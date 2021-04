Regierung erhöht Mittel für Investitionsprämie auf 5 Mrd.

Wien - Die türkis-grüne Bundesregierung wird die Mittel für die Investitionsprämie von drei auf fünf Mrd. Euro erhöhen. Dies sei ein großer "Investitionsschub", kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag vor Beginn der gemeinsamen zweitägigen Arbeitsklausur an. Man verspreche sich davon, dass der Zuschuss 55 Mrd. an Investitionen auslösen werde, indem diese vorgezogen werden. Rund 3,5 Milliarden Euro kann Österreich aus EU-Wiederaufbaugeldern beziehen.

WHO: Rekord bei Coronainfektionen innerhalb einer Woche

Genf - Innerhalb einer Woche sind weltweit so viele neue Coronainfektionen gemeldet worden wie nie zuvor. Es waren 5,2 Millionen neue Fälle, der achte wöchentliche Anstieg in Folge, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Montag in Genf. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg auf Wochenbasis zum fünften Mal in Folge.

Laschet bekräftigt Anspruch auf Kanzlerkandidatur

Berlin - CDU-Chef Armin Laschet will weiter Kanzlerkandidat der deutschen Unionsparteien werden. Bei einer Sondersitzung des CDU-Bundesvorstandes hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Montagabend seinen Anspruch auf die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel bekräftigt. Zuvor war der Rückhalt für Laschet bei den Christdemokraten gebröckelt. Neben der Jungen Union hatten auch mehrere CDU-Landesverbände eine Präferenz für CSU-Chef Markus Söder erkennen lassen.

Floyd-Prozess endet mit scharfer Kritik am Ex-Polizisten

Minneapolis (Minnesota) - Im Prozess um den Tod des Afroamerikaners George Floyd hat die Anklage am heutigen Montag ihr Schlussplädoyer gehalten. Staatsanwalt Steve Schleicher sagte vor dem Gericht in Minneapolis, dass der weiße Ex-Polizist Derek Chauvin direkt für den Tod Floyds verantwortlich sei. Chauvins exzessive und erbarmungslose Gewaltanwendung habe Floyd getötet, sagte Schleicher. Er wies darauf hin, dass Floyd den Polizisten minutenlang gebeten habe, ihn atmen zu lassen.

WMO-Klimabericht: 2020 war eines der drei wärmsten Jahre

Genf - Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft 2020 zwar vielerorts in die Knie gezwungen, dem Klima hat das aber nicht geholfen. Auch wenn sich der Ausstoß der Treibhausgase kurzfristig verlangsamte, stieg die Konzentration in der Atmosphäre weiter, schreibt die Weltwetterorganisation (WMO) am Montag in ihrem Abschlussbericht über das globale Klima 2020. Nach Vorliegen aller Messdaten bestätigt sie ihre Prognose vom Dezember: 2020 war eines der drei wärmsten je registrierten Jahre.

Gespräche über Sozialplan bei MAN in Steyr haben begonnen

München/Steyr - In Steyr haben am Montag die Verhandlungen über einen Sozialplan für die MAN-Belegschaft begonnen. Betriebsrat Helmut Emler berichtete im Anschluss daran von einem "grundsätzlich positiven Gesprächsklima", allerdings hätte er statt des Steyrer Managements lieber auch Eigentümervertreter aus München - "die wirklichen Entscheidungsträger" von MAN, Traton oder VW - mit am Tisch gehabt. Im Mai wird weiterverhandelt.

EU bereitet vorerst keine neuen Russland-Sanktionen vor

Brüssel/Kiew - Die EU kommt Forderungen nach der Vorbereitung neuer Sanktionen gegen Russland vorerst nicht nach. Es gebe keine Bewegung in diese Richtung, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell laut dpa am Montag nach einer Videokonferenz der Außenminister der Mitgliedstaaten. Die Dinge könnten sich ändern, dies sei aber der derzeitige Stand der Dinge. Nach Erkenntnissen der EU hat Russland mittlerweile mehr als 150.000 Soldaten an der Grenze stationiert.

Castro-Ära auf Kuba vorbei - Diaz-Canel neuer KP-Chef

Havanna - Nach mehr als 60 Jahren ist die Ära Castro auf der Karibik-Insel Kuba vorbei: Die Kommunistische Partei hat am Montagvormittag (Ortszeit) erwartungsgemäß Staatspräsident Miguel D�az-Canel zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt dem 89-jährigen Ra�l Castro nach, der vor drei Jahren bereits das Präsidentenamt aufgegeben hatte. Mehr als sechs Jahrzehnte standen Ra�l Castro und sein 2016 verstorbener älterer Bruder Fidel an der Spitze Kubas.

