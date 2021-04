Geimpfte müssen bald nicht mehr testen

Wien - Geimpfte werden schon demnächst Getesteten gleich gestellt. Ein entsprechender Beschluss soll in einer Sondersitzung des Nationalrats fallen, die für Montagmittag in Aussicht genommen ist. Damit werden sich Geimpfte bei den Mitte Mai anstehenden Lockerungsschritten etwa im Veranstaltungsbereich und der Gastronomie Tests ersparen. Dass die SPÖ der Koalition die notwendige Mehrheit sichert, gilt als fix.

Mittlerweile mehr als 200.000 Corona-Tote in Indien

Neu-Delhi - In Indien nimmt die Corona-Pandemie immer dramatischere Ausmaße an. Mit 360.960 Neuinfektionen binnen eines Tages meldete das südasiatische Land am Mittwoch erneut einen weltweiten Höchstwert. Damit sind unter Indiens rund 1,3 Milliarden Einwohnern fast 18 Millionen Infektionen festgestellt worden. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. Das gilt auch für die Zahl der Todesopfer, die nach amtlichen Angaben inzwischen die Schwelle von 200.000 überschritten hat.

Diagonale findet nach "Zwangspause" im Juni statt

Graz/Wien - Das österreichische Filmfestival Diagonale wird nach einem Jahr coronabedingter Pause im Juni wieder über die Leinwand gehen: 110 heimische Filme nehmen am Wettbewerb teil. Specials und Retrospektiven ergänzen das Programm, das "entlang eines strengen Covid-19-Sicherheitskonzeptes stattfindet", wie die Organisatoren in einer Aussendung betonten. Die Filme sollen in den Kinos gezeigt werden, allerdings wird es auch Onlinepremieren und ein erweitertes Digitalangebot geben.

Brexit-Handelspakt vom Europaparlament gebilligt

London/Brüssel - Das Europaparlament hat den Brexit-Handelspakt mit Großbritannien endgültig gebilligt. Das Handels- und Kooperationsabkommen erhielt eine überwältigende Mehrheit von 660 der 697 abgegebenen Stimmen, wie Parlamentspräsident David Sassoli am Mittwoch mitteilte. Damit kann der mehr als 1000 Seiten starke Vertrag voraussichtlich zum 1. Mai in Kraft treten.

Frau lief bei Feuer in Baden brennend aus Haus

Baden - Bei einem Brand Dienstagabend in Baden ist laut Polizei eine 48-Jährige schwer verletzt worden. Das Feuer war gegen 20.00 Uhr in einer Kellerwohnung ausgebrochen, die Frau wurde von den Flammen erfasst und lief ins Freie. "Beim Eintreffen der Feuerwehr ist die Frau brennend am Gehsteig gelegen und musste von den Einsatzkräften abgelöscht werden", berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Die Verletzte wurde ins AKH Wien geflogen. Die Polizei ermittelt.

Dreijähriger in Florida erschossen - Nun Mordermittlungen

Miami (Florida) - Die Polizei im US-Staat Florida hat nach tödlichen Schüssen auf einen Dreijährigen während dessen Geburtstagsfeier Mordermittlungen aufgenommen. Der Bub namens Elijah sei am Samstagabend in einem Vorort von Miami mutmaßlich von einer irregeleiteten Kugel getroffen worden, als Unbekannte vor seinem Haus das Feuer mit halbautomatischen Waffen eröffnet hätten, teilte die Polizei von Miami-Dade mit. Bei dem Vorfall wurde laut Polizei auch eine 21-Jährige durch Schüsse verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red