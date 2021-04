NÖ schaltet Corona-Impftermine für alle bis 10. Mai frei

St. Pölten - Von 3. bis 10. Mai werden in Niederösterreich weitere Corona-Impfungen gestaffelt nach Altersgruppen zur Buchung freigeschaltet. Den Anfang machen Termine für Personen ab dem 50. Lebensjahr, ab 5. Mai folgen Reservierungen für jene ab dem 40. Lebensjahr, ab 7. Mai für die Gruppe ab dem 30. Lebensjahr und ab 10. Mai für alle ab 16 Jahren. Insgesamt werden 326.000 Termine freigegeben, die Injektionen finden bis Mitte/Ende Juni statt, wurde am Mittwoch in St. Pölten angekündigt.

Quote für Mehrwegflaschen im Supermarkt kommt

Wien - Ein Entwurf der Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG), der heute, Mittwoch, in Begutachtung geht, sieht ab 1. Jänner 2024 eine verpflichtende Quote von Mehrwegflaschen im Lebensmittelhandel vor. "Wir kehren zurück zu einem gut funktionierenden System eines verbindlichen Mehrwegsangebotes in unseren Supermärkten", kündigte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an. Ab dem Stichtag soll jede vierte Flasche wiederbefüllbar sein.

Landeverbot für Flüge aus Indien ab Donnerstag

Wien/Neu-Delhi/Innsbruck - Österreich verhängt ab Donnerstag Einreisebeschränkungen für Indien und hilft dem von der Pandemie schwer getroffenen Land mit Covid-Medikamenten. Wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein der APA vor dem Ministerrat sagte, wird es ein Landeverbot für Direktflüge geben. Einreisen darf nur, wer einen Wohnsitz in Österreich hat - und muss dann in Quarantäne. Damit soll die Verbreitung der in Indien grassierenden Variante des Coronavirus verhindert werden.

Experten erwarten nur in Vorarlberg höhere Corona-Fallzahlen

Wien - Die Experten des Covid-Prognose-Konsortiums gehen für die kommende Woche ausschließlich in Vorarlberg von steigenden Fallzahlen aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz dürfte in dem Bundesland mit seinen weitreichenden Lockerungen von 244 am gestrigen Dienstag auf 285 am kommenden Mittwoch steigen. Im Burgenland, Niederösterreich und Wien sollten die Infektionen sowie Intensivbelegungen weiterhin sinken und dadurch auch leicht österreichweit, heißt es in der Prognose von Mittwoch.

FPÖ-Chef Hofer erhielt Corona-Impfung

Wien - FPÖ-Chef Norbert Hofer ist gegen Covid-19 geimpft worden. Immunisiert wurde er am gestrigen Dienstag beim Hausarzt mit Biontech/Pfizer. Er sei im Burgenland "ganz normal gelistet" gewesen, "wie jeder andere Bürger auch", wie er bei einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärte: "Ich habe keinerlei Beschwerden, spüre gar nichts von der Impfung", Kritik gab es von ihm neuerlich am "Comebackplan" und am Corona-Management der Bundesregierung.

Räuber nach sieben Banküberfällen in Wien verurteilt

Wien/Graz/Salzburg - Nach einer Serie von bewaffneten Banküberfällen sind am Mittwoch ein 32-jähriger Bosnier und ein 27 Jahre alter Kosovare am Wiener Landesgericht rechtskräftig zu neun bzw. sechs Jahren Haft verurteilt worden. Die beiden Männer hatten zugegeben, zwischen 30. Juli und 18. August 2020 gemeinsam zwei Banken in Wien und jeweils eine in Salzburg und Graz ausgeraubt zu haben, indem sie die Angestellten mit einer Schusswaffe bedrohten. Dabei erbeuteten sie insgesamt rund 89.000 Euro.

Wien-Attentäter wollte bereits im März Waffe kaufen

Wien - Vom FBI gelieferte und vom BVT ausgewertete Instagram-Chats belegen, dass der Wiener Attentäter bereits drei Monate nach seiner Haftentlassung versucht hat, an eine Handfeuerwaffe zu kommen. "Schickt ein Foto einer Handfeuerwaffe", schreibt er einem Bekannten am 21. März 2020. "Wieso brauchst du?", fragt dieser ein paar Stunden später und ergänzt: "Um 500 euro eine". Anschließend wechseln sie auf den Messengerdienst "Telegram", der weitere Verlauf des Gesprächs ist unbekannt.

Österreich und Bosnien vereinbaren Migranten-Rückführung

Presevo - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Mittwoch seine Westbalkanreise fortgesetzt und mit Bosnien einen Rückführungsplan für irreguläre Migranten vereinbart. Mit dem Sicherheitsminister von Bosnien und Herzegowina, Selmo Cikotic, unterzeichnete er eine Absichtserklärung. Scharfe Kritik äußerten mehrere Initiativen in Österreich. Außerdem kündigte Nehammer an, dass Österreich für das abgebrannte Camp Lipa 500.000 Euro bereitstellt, damit dieses winterfest gemacht wird.

