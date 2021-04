Teile von indonesischem U-Boot vor Bali entdeckt

Jakarta/Washington - Die indonesische Marine hat Überreste des vor der Insel Bali verschwundenen Militär-U-Boots entdeckt. Darunter seien auch Gegenstände aus dem Inneren des Bootes gewesen, sagte Marine-Chef Yudo Margono am Samstag. Ohne "Druck von außen" oder einen "Schaden" an der Torpedo-Abschussvorrichtung hätten diese nicht nach außen gelangen können.

Frau in Salzburg durch Messerstich schwer verletzt

Zell am See - In Zell am See im Salzburger Pinzgau hat am Freitagabend ein Streit eines Paares blutig geendet. Wie die Polizei informierte, ist es gegen 18.00 Uhr in der gemeinsamen Wohnung zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei erlitt eine 45-jährige Frau eine Stichwunde im Bereich des Oberkörpers. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Uniklinikum Salzburg gebracht und in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Sängerin Milva 81-jährig in Italien verstorben

Rom/Mailand - Die italienische Sängerin und Brecht-Interpretin Milva verlässt für immer die Bühne. Die Künstlerin mit der Feuermähne starb Freitagabend im Alter von 81 Jahren in Mailand, wie ihre Tochter Martina Corgnati am Samstag mitteilte. Seit Jahren kämpfte die Chansonsängerin mit Gesundheitsproblemen, die sie 2010 gezwungen hatten, ihre 52 Jahre lange Karriere zu beenden.

Österreichweit 2.131 neue Corona-Infektionen

Wien - Österreichweit sind in 24 Stunden 2.131 neue Corona-Infektionen verzeichnet worden. Die Zahl lag erneut unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit durchschnittlich 2.230 zusätzlichen positiven Tests täglich. Mit Samstag gab es 26.200 aktive Corona-Fälle, um 355 weniger als noch am Freitag. Im Krankenhaus befanden sich 1.845 Personen (minus 21). 507 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut, ein Rückgang um zehn Patienten bzw. um 41 binnen einer Woche.

Maskenpflicht im Unterricht bleibt

Wien - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Samstag weitere Details zur Wiederaufnahme des flächendeckenden Präsenzunterrichts an den Schulen bekannt gegeben. So wird an den Schulen weiterhin Maskenpflicht herrschen, Schulveranstaltungen bleiben verboten, Singen und Sport nur im Freien erlaubt. Zudem soll das Testregime laufend verbessert werden.

Mückstein bremst Erwartungen auf schnellen "Grünen Pass"

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) bremst die Erwartungen, dass es bereits Ende Mai einen "Grünen Pass" für Geimpfte, Getestete und Genesene geben wird. ÖVP-Staatssekretär Magnus Brunner hatte einen solchen für Ende Mai angekündigt. "Ich habe mich nicht darüber gefreut. Das war weder abgesprochen, noch ist es richtig", erklärte Mückstein in der "Presse" und den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Samstagsausgaben).

Ein Todesopfer bei Zimmerbrand in Wien-Josefstadt

Wien - Ein 55-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag bei einem Zimmerbrand in Wien-Josefstadt ums Leben gekommen. Drei Familienmitglieder - die hochbetagte Mutter des Opfers, eine Schwester und ein Bruder - konnten rechtzeitig aus der Wohnung flüchten. Ein Nachbar alarmierte indes die Einsatzkräfte. Drei Polizisten versuchten, trotz starken Rauchs den 55-Jährigen aus der Gefahrenzone zu bergen, zwei von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen, sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak.

Lage im Gazastreifen erneut gefährlich zugespitzt

Jerusalem - Die Lage im Gazastreifen hat sich erneut gefährlich zugespitzt. Militante Palästinenser feuerten nach israelischen Militärangaben bis zum Samstagmorgen 36 Raketen auf israelisches Gebiet. Sechs davon seien von der Raketenabwehr abgefangen worden. Israels Luftwaffe beschoss daraufhin mehrere Einrichtungen der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas, darunter eine unterirdische Anlage und Abschussrampen für Raketen.

