Weiter Gewalt in Myanmar trotz Gipfelteilnahme von Juntachef

Jakarta/Yangon (Rangun) - Während Myanmars Junta-Chef zu Krisengesprächen mit den Staats- und Regierungschefs der südostasiatischen Länder nach Jakarta gereist ist, hat die myanmarische Armee erneut brutale Gewalt gegen Demonstranten eingesetzt. In der Hauptstadt Naypyidaw schossen Polizisten und Soldaten am Samstag auf Teilnehmer einer Protestaktion; nach Zeugenangaben wurde dabei mindestens ein Mensch getötet. Der Protest richtete sich auch gegen die Einladung Min Aung Hlaings zum ASEAN-Gipfel.

Teile von indonesischem U-Boot vor Bali entdeckt

Jakarta/Washington - Das vor der Insel Bali verschwundene indonesische Militär-U-Boot mit 53 Menschen an Bord ist offenbar gesunken. Ein Suchtrupp habe Teile des in Deutschland gebauten U-Bootes entdeckt, sagte Marine-Chef Yudo Margono am Samstag. Darunter seien auch Gegenstände aus dem Inneren gewesen, die ohne "Druck von außen" oder einen "Schaden" an der Torpedo-Abschussvorrichtung nicht nach außen hätten gelangen können. Die Suche nach den vermissten Matrosen werde fortgesetzt.

Pilotprojekt für überregionale Arbeitsplatz-Vermittlung

Wien - Das Arbeitsministerium hat gemeinsam mit dem AMS, der Arbeiterkammer sowie der Wirtschaftskammer ein Pilotprojekt gestartet, um Fachkräfte in Regionen mit hoher Nachfrage zu vermitteln. Die Teilnehmer von "ticket2west" sollen einen Großteil der Wohn- und Kursnebenkosten ersetzt bekommen, hieß es in einer Aussendung am Samstag. In das Projekt werden 700.000 Euro investiert. Ziel des Pilotprojekts sei es, Erfolgsfaktoren für die überregionale Vermittlung zu identifizieren.

Biden erkennt Völkermord an Armeniern an

Washington - US-Präsident Joe Biden hat das vom Osmanischen Reich an den Armenien verübte Massaker offiziell als "Völkermord" anerkannt. "Das amerikanische Volk ehrt all jene Armenier, die in dem Völkermord, der heute vor 106 Jahren begann, umgekommen sind", hieß es in einer vom Weißen Haus verbreiteten Mitteilung Bidens zum Gedenktag des Armenier-Genozids am Samstag. Die Erklärung, mit der Biden ein Wahlkampfversprechen erfüllte, dürfte die Beziehungen zur Türkei stark belasten.

Schwere Krawalle von Palästinensern nach Raketenbeschuss

Jerusalem - Im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern dreht sich die Spirale der Gewalt weiter. In der Altstadt von Jerusalem kam es auch am Samstag zu schweren Krawallen, nachdem die israelische Armee mit Luftangriffen auf Raketenbeschuss aus dem von der radikal-islamischen Hamas kontrollierten Gazastreifen reagiert hatte. Der israelische Generalstabschef Aviv Kochavi sagte wegen der Gewalteskalation einen für Sonntag geplanten USA-Besuch ab.

Macron besucht Familie der getöteten Polizeimitarbeiterin

Paris - Einen Tag nach dem mutmaßlich terroristischen Angriff auf eine Polizeimitarbeiterin in Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron der Familie Beistand und volle Solidarität zugesagt. Der 43-Jährige besuchte die Familie, die "sehr erschüttert und sehr würdig" sei, im Ort Thoiry westlich von Paris. Das teilten Kreise des Präsidialamtes am Samstag auf Anfrage mit. Der Staatschef habe zuvor mit dem Polizeikommissar von Rambouillet telefoniert.

Leiche nach Vollbrand in Vorarlberger Haus gefunden

Bregenz - Eine stark verkohlte Brandleiche ist Samstagnachmittag nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Gaißau (Bezirk Bregenz) gefunden worden. Eine 61-jährige Frau wurde nach einem Vollbrand Freitagabend vermisst. Ob es sich nun um den Leichnam der Vermissten handelt, war laut Polizei noch unklar. Dies soll bei einer Obduktion untersucht werden, hieß es. Laut Ehemann war die Frau im Haus, als das Feuer im Dachstuhl ausgebrochen war, er selbst war beim Einkaufen.

Freiwillige verließen nach 40 Tagen Höhle in Pyrenäen

Foix - Nach 40 Tagen in einer Höhle in den französischen Pyrenäen sind 15 Freiwillige wieder ans Tageslicht zurückgekehrt. "Uns geht's gut", sagte ein Teilnehmer am Samstag in der Nähe von Tarascon-sur-Ari�ge. Alle trugen beim Verlassen der Höhle Sonnenbrillen, wie Bilder des Senders BFMTV zeigten. Bei der Aktion handelte es sich um ein wissenschaftliches Experiment. Dabei wurde die Anpassungsmöglichkeit des Menschen untersucht, wenn er jeglichen Raum-Zeit-Bezug verliert.

