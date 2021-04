--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0046 vom 30.04.2021 muss es im Titel richtig heißen: Mehr als 150 Millionen Corona-Infizierte weltweit (nicht: Mehr als 150.000 Corona-Infizierte weltweit) ---------------------------------------------------------------------

44 Tote bei Massenpanik auf Fest in Nord-Israel

Jerusalem - Bei einer Massenpanik auf einem jüdischen Fest in Nordisrael sind in der Nacht auf Freitag 44 Menschen getötet worden. Dutzende Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, teilte das Gesundheitsministerium mit. In dem Wallfahrtsort Meron ereignete sich eine "schreckliche Katastrophe", so Gesundheitsminister Juli Edelstein. Die Polizei hat Ermittlungen über die Ursache aufgenommen. Offenbar kamen die großteils Strenggläubigen auf einer abschüssigen Metallrampe ins Rutschen.

Zukunft des MAN-Werks in Steyr weiter ungewiss

München/Steyr - Heute, Freitag, läuft die Frist ab, innerhalb derer Siegfried Wolfs Kaufangebot für das MAN-Werk in Steyr exklusiv am Tisch liegen sollte. Was passiert, wenn diese Zeit abgelaufen ist, ist unklar. Seitens der Politik ist immer wieder von Gesprächen zu hören, konkrete Inhalte sind aber bisher nicht nach außen gedrungen. Auch haben sich keine möglichen Investoren weiter als bisher aus der Deckung gewagt. Die Situation ist also verfahren.

Mehr als 150.000 Corona-Infizierte weltweit

Washington - Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen seit Beginn der Corona-Infektion ist auf mehr als 150 Millionen angestiegen. Das ging am Donnerstagabend (Ortszeit) aus Daten der US-Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Erst vor gut drei Monaten, am 26. Jänner, war die Schwelle von 100 Millionen bekannten Infektionen überschritten worden.

Prozess gegen Anti-Corona-Aktivisten Martin Rutter

Wien - Der Anti-Corona-Aktivist Martin Rutter muss sich am Freitag wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Er soll am 31. Jänner bei einer Großdemo gegen die Corona-Maßnahmen in Wien den Versuch unternommen haben, Polizeibeamte mit Gewalt an einer Amtshandlung zu hindern. Konkret geht es darum, dass die Polizei bei Rutter eine Identitätsfeststellung vornehmen wollte.

Urlaubsbuchungen ab Pfingsten plötzlich angesprungen

Wien - Die Sehnsucht nach Urlaub schlägt sich seit einigen Tagen in regen Buchungen ab Pfingsten nieder. Kaum hatte die Regierung ein Datum für das Ende des monatelangen Lockdowns bekanntgegeben, liefen die Telefone in vielen heimischen Hotels auch schon heiß. "Das hat jetzt ganz schnell einen richtigen Buchungsschub für Pfingsten ausgelöst", berichtete die Obfrau des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Susanne Kraus-Winkler, im Gespräch mit der APA.

Mann nach Messerattacke auf Freundin in Linz vor Gericht

Linz - Ein 20-Jähriger, der im Oktober des Vorjahres in Linz versucht haben soll, seine 17-jährige Freundin zu töten, steht am Freitag wegen Mordversuchs vor Gericht. Er soll ihr im Zuge eines heftigen Streits in ihrem Zimmer in einer Wohngruppe acht Messerstiche versetzt haben, vier davon in den Hals, so die Anklage. Die Jugendliche konnte selbst mit dem Handy Hilfe holen. Dem Mann droht lebenslange Haft.

Erste Palästinenserwahl seit 15 Jahren wird verschoben

Gaza/Ramallah - Die erste Wahl seit mehr als 15 Jahren in den Palästinensergebieten ist kurzfristig verschoben worden. Als Grund führte Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas (Abu Mazen) in der Nacht auf Freitag den Konflikt um Jerusalem an. Die islamistische Hamas, zweitgrößte Palästinensergruppe nach der gemäßigteren Fatah von Abbas, kritisierte die Entscheidung scharf.

Corona - Senioren rüsteten bei Handys auf: Kräftiges Plus bei emporia

Linz - In der Coronazeit haben Senioren offenbar kräftig bei ihren Handys aufgerüstet: Im vergangenen Kalenderjahr war zwar wegen der Corona-Pandemie der Absatz von Tastentelefonen rückläufig, im zweiten Halbjahr stieg aber der Verkauf von höherpreisigen Smartphones im Vergleich zum Jahr davor um 70 Prozent, berichtet der Linzer Seniorenhandy-Hersteller emporia. Er rechnet im - am 30. Juni endenden - Geschäftsjahr 2020/2021 mit einem Umsatz von 40 Mio. (2019/20: 30 Mio.) Euro.

