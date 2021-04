Eineinhalbjähriger in OÖ von Bus überrollt und getötet

Höhnhart - Ein eineinhalbjähriger Bub ist Mittwochmittag um 12.40 Uhr in Höhnhart (Bezirk Braunau) in Oberösterreich von einem Schulbus überrollt und getötet worden. Laut ersten Informationen der Polizei dürfte das Kind auf die Straße gelaufen und von dem Kleinbus überfahren worden sein, als die Mutter ein anderes Kind von der Haltestelle abholen wollte. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Mückstein stellte sich dem Nationalrat vor

Wien - Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Mittwoch bei seiner Präsentation im Nationalrat betont, dass die Gesundheit bei ihm an erster Stelle steht. Ziel müsse sein, die Menschen zu schützen und erst dann könne man an Öffnen, Grünen Pass und den Herbst denken. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte davor einmal mehr Öffnungsschritte für Mai beworben.

Bisher fast 10.000 Covid-Tote in Österreich

Wien - Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in Österreich sind fast 10.000 Menschen an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten am Mittwoch 9.997 Todesfälle. Außerdem wurden bereits 600.089 Infektionen registriert, somit waren 6,7 Prozent der Österreicher nachweislich infiziert. Am Mittwoch wurden wieder mehr als 2.500 Neuinfektionen gemeldet. In Spitalsbehandlung befanden sich noch über 2.000 Covid-19-Patienten.

SPÖ kritisiert Anzeige gegen Doskozil wegen Commerzialbank

Mattersburg - Die SPÖ Burgenland hat aufgrund der Ermittlungen gegen LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) wegen mutmaßlicher Falschaussage im Commerzialbank-U-Ausschuss harte Kritik an der ÖVP geübt, die Doskozil angezeigt hatte. "Es geht ihr nicht um Aufklärung, sondern um das Diskreditieren des Landeshauptmannes", so Klubobmann Robert Hergovich bei einer Pressekonferenz. Die Vorwürfe würden sich sicher in Luft auflösen. Die SPÖ Wien wehrte sich gegen Angriffe auf die Wohnbaugesellschaft Gesiba.

Putin warnt Ausland vor Provokationen

Moskau - Angesichts wachsender Spannungen mit dem Westen hat Russlands Präsident Wladimir Putin vor jeglichen Provokationen aus dem Ausland gewarnt. Man werde hart und schnell reagieren, sagte Putin bei seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation am Mittwoch in Moskau. Er sprach von andauernden und grundlosen unfreundlichen Handlungen gegen Russland, die bis in den Sport hinein reichten.

Mehr als 100 Festnahmen bei Nawalny-Protesten in Russland

Moskau - Bei Protesten gegen die Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny hat es in Russland erste Festnahmen gegeben. Das Bürgerrechtsportal Owd-Info zählte am Mittwochnachmittag schon mehr als 100 Fälle - darunter in mehreren sibirischen Städten, wo die Menschen aufgrund der Zeitverschiebung schon Stunden früher auf die Straßen gingen als etwa in Moskau. Zuvor waren bereits zwei enge Mitarbeiterinnen Nawalnys in Polizeigewahrsam genommen worden.

EU einigt sich auf Klimaziel von minus 55 Prozent für 2030

Brüssel - Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich endgültig auf eine Verschärfung des Klimaziels für 2030 geeinigt. Bis dahin sollen die Treibhausgase der Europäischen Union um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 gesenkt werden. Dies teilten mehrere Vertreter des Europäischen Parlaments und des Rats der Mitgliedsstaaten am Mittwoch in der Früh in Brüssel mit. Bisher galt ein Ziel von minus 40 Prozent. Bis 2050 soll die EU dann klimaneutral sein.

Syriens Präsident will weiterregieren

Amman - Der syrische Langzeit-Präsident Bashar al-Assad strebt bei der Wahl am 26. Mai eine vierte Amtszeit an. Dies teilte ein Parlamentssprecher im Staatsfernsehen mit. Assads Familie und seine Baath-Partei regieren Syrien seit fünf Jahrzehnten mit Hilfe der Sicherheitskräfte und der Armee.

Wiener Börse notiert im Verlauf etwas leichter

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag leicht ins Minus gedreht. Der ATX gab um moderate 0,09 Prozent auf 3.147,71 Punkte ab, nachdem er im Frühhandel im Zuge einer Gegenbewegung auf die starken Vortagesverluste noch klar zugelegt hatte. Am Dienstag hatte der heimische Leitindex 2,4 Prozent an Wert eingebüßt. Auf den ATX lastet die gebremste Stimmung bei den schwer gewichteten Banken. Raiffeisen Bank International und BAWAG geben jeweils 0,7 Prozent nach.

