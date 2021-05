Mehr als 400.000 Corona-Neuinfektionen in Indien

Neu-Delhi - Indien hat weltweit als erstes Land an einem Tag mehr als 400.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Im selben Zeitraum starben 3.523 Menschen in Verbindung mit Covid-19, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Samstag hervorgeht. Krankenhäuser und Krematorien sind in dem südasiatischen Land mit seinen mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern seit Tagen überfüllt.

Der Brexit-Handelspakt ist nun in Kraft

London - Der Brexit-Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien ist mit Mitternacht offiziell in Kraft getreten. Fast fünf Jahre nach der Entscheidung der Briten für den EU-Austritt steht damit endgültig die rechtliche Grundlage für die künftigen Beziehungen beider Seiten. In der Praxis ändert sich kaum etwas, denn der Vertrag wurde seit Jahresbeginn bereits vorläufig angewendet.

Staatsfeiertag am 1. Mai wieder ohne Aufmärsche und Feiern

Wien - Zum zweiten Mal wird der Staatsfeiertag am 1. Mai wegen der Coronakrise ohne Aufmärsche und Feiern abgehalten. Auch die Wiener SPÖ muss wieder in den virtuellen Raum ausweichen: Der traditionelle Sternmarsch zum Rathausplatz mit anschließender Abschlusskundgebung entfällt. Stattdessen wird es eine Reihe von Programmpunkten in sozialen Netzwerken und im Stream geben.

18 Corona-Patienten sterben bei Krankenhausbrand in Indien

Neu-Delhi - Bei einem Brand in einem Krankenhaus im westindischen Bundesstaat Gujarat sind mindestens 18 mit dem Coronavirus infizierte Patienten ums Leben gekommen. Weitere 50 Menschen seien am frühen Samstagmorgen von Einheimischen und Feuerwehrleuten aus dem vierstöckigen Welfare Hospital in der Stadt Bharuch gerettet worden, berichtete die Zeitung "Times of India" unter Berufung auf die Polizei. Sie seien in andere Krankenhäuser gebracht worden.

Nordosten Japans von schwerem Erdbeben erschüttert

Tokio - Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,8 hat am Samstag den Nordosten Japans erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben in 47 Kilometern Tiefe vor der Pazifikküste der Region Miyagi in der Nähe des Epizentrums des verheerenden Bebens, das vor gut zehn Jahren die Tsunami- und Reaktorkatastrophe von Fukushima ausgelöst hatte.

Zug bei Bahnhof Bregenz entgleist - Keine Verletzten

Bregenz - Beim Hauptbahnhof Bregenz ist in der Nacht auf Samstag eine Zuggarnitur entgleist. Der Zug war in Fahrtrichtung Lochau unterwegs, als der vordere Teil der Garnitur rund 400 Meter vor der Einfahrt in den Bahnhof aus den Schienen sprang, berichtete die Polizei. Rund zehn Personen befanden sich in dem Zug, verletzt wurde niemand. An der Zuggarnitur entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Acht Tote bei Wohnhausbrand in Russland

Moskau - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Russland sind acht Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien zwei sechs und zehn Jahre alte Kinder, teilten die Behörden in dem Gebiet Perm mit. Das Holzhaus in der Stadt Kudymkar rund 1.000 Kilometer östlich von Moskau wurde bei dem Feuer am Samstag völlig zerstört. Fotos zeigten, wie Feuerwehrleute zwischen vereinzelt noch erhalten gebliebenen Wänden Trümmer durchsuchten.

