führen. Dies teilte Co-Parteichef Robert Habeck am Montag mit. "Wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen", sagte er. Erstmals in ihrer Geschichte ziehen die Grünen mit dem Anspruch in die Wahl, stärkste Partei im Bund zu werden. Die Entscheidung muss noch auf einem Parteitag vom 11. bis 13. Juni bestätigt werden, die Zustimmung gilt aber als sicher.

Wifo sieht durch MAN-Schließung 5.900 Jobs bedroht

Steyr/Linz/Wien - 5.900 Jobs wären laut einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo im Auftrag der Arbeiterkammer Wien durch eine Schließung des MAN-Standorts in Steyr gefährdet. Studienautor Gerhard Streicher vermisst - ebenso wie die Vertreter der Arbeiterkammer - eine Industrie-Strategie in Österreich, etwa im Hinblick auf den Klimawandel, wie er bei der Präsentation seiner Prognose im Rahmen einer Online-Pressekonferenz am Montag sagte.

EU bereitet vorerst keine neuen Russland-Sanktionen vor

Brüssel/Kiew - Die EU kommt Forderungen nach der Vorbereitung neuer Sanktionen gegen Russland vorerst nicht nach. Es gebe keine Bewegung in diese Richtung, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell laut dpa am Montag nach einer Videokonferenz der Außenminister der Mitgliedstaaten. Die Dinge könnten sich ändern, dies sei aber der derzeitige Stand der Dinge. Nach Erkenntnissen der EU hat Russland mittlerweile mehr als 150.000 Soldaten an der Grenze stationiert.

Hubschrauber "Ingenuity" absolviert ersten Flug auf dem Mars

Washington - Mit dem Mars-Hubschrauber "Ingenuity" hat erstmals ein Luftfahrzeug einen Flug auf einem anderen Planeten absolviert. Der mit Lithium-Ionen-Akkus betriebene und rund 1,8 Kilogramm schwere "Ingenuity" stieg bei seinem ersten Testflug am Montag auf, schwebte dann auf der Stelle und landete schließlich wieder auf der Oberfläche des Planeten, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Wegen technischer Probleme war der Testflug zuvor seit Anfang April mehrfach verschoben worden.

Castro-Ära auf Kuba vorbei - Diaz-Canel neuer KP-Chef

Havanna - Nach mehr als 60 Jahren ist die Ära Castro auf der Karibik-Insel Kuba vorbei: Die Kommunistische Partei hat am Montagvormittag (Ortszeit) erwartungsgemäß Staatspräsident Miguel D�az-Canel zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt dem 89-jährigen Ra�l Castro nach, der vor drei Jahren bereits das Präsidentenamt aufgegeben hatte. Mehr als sechs Jahrzehnte standen Ra�l Castro und sein 2016 verstorbener älterer Bruder Fidel an der Spitze Kubas.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red