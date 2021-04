Ex-Polizist wegen Tötung George Floyds schuldig gesprochen

Minneapolis (Minnesota) - Fast ein Jahr nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd haben die Geschworenen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Damit droht ihm eine lange Haftstrafe. Das genaue Strafmaß soll in acht Wochen festgelegt werden, erklärte Richter Peter Cahill am Dienstag (Ortszeit) in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota. Gegen das Urteil könnte Chauvins Verteidigung noch Berufung einlegen.

Schwarze Jugendliche durch Polizeischüsse in den USA getötet

Columbus (Ohio) - In den USA ist ein 15 Jahre altes schwarzes Mädchen durch Polizeischüsse getötet worden. Die Schüsse fielen nur wenige Augenblicke vor der Verkündung des Schuldspruches gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin im Fall des getöteten Afroamerikaners George Floyd. Bei dem jüngsten Zwischenfall war bei der Polizei in Columbus im US-Bundesstaat Ohio ein Notruf wegen einer Bedrohung mit einem Messer eingegangen.

Ausreisekontrollen aus dem Bregenzerwald gestartet

Bregenz - Die Corona-bedingte Ausreisetestpflicht aus der Vorarlberger Talschaft Bregenzerwald ist am Mittwoch ohne Probleme angelaufen. Anders als im März im Leiblachtal (Bezirk Bregenz) konnte die Bildung allzu langer Staus im Frühverkehr vermieden werden, Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmer blieben im Rahmen. Außerordentliche Vorkommnisse gab es zunächst keine. Seit Mitternacht führen Polizei, Bundesheer und Bezirkshauptmannschaft an drei Kontrollpunkten Überprüfungen durch.

Mückstein-Premiere im Nationalrat

Wien - Der Nationalrat lernt am Mittwoch den neuen Sozial- und Gesundheitsminister kennen. Wolfgang Mückstein (Grüne) wird den Parlamentariern im Rahmen einer Regierungserklärung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) vorgestellt. Gefällt werden auch gleich einige Beschlüsse aus dem Ressort des neuen Ministers. So wird der Kostenersatz für Länder und Gemeinden für Corona-bedingte Zusatzausgaben (wie etwa Teststraßen) bis September verlängert.

SPÖ macht neuen Vorschlag zu parlamentarischer Maskenpflicht

Wien - Dass die FPÖ-Abgeordneten großteils keine Masken im Parlament tragen, obwohl die Hausordnung das vorschreibt, sorgt seit einiger Zeit für Ärger. Die ÖVP will mittels einer Änderung der Geschäftsordnung Strafen von 500 Euro einführen, die SPÖ hat nun eine neue Variante eingebracht. Sie will das Maskengebot in die Verfassung schreiben lassen, weil dies rascher ginge und weniger kompliziert sei.

EU einigt sich auf Klimaziel von minus 55 Prozent für 2030

Brüssel - Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich endgültig auf eine Verschärfung des Klimaziels für 2030 geeinigt. Bis dahin sollen die Treibhausgase der Europäischen Union um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 gesenkt werden. Dies teilten mehrere Vertreter des Europäischen Parlaments und des Rats der Mitgliedsstaaten am Mittwoch Früh in Brüssel mit. Bisher galt ein Ziel von minus 40 Prozent. Bis 2050 soll die EU dann klimaneutral sein.

Klimafragen beschäftigten junge Österreicher besonders

Wien - Junge Österreicher fühlen laut einer aktuellen Umfrage besonders gut informiert über Klimafragen, 57 Prozent der Befragten gaben dies bei einer internationalen Umfrage an. Im Vergleich zu den anderen EU-Ländern ist dies der höchste Anteil überhaupt, wie aus einer Befragung der Initiative #ClimateOfChange hervorgeht. Gleiches gilt auch für Wahrnehmung der Klimakrise als globales Problem, wie aus der Umfrage von 22.377 Personen im Alter zwischen 15 bis 35 Jahren hervorgeht

Ermittlungen gegen Doskozil in Causa Commerzialbank

Mattersburg - Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ermittelt in der Causa Commerzialbank Mattersburg gegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wegen mutmaßlicher Falschaussage. Grund dafür sind voneinander abweichende Aussagen von Doskozil und FMA-Vorstand Helmut Ettl zu Informationsflüssen rund um die Schließung der Bank im U-Ausschuss. Doskozil wurde nun dazu befragt, sein Diensthandy beschlagnahmt und ausgewertet, teilte sein Anwalt Johannes Zink am Dienstagabend mit.

