Teile von indonesischem U-Boot vor Bali entdeckt

Jakarta/Washington - Das vor der Insel Bali verschwundene indonesische Militär-U-Boot mit 53 Menschen an Bord ist offenbar gesunken. Ein Suchtrupp habe Teile des in Deutschland gebauten U-Bootes entdeckt, sagte Marine-Chef Yudo Margono am Samstag. Darunter seien auch Gegenstände aus dem Inneren gewesen, die ohne "Druck von außen" oder einen "Schaden" an der Torpedo-Abschussvorrichtung nicht nach außen hätten gelangen können. Die Suche nach den vermissten Matrosen werde fortgesetzt.

Maskenpflicht im Unterricht bleibt

Wien - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Samstag weitere Details zur Wiederaufnahme des flächendeckenden Präsenzunterrichts an den Schulen bekannt gegeben. So wird an den Schulen weiterhin Maskenpflicht herrschen, Schulveranstaltungen bleiben verboten, Singen und Sport nur im Freien erlaubt. Zudem soll das Testregime laufend verbessert werden.

Deutschland begrenzt ab Montag Einreisen aus Indien

Düsseldorf/Brüssel/Berlin - Deutschland will Indien ab Montag zum Virusvariantengebiet erklären. In der Bundesrepublik gilt dann ein weitgehendes Einreiseverbot für Menschen, die sich zuvor in Indien aufgehalten haben, hieß es am Samstag aus Regierungskreisen. Ausnahmeregelungen gibt es beispielsweise für Deutsche und Ausländer mit einem Aufenthaltsrecht in Deutschland. Sie müssen allerdings schon vor der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen und sich nach der Ankunft in Quarantäne begeben.

Pilotprojekt für überregionale Arbeitsplatz-Vermittlung

Wien - Das Arbeitsministerium hat gemeinsam mit dem AMS, der Arbeiterkammer sowie der Wirtschaftskammer ein Pilotprojekt gestartet, um Fachkräfte in Regionen mit hoher Nachfrage zu vermitteln. Die Teilnehmer von "ticket2west" sollen einen Großteil der Wohn- und Kursnebenkosten ersetzt bekommen, hieß es in einer Aussendung am Samstag. In das Projekt werden 700.000 Euro investiert. Ziel des Pilotprojekts sei es, Erfolgsfaktoren für die überregionale Vermittlung zu identifizieren.

Macron besucht Familie der getöteten Polizeimitarbeiterin

Paris - Einen Tag nach dem mutmaßlich terroristischen Angriff auf eine Polizeimitarbeiterin in Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron die Familie der getöteten Frau besucht. Der 43-Jährige wollte seine Unterstützung und seine Solidarität bekunden, teilten Kreise des Präsidialamtes am Samstag auf Anfrage mit. Die Familie des Opfers, die im Ort Thoiry westlich von Paris lebe, sei "sehr erschüttert und sehr würdig".

Frau in Salzburg durch Messerstich schwer verletzt

Zell am See - In Zell am See im Salzburger Pinzgau hat am Freitagabend ein Streit eines Paares blutig geendet. Wie die Polizei informierte, ist es gegen 18.00 Uhr in der gemeinsamen Wohnung zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei erlitt eine 45-jährige Frau eine Stichwunde im Bereich des Oberkörpers. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Uniklinikum Salzburg gebracht und in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Freiwillige verließen nach 40 Tagen Höhle in Pyrenäen

Foix - Nach 40 Tagen in einer Höhle in den französischen Pyrenäen sind 15 Freiwillige wieder ans Tageslicht zurückgekehrt. "Uns geht's gut", sagte ein Teilnehmer am Samstag in der Nähe von Tarascon-sur-Ari�ge. Alle trugen beim Verlassen der Höhle Sonnenbrillen, wie Bilder des Senders BFMTV zeigten. Bei der Aktion handelte es sich um ein wissenschaftliches Experiment. Dabei wurde die Anpassungsmöglichkeit des Menschen untersucht, wenn er jeglichen Raum-Zeit-Bezug verliert.

Wieder ein Erdbeben im Wiener Becken

Wiener Neustadt - Am Samstag hat es im Wiener Becken erneut ein Erbeben gegeben. Die Magnitude der Erschütterungen um 11.30 Uhr bei Wiener Neustadt wurde von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit 3,4 angegeben. "Dieses Beben wurde wie die vorangegangenen in der Region deutlich verspürt", wurde mitgeteilt. Es könne bei dieser Stärke vereinzelt zu leichten Schäden kommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

