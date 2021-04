Türkei lädt US-Botschafter wegen Völkermord-Anerkennung vor

Ankara - Nach der Anerkennung der Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs als Völkermord durch US-Präsident Joe Biden hat die Türkei den US-Botschafter in Ankara ins Außenamt zitiert. Mit der Vorladung von David Satterfield bringe das türkische Außenministerium seinen Protest gegen Bidens Äußerungen vom Samstag zum Ausdruck, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu.

Zahlreiche Tote bei Brand in irakischer Corona-Klinik

Bagdad - Nach einem Brand auf der Corona-Station eines Krankenhauses in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist die Zahl der Todesopfer auf 58 gestiegen. Das sagte ein Mitglied der staatlichen Menschenrechtskommission am Sonntag. Zunächst hatten Augenzeugen von mindestens 20 Todesopfern gesprochen.

2.025 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 2.025 Corona-Neuinfektionen sind seit Samstag österreichweit registriert worden. Im Krankenhaus wurden am Sonntag insgesamt 1.786 Covid-Patienten betreut, um 59 weniger als am Vortag. 522 Menschen lagen mit Covid-19 auf Intensivstationen, ein Zuwachs um 15 Erkrankte binnen 24 Stunden. Innerhalb einer Woche ist die Zahl der intensivpflichtigen Coronakranken aber um 24 Patientinnen und Patienten zurückgegangen.

Hofer und Kickl zeigen Geschlossenheit bei Wiener Parteitag

Wien - Die FPÖ-Spitze hat zu Beginn des Wiener Landesparteitags Geschlossenheit demonstriert. Bundesobmann Norbert Hofer übergab dabei seinem Klubchef Herbert Kickl als Redner die Staffel, dieser zeigte sich bei seinem Auftritt entgegen seiner Überzeugung mit Maske. Beim 36. ordentlichen Landesparteitag der Wiener FPÖ in der Messehalle wählen die Blauen den bereits geschäftsführenden Obmann Dominik Nepp (39) endgültig zum Parteichef.

Klimaschutzgesetz sieht notfalls Steuer-Automatismus vor

Wien - Ein Entwurf für das von ÖVP und Grünen geplante Klimaschutzgesetz sieht laut einem "Krone"-Bericht unter anderem automatische Steuererhöhungen vor, sollte der CO2-Ausstoß von den gesteckten Klimazielen abweichen. Dies würde fossile Energieträger wie Benzin, Diesel oder Erdgas betreffen, wie die "Kronen Zeitung" in ihrer Sonntagsausgabe schreibt. Österreich will bis 2040 klimaneutral sein, um seinen Beitrag zu leisten, die Erderhitzung bei 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

65 Tote bei Kämpfen um Provinz Marib im Jemen

Marib - Bei den jüngsten Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Aufständischen im Jemen sind mindestens 65 Menschen getötet worden. Unter den Toten der vergangenen beiden Tage in der nördlichen Provinz Marib seien 26 Soldaten, hieß es am Sonntag aus Militärkreisen. Die Houthi-Rebellen rückten zudem bis zur Kassara-Front vor und befinden sich nun nur noch sechs Kilometer von der Provinzhauptstadt Marib entfernt.

Neue Zusammenstöße in Jerusalem - Festnahmen und Verletzte

Jerusalem - Bei neuen Zusammenstößen in Jerusalem hat es am Samstagabend Verletzte und Festnahmen gegeben. Hunderte Palästinenser lieferten sich in der Nähe des Damaskus-Tors zur Altstadt Konfrontationen mit der Polizei. Die Demonstranten warfen nach Polizeiangaben Steine und Brandflaschen. Die Sicherheitskräfte setzten nach Medienberichten Blendgranaten ein. Auch am Kalandia-Übergang nach Ramallah kam es zu Unruhen.

Indonesien gibt Rettung von U-Boot-Besatzung auf

Jakarta/Balingen - Die indonesische Regierung hat die Rettung der 53 Besatzungsmitglieder des im Indischen Ozean gesunkenen U-Boots aufgegeben. "Die Armee und die Marine haben den Status des U-Boots KRI Nanggala 402 von 'Kontakt verloren' auf 'versenkt' oder 'gesunken' geändert", erklärte Präsident Joko Widodo am Sonntag. Er habe den Angehörigen der Besatzung sein Beileid ausgesprochen.

