Regierung erhöht Mittel für Investitionsprämie auf 5 Mrd.

Wien - Die türkis-grüne Bundesregierung wird die Mittel für die Investitionsprämie von drei auf fünf Mrd. Euro erhöhen. Dies sei ein großer "Investitionsschub", kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag vor Beginn der gemeinsamen zweitägigen Arbeitsklausur an. Man verspreche sich davon, dass der Zuschuss 55 Mrd. an Investitionen auslösen werde, indem diese vorgezogen werden. Rund 3,5 Milliarden Euro kann Österreich aus EU-Wiederaufbaugeldern beziehen.

WHO: Rekord bei Coronainfektionen innerhalb einer Woche

Genf - Innerhalb einer Woche sind weltweit so viele neue Coronainfektionen gemeldet worden wie nie zuvor. Es waren 5,2 Millionen neue Fälle, der achte wöchentliche Anstieg in Folge, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Montag in Genf. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg auf Wochenbasis zum fünften Mal in Folge.

Machtkampf um Kanzlerkandidatur erreicht CDU-Spitze

Berlin - Im Kampf um die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien ringt nun auch die CDU-Spitze erbittert um eine gemeinsame Linie. Parteichef Armin Laschet konnte am Montagabend in einer eigens einberufenen Online-Sondersitzung des Bundesvorstandes zunächst nicht mit seinem Wunsch durchdringen, die "K-Frage" sofort zu entscheiden. Sein Rivale, CSU-Chef Markus Söder, hatte zuvor gesagt, eine Entscheidung der Schwesterpartei akzeptieren zu wollen.

Real Madrid, Chelsea und Manchester City droht CL-Ausschluss

Kopenhagen - Rekordsieger Real Madrid, Manchester City und Chelsea droht als künftigen Super-League-Mitgliedern der Ausschluss aus der laufenden Fußball-Champions-League. Dies bestätigte der dänische Verbandspräsident Jesper Möller, der auch Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees ist, am Montag in einem Interview mit der Rundfunkanstalt in Dänemark (DR). "Diese Clubs müssen weg, und ich gehe davon aus, dass dies am Freitag geschehen wird", betonte Möller.

Moskau: 200 Kämpfer bei russischem Angriff in Syrien getötet

Moskau - Das russische Militär hat nach eigenen Angaben "rund 200 Kämpfer" bei einem Luftangriff in Syrien getötet. Ziel des Angriffs sei ein Stützpunkt von "Terroristen" nordöstlich der Stadt Palmyra gewesen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag auf Facebook mit. Dabei seien "zwei Unterschlupfe zerstört" worden. Auch die Nachrichtenagentur Interfax am Montag meldete den Angriff unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau.

Castro-Ära auf Kuba vorbei - Diaz-Canel neuer KP-Chef

Havanna - Nach mehr als 60 Jahren ist die Ära Castro auf der Karibik-Insel Kuba vorbei: Die Kommunistische Partei hat am Montagvormittag (Ortszeit) erwartungsgemäß Staatspräsident Miguel D�az-Canel zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt dem 89-jährigen Ra�l Castro nach, der vor drei Jahren bereits das Präsidentenamt aufgegeben hatte. Mehr als sechs Jahrzehnte standen Ra�l Castro und sein 2016 verstorbener älterer Bruder Fidel an der Spitze Kubas.

Floyd-Prozess endet mit scharfer Kritik am Ex-Polizisten

Minneapolis (Minnesota) - Im Prozess um den Tod des Afroamerikaners George Floyd hat die Anklage am Montag ihr Schlussplädoyer gehalten. Staatsanwalt Steve Schleicher sagte vor dem Gericht in Minneapolis, dass der weiße Ex-Polizist Derek Chauvin direkt für den Tod Floyds verantwortlich sei. Floyd habe Chauvin minutenlang gebeten, ihn atmen zu lassen. Seine exzessive und erbarmungslose Gewaltanwendung habe Floyd getötet. Chauvins Verteidiger Eric Nelson betonte die Unschuld seines Mandanten.

Iran-Atomgespräche in Wien werden fortgesetzt

Brüssel - Die Wiener Gespräche über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran werden am morgigen Dienstag unter optimistischen Vorzeichen fortgesetzt. "Wir können mit Befriedigung feststellen, dass die Verhandlungen in die Entwurfsphase eingetreten sind", twitterte der an den Gesprächen beteiligte russische Diplomat Michail Uljanow am Montag. Auch die EU und Teheran äußerten sich zuversichtlich.

