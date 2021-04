Nuklearkatastrophe von Tschernobyl jährt sich zum 35. Mal

Tschernobyl - Die Ukraine gedenkt am Montag der Opfer der verheerenden Explosion im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl am 26. April 1986. Größere Veranstaltungen zum 35. Jahrestag sind wegen der Corona-Pandemie aber nicht geplant. Das Unglück gilt als die größte Atomkatastrophe der zivilen Nutzung der Kernkraft. Es gab Tausende Tote und Verletzte. Landstriche um die Atomruine wurden gesperrt.

Exit Poll: Regierende Sozialisten Wahlsieger in Albanien

Tirana - Die seit acht Jahren in Albanien regierenden Sozialisten (PS) haben die Parlamentswahl vom Sonntag gewonnen. Das ergab eine Befragung von Wählern nach der Stimmabgabe. Laut der Exit Poll des TV-Senders Top Channel kommt die PS auf 46,9 Prozent der Stimmen, das oppositionelle Wahlbündnis um die Demokraten (PD) auf 43,5 Prozent. Die Sozialistische Integrationsbewegung (LSI) der Ehefrau von Staatspräsident Ilir Meta, Monika Kryemadhi, schaffte demnach 6,9 Prozent.

93. Oscars werden in Hollywood verliehen

Hollywood - In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Hollywood zum 93. Mal die Oscars verliehen. Auch vor den begehrtesten Filmpreisen der Welt macht die Coronapandemie nicht Halt, weshalb die Gala im legendären Dolby Theatre heuer unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen ablaufen wird. David Finchers Biopic "Mank" geht mit insgesamt zehn Nominierungen als Spitzenreiter in die cineastische Nacht der Nächte, dahinter lauert aber ein breit gestreutes Feld an Konkurrenzwerken.

Abzug letzter Truppen aus Afghanistan faktisch eingeleitet

Kabul - Die USA und NATO haben nach fast 20 Jahren den Prozess ihres Abzugs aus Afghanistan mit örtlichen Maßnahmen faktisch eingeleitet. Das erklärte der General der US- und NATO-Streitkräfte in Afghanistan, General Austin Scott Miller, am Sonntag vor Journalisten in Kabul. Das offizielle Datum werde der 1. Mai sein, sagte Miller. Gleichzeitig habe man "durch das Ergreifen von Maßnahmen vor Ort" bereits damit begonnen.

Hilfsangebote aus aller Welt für Indien

Washington/Neu-Delhi - Angesichts der dramatischen Zuspitzung der Corona-Pandemie hat Indien Hilfsangebote aus aller Welt erhalten. Die USA sagten dem Land am Sonntag die Lieferung von Rohmaterialien für die Produktion des Astrazeneca-Impfstoffs, Medikamente, Schnelltests und Beatmungsgeräte zu, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Auch aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland und sogar vom Erzfeind Pakistan kamen konkrete Hilfszusagen.

Edtstadler warb in Spanien für "Grünen Pass"

Madrid - Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat sich bei einem Besuch in Spanien für die möglichst schnelle Einführung des Grünen Passes in der Europäischen Union eingesetzt. Das EU-Impfzertifikat, das Reisen in Europa erleichtern soll, spiele gerade für Tourismusländer wie Österreich oder Spanien eine enorm große Rolle, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden, so Edtstadler am Sonntag in Madrid.

Maßnahmen im Bregenzerwald und in Lustenau werden verschärft

Bregenz/Lustenau - Die Corona-Maßnahmen im Bregenzerwald und in Lustenau in Vorarlberg werden ab Dienstag verschärft, da die Infektionszahlen weiter angestiegen sind. An bestimmten öffentlichen Orten wird eine Test- und Maskenpflicht eingeführt, teilte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) Sonntagabend mit. Außerdem wird die Oberstufe auf Distance Learning umgestellt; die Ausreisetestpflicht im Bregenzerwald wird verlängert. 316 Menschen galten am Sonntag im Bregenzerwald als infiziert.

Prozess gegen türkischen Oppositionsführer Demirtas

Ankara - Im Zusammenhang mit den sogenannten Kobane-Protesten von 2014 beginnt am Montag in Ankara ein Prozess gegen den inhaftierten Oppositionsführer Selahattin Demirtas und 107 weitere Angeklagte. In der mehr als 3000 Seiten langen Anklageschrift werden den pro-kurdischen Beschuldigten nach Anwaltsangaben unter anderem "Zerstörung der Einheit des Staates und Integrität des Landes" und 37 Mal Totschlag vorgeworfen.

