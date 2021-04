82 Tote bei Brand in irakischer Corona-Klinik

Bagdad - Bei einem verheerenden Brand auf einer Intensivstation für Corona-Patienten in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind dutzende Menschen ums Leben gekommen. Es gebe 82 Todesopfer und 110 Verletzte, teilte das irakische Innenministerium am Sonntag mit. Der Brand war demnach durch die Explosion falsch gelagerter Sauerstoffflaschen ausgelöst worden und hatte sich wegen des Fehlens einer Brandschutzanlage schnell ausgebreitet. Der irakische Gesundheitsminister wurde suspendiert.

Maßnahmen im Bregenzerwald und in Lustenau werden verschärft

Bregenz/Lustenau - Die Corona-Maßnahmen im Bregenzerwald und in Lustenau in Vorarlberg werden ab Dienstag verschärft, da die Infektionszahlen weiter angestiegen sind. An bestimmten öffentlichen Orten wird eine Test- und Maskenpflicht eingeführt, teilte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) Sonntagabend mit. Außerdem wird die Oberstufe auf Distance Learning umgestellt; die Ausreisetestpflicht im Bregenzerwald wird verlängert. 316 Menschen galten am Sonntag im Bregenzerwald als infiziert.

Vermisstes indonesisches Marine-U-Boot entdeckt

Jakarta/Balingen - Das Wrack eines seit Mittwoch vermissten indonesischen Marine-U-Boots ist mit Hilfe eines Tauchroboters in mehr als 800 Metern Meerestiefe gefunden worden. Es sei in drei Teile zerbrochen, teilte die Militärführung des südostasiatischen Landes am Sonntag mit. "Wir haben Aufnahmen, die wir als Teile der KRI Nanggala 402 identifiziert haben", sagte der Armeechef des Landes, Luftmarschall Hadi Tjahjanto.

Exit Poll: Regierende Sozialisten Wahlsieger in Albanien

Tirana - Die seit acht Jahren in Albanien regierenden Sozialisten (PS) haben die Parlamentswahl vom Sonntag gewonnen. Das ergab eine Befragung von Wählern nach der Stimmabgabe. Laut der Exit Poll des TV-Senders Top Channel kommt die PS auf 46,9 Prozent der Stimmen, das oppositionelle Wahlbündnis um die Demokraten (PD) auf 43,5 Prozent. Die Sozialistische Integrationsbewegung (LSI) der Ehefrau von Staatspräsident Ilir Meta, Monika Kryemadhi, schaffte demnach 6,9 Prozent.

93. Oscars werden in Hollywood verliehen

Hollywood - In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Hollywood zum 93. Mal die Oscars verliehen. Auch vor den begehrtesten Filmpreisen der Welt macht die Coronapandemie nicht Halt, weshalb die Gala im legendären Dolby Theatre heuer unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen ablaufen wird. David Finchers Biopic "Mank" geht mit insgesamt zehn Nominierungen als Spitzenreiter in die cineastische Nacht der Nächte, dahinter lauert aber ein breit gestreutes Feld an Konkurrenzwerken.

45-Jährige in Salzburg nach Messerstich außer Lebensgefahr

Zell am See - Eine 45-jährige Frau, die am Freitagabend in Zell am See (Pinzgau) durch einen einzelnen Messerstich im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt worden ist, befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Wie der Sprecher des Salzburger Uniklinikums am Sonntag zur APA sagte, sei die Frau zwar noch auf der Intensivstation, ihr Zustand gilt mittlerweile aber als stabil. Noch keine neuen Ermittlungserkenntnisse gibt es zum Ablauf der Tat.

Abzug letzter Truppen aus Afghanistan faktisch eingeleitet

Kabul - Die USA und NATO haben nach fast 20 Jahren den Prozess ihres Abzugs aus Afghanistan mit örtlichen Maßnahmen faktisch eingeleitet. Das erklärte der General der US- und NATO-Streitkräfte in Afghanistan, General Austin Scott Miller, am Sonntag vor Journalisten in Kabul. Das offizielle Datum werde der 1. Mai sein, sagte Miller. Gleichzeitig habe man "durch das Ergreifen von Maßnahmen vor Ort" bereits damit begonnen.

Biden 100 Tage im Amt - 52 Prozent der Amerikaner zufrieden

Washington - Nach knapp 100 Tagen im Amt stößt US-Präsident Joe Biden bei den Amerikanern mehrheitlich auf Zustimmung. Einer Umfrage der "Washington Post" und des Senders ABC News zufolge ist der 78-Jährige populärer als sein Vorgänger Donald Trump im Vergleichszeitraum vor vier Jahren. 52 Prozent hätten sich zustimmend zu Biden geäußert, bei Trump waren es lediglich 42 Prozent. Zugutegehalten wird Biden insbesondere sein Umgang mit der Corona-Pandemie

