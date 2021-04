Lockdown-Beratungen in Wien haben begonnen

Wien - In Wien haben am Dienstag die Beratungen über das weitere Vorgehen in Sachen Corona-Lockdown begonnen. Seit 10.00 Uhr berät sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) via Videokonferenz mit Fachleuten aus dem Gesundheits- bzw. Spitalsbereich. Erwartet wird, dass der Stadtchef die Entscheidung am frühen Nachmittag verkündet. Wie sie aussehen wird, ist noch unklar. Bis 2. Mai gilt in Wien noch ein strenger Lockdown, der zu Ostern verhängt wurde.

Vorarlberg bleibt das Corona-Pandemie-Sorgenkind Österreichs

Wien - 1.625 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet worden. Das sind nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (Stand Dienstag, 9.30 Uhr) nur unwesentlich mehr als am Montag mit 1.566 Neuinfektionen. Und dabei wurden deutlich mehr aussagekräftige PCR-Tests eingemeldet als am Montag, mit 65.085 Testergebnissen lag man knapp am Schnitt der vergangenen sieben Tage von 66.787. Das Sorgenkind bleibt Vorarlberg.

Dritte Corona-Welle verläuft in Altersheimen glimpflich

Wien - Die dritte Corona-Infektionswelle ist in den Alters- und Pflegeheimen vergleichsweise glimpflich verlaufen. Am Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember wurde jeder zweite Corona-Tote in einem Altersheim registriert. In der seit Februar laufenden dritten Welle ist es weniger als jeder fünfte - mit stark sinkender Tendenz, wie von der APA ausgewertete Daten des Gesundheitsministeriums zeigen. Damit zeigt die Durchimpfung der Altersheime deutliche Wirkung.

Van der Bellen ruft zu Zusammenhalt auf

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat anlässlich des 76. Jahrestags der Unabhängigkeitserklärung Österreichs für Zusammenhalt in der Krise geworben. Am 27. April 1945, in einer Zeit der Krise, seien alle Parteien gemeinsam und entschlossen vorgegangen. "Seite an Seite legten sie damit den Grundstein für die österreichische Erfolgsgeschichte", sagte Van der Bellen am Dienstag. "Auch heute, in der Covid-Krise, ist gemeinsames und entschlossenes Handeln gefordert."

Masken- und Testpflicht in Vorarlberg lief reibungslos an

Bregenz - Der Start der Masken- und Testpflicht in 13 Vorarlberger Gemeinden des Bregenzerwalds und Lustenau ist am Dienstag offenbar reibungslos über die Bühne gegangen. Bei einem APA-Lokalaugenschein zeigten sich die Lustenauer Bürger sehr diszipliniert, in der dafür ausgewiesenen Zone wurde praktisch niemand ohne Maske angetroffen - und wenn doch, so waren die Personen einfach noch nicht informiert. Beschwerden gab es so gut wie keine, versicherte ein Polizist.

Wieder mehr als 300.000 Corona-Neuinfektionen in Indien

Neu-Delhi - Indien meldet 323.144 Corona-Neuinfektionen und damit den sechsten Tag in Folge mehr als 300.000 neue Fälle binnen 24 Stunden. Allerdings verzeichnen die Gesundheitsbehörden damit zugleich einen leichten Rückgang zum Vortag, als mit 352.991 Neuinfektionen den fünften Tag in Folge ein weltweiter Höchstwert verzeichnet wurde. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 2.771 auf 197.894.

Von der Leyen wirbt im EU-Parlament für Brexit-Handelspakt

Brüssel - Vor dem Votum des Europaparlaments über den Brexit-Handelspakt mit Großbritannien hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei den Abgeordneten um Annahme geworben. Sie verstehe Vorbehalte, da bereits gültige Vereinbarungen nicht eingehalten würden und Großbritannien einseitig handle, sagte sie am Dienstag im Parlament in Brüssel. Doch gerade die Ratifizierung des Vertrags gebe der EU die Instrumente, die Einhaltung aller Pflichten beider Seiten sicherzustellen.

Arbeitslosigkeit sinkt langsam

Wien - Auch diese Woche ist die Arbeitslosigkeit wieder zurückgegangen, aber nur um rund 3.000 Personen. Damit waren 356.216 Menschen beim Arbeitsmarktservice arbeitslos gemeldet. In Schulungen befanden sich 77.380 Menschen, um 30 mehr als vor einer Woche, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Da derzeit die Anmeldungen für April noch laufen, sei keine seriöse Prognose über die Kurzarbeit möglich. Jedenfalls aber gebe es schon intensive Diskussion über deren Fortführung.

