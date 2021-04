FPÖ demonstrierte bei Wiener Parteitag Einigkeit

Wien - Die FPÖ hat am Sonntag beim Wiener Landesparteitag innerparteiliche Geschlossenheit beschworen. Die Übung scheint geglückt zu sein: Der seit 2019 vom Vorstand designierte Parteichef Dominik Nepp wurde mit 97,9 Prozent offiziell gekürt. Bei dem Treffen in der Messe Wien ergriffen sowohl Bundesparteichef Norbert Hofer als auch Parlaments-Klubobmann Herbert Kickl das Wort. Hofer sorgte für Spannung, weil er neue "Enthüllungen" für Mai ankündigte.

82 Tote bei Brand in irakischer Corona-Klinik

Bagdad - Mindestens 82 Menschen sind durch einen Brand auf der Corona-Station eines Krankenhauses in Bagdad nach offiziellen Angaben gestorben. Weitere 110 Menschen wurden bei dem Unglück in der irakischen Hauptstadt verletzt, teilte das Innenministerium der staatlichen Agentur INA zufolge am Sonntag mit. Wie es zum Feuer im Al-Khatib-Krankenhaus im Süden von Bagdad kam, war zunächst unklar.

2.025 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 2.025 Corona-Neuinfektionen sind seit Samstag österreichweit registriert worden. Im Krankenhaus wurden am Sonntag insgesamt 1.786 Covid-Patienten betreut, um 59 weniger als am Vortag. 522 Menschen lagen mit Covid-19 auf Intensivstationen, ein Zuwachs um 15 Erkrankte binnen 24 Stunden. Innerhalb einer Woche ist die Zahl der intensivpflichtigen Coronakranken aber um 24 Patientinnen und Patienten zurückgegangen.

Vermisstes indonesisches Marine-U-Boot entdeckt

Jakarta/Balingen - Vier Tage nach seinem Verschwinden vor der Küste Balis ist ein indonesisches Marine-U-Boot gefunden worden. Das teilte der Armeechef des südostasiatischen Landes, Luftmarschall Hadi Tjahjanto, am Sonntag mit. Die 53 Menschen an Bord seien tot. Das seit vergangenem Mittwoch vermisste U-Boot ist anscheinend gesunken und zerborsten.

Grüne überholen laut Umfrage Union in Deutschland

Berlin - Fünf Monate vor der deutschen Bundestagswahl hat die Union einer Umfrage zufolge stark in der Wählergunst verloren und wurde von den Grünen von Platz eins verdrängt. Im "Sonntagstrend" des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag der "Bild am Sonntag" kommen die Grünen auf 28 Prozent, die Union nur noch auf 27 Prozent. CSU-Chef Markus Söder, der den Machtkampf um die Kanzlerkandidatur gegen CDU-Chef Armin Laschet verloren hatte, legte die Latte für Union deutlich höher.

Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Unfall auf A1

St. Pölten - Zwei Pkw-Insassen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Westautobahn (A1) bei St. Pölten-Süd ums Leben gekommen. Fünf Personen wurden teilweise schwer verletzt, teilte die Feuerwehr St. Pölten-Stadt mit. Zwei Autos stießen zusammen, wobei eines laut Polizei offenbar auf der Fahrbahn gestanden sein soll.

65 Tote bei Kämpfen um Provinz Marib im Jemen

Marib - Bei den jüngsten Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Aufständischen im Jemen sind mindestens 65 Menschen getötet worden. Unter den Toten der vergangenen beiden Tage in der nördlichen Provinz Marib seien 26 Soldaten, hieß es am Sonntag aus Militärkreisen. Die Houthi-Rebellen rückten zudem bis zur Kassara-Front vor und befinden sich nun nur noch sechs Kilometer von der Provinzhauptstadt Marib entfernt.

Neue Zusammenstöße in Jerusalem - Festnahmen und Verletzte

Jerusalem - Bei neuen Zusammenstößen in Jerusalem hat es am Samstagabend Verletzte und Festnahmen gegeben. Hunderte Palästinenser lieferten sich in der Nähe des Damaskus-Tors zur Altstadt Konfrontationen mit der Polizei. Die Demonstranten warfen nach Polizeiangaben Steine und Brandflaschen. Die Sicherheitskräfte setzten nach Medienberichten Blendgranaten ein. Auch am Kalandia-Übergang nach Ramallah kam es zu Unruhen.

