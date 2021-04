Gastronomie und Tourismus starten mit 19. Mai

Wien - Trotz weiter hoher Infektionszahlen fährt Österreich ab 19. Mai eine Öffnungsstrategie. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verkündete bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen von Regierung, Ländern und Sozialpartnern, dass ab diesem Datum die Gastronomie wieder öffnet. Auch der Tourismus startet, Gäste aus dem Ausland sind dabei willkommen. Mit 19. Mai werden auch die Einreisebestimmungern erleichtert: Bei Vorlage des Grünen Passes entfällt die Quarantänepflicht.

Mückstein bremst Erwartungen auf schnellen "Grünen Pass"

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) bremst die Erwartungen, dass es bereits Ende Mai einen "Grünen Pass" für Geimpfte, Getestete und Genesene geben wird. ÖVP-Staatssekretär Magnus Brunner hatte einen solchen für Ende Mai angekündigt. "Ich habe mich nicht darüber gefreut. Das war weder abgesprochen, noch ist es richtig", erklärte Mückstein in der "Presse" und den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Samstagsausgaben).

Lage im Gazastreifen erneut gefährlich zugespitzt

Jerusalem - Die Lage im Gazastreifen hat sich erneut gefährlich zugespitzt. Militante Palästinenser feuerten nach israelischen Militärangaben bis zum Samstagmorgen 36 Raketen auf israelisches Gebiet. Sechs davon seien von der Raketenabwehr abgefangen worden. Israels Luftwaffe beschoss daraufhin mehrere Einrichtungen der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas, darunter eine unterirdische Anlage und Abschussrampen für Raketen.

Indonesisches U-Boot: Hoffnungen auf Rettung sinken

Jakarta/Washington - Die Hoffnungen auf eine Rettung des im Indischen Ozean vermissten indonesischen U-Boots verblassen. Indonesische Beamte gaben bekannt, falls das U-Boot noch unbeschädigt sei, hätte die Besatzung nur noch genug Luft bis zum frühen Morgen am Samstag, Ortszeit. Am Freitag kündigten auch die USA Hilfe aus der Luft an, um die 1977 in Deutschland gebaute "KRI Nanggala-402" mit ihrer 53-köpfigen Besatzung zu finden, zu der es seit Mittwoch keinen Kontakt mehr gibt.

Krisengespräche zu Myanmar in Indonesien

Jakarta - Der Junta-Chef von Myanmar ist zu Krisengesprächen mit den Staats- und Regierungschefs der südostasiatischen Länder nach Indonesien gereist. Min Aung Hlaing traf am Samstag in der indonesischen Hauptstadt Jakarta ein, wie in einem Video der indonesischen Regierung zu sehen war. Für den Militärvertreter ist das Gipfeltreffen der südostasiatischen Staaten (ASEAN) die erste Auslandsreise seit dem Militärputsch Anfang Februar in Myanmar.

61-Jährige nach Hausbrand in Vorarlberg vermisst

Bregenz - Eine 61-jährige Frau wird nach einem Vollbrand Freitagabend in Gaißau (Bezirk Bregenz) vermisst. Laut Ehemann war die Frau im Haus, als das Feuer im Dachstuhl ausgebrochen war, er selbst war beim Einkaufen. Am Samstag soll das Einfamilienhaus, das komplett abbrannte, erneut abgesucht werden, berichtete die Polizei. Ebenso unklar ist, ob sich noch weitere Personen im Haus befanden sowie die Brandursache.

Deutschland bei Asylanträgen 2021 EU-Spitze, Österreich 6.

Wien/Brüssel - Deutschland ist laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" in den ersten drei Monaten des Jahres (1.1. bis 3.4. 2021) mit 26.240 neuen Asylanträgen Spitzenreiter in der EU, gefolgt von Frankreich (20.477) und Spanien (13.034). Österreich stünde mit 4.828 Asylanträgen im ersten Quartal hinter Italien und Griechenland auf Platz sechs. Schlusslichter seien Estland mit elf und Ungarn mit lediglich acht Asylanträgen.

