Mückstein gegen Corona-Impfpflicht und für Aufklärung

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) will bei der Corona-Impfung noch unentschlossene Menschen verstärkt ansprechen. "Meine Zielgruppe sind die, die schwanken - und die müssen wir jetzt in den nächsten Wochen erreichen und ihnen erklären, wie wichtig das ist", sagte er im APA-Gespräch. "Ich bin gegen eine Impfpflicht", betonte Mückstein auch in Bezug auf bestimmte Berufsgruppen. Eine baldige Terminbuchung für alle Erwachsenen hält er für eine gute Perspektive.

Wieder mehr als 1.600 Neuinfektionen in Österreich

Wien - Am Sonntag wurden in Österreich wieder mehr als 1.600 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet - wie immer am Wochenende bei deutlich weniger Testzahlen. Österreichweit benötigten 476 Covid-19-Patienten intensivmedizinische Versorgung, acht weniger als am Samstag. Insgesamt lagen 1.566 Infizierte in Krankenhäusern, das waren 32 weniger als am Vortag. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten außerdem zwölf weitere Todesfälle.

230 Sturm-Einsätze für Wiener Feuerwehr: Sperre in der Lobau

Wien - Starker Sturm hat am Sonntag zu mehr als 200 Einsätzen der Wiener Feuerwehr geführt. Der Betrieb der U-Bahn-Linie U4 war am Vormittag wegen eines Sturmschadens unterbrochen. Zuvor hatte die Stadt bereits die Schließung ihrer Coronavirus-Freiluftteststraßen aus Sicherheitsgründen bekanntgegeben. Gesperrt waren außerdem die Eingänge des Nationalparks in der Lobau.

Wieder fast 400.000 Corona-Neuinfektionen in Indien

Neu-Delhi - In Indien hat das Gesundheitsministerium am Sonntag 392.488 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Das sind weniger als am Vortag, als das Land erstmals über 400.000 Fälle und damit einen weltweiten Höchstwert registriert hatte. Insgesamt haben sich mehr als 19,56 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ist der zweithöchste Wert nach den USA.

Millionen orthodoxe Christen feiern Ostern

Moskau/Jerusalem - Millionen orthodoxe Christen haben am Sonntag weltweit Ostern gefeiert - einen Monat später als die westlichen Kirchen. Anders als im Vorjahr durften die Gläubigen vielerorts wieder die Gottesdienste besuchen. In Moskau sagte das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, in der Nacht auf Sonntag: Er wünsche sich, dass sein Volk bald und vollständig von dem Virus befreit werde. Das Osterfest gebe Hoffnung, dass die Pandemie überwunden werden könne.

Nordkorea attackiert "feindliche Politik" Bidens

Pjöngjang - Als Reaktion auf die neue härtere Linie der USA gegenüber Nordkorea hat die Führung in Pjöngjang der US-Regierung eine "feindliche Politik" vorgeworfen. Nordkorea werde darauf entsprechend reagieren, hieß es am Sonntag in mehreren Erklärungen der nordkoreanischen Regierung. Biden wolle eine "totale Machtprobe", kritisierte Pjöngjang. Unter Ex-Präsident Donald Trump hatten die USA auf eine Verhandlungslösung mit Nordkorea gesetzt.

Zwei Tote bei Unfall auf Rheintalautobahn

Koblach - Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheintalautobahn (A14) sind am Samstagabend zwei Menschen gestorben. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Sonntag mitteilte, prallte ein Auto mit drei Insassen bei Koblach (Bezirk Feldkirch) ungebremst gegen die Mittelleitschiene und die Betonsäule der Autobahnbrücke. Der 48-jährige Fahrer sei aus dem Auto geschleudert worden. Er und ein 16-jähriger Insasse starben. Die 46-jährige Beifahrerin erlitt Rippenbrüche und einen Schock.

WKStA-Ermittlungen zu Commerzialbank gegen 30 Beschuldigte

Mattersburg - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt in der Causa Commerzialbank Mattersburg inzwischen gegen 30 Beschuldigte, darunter zehn Verbände, betreffend Geldflüsse. Mit Stand April wurden 330 Einvernahmen und 28 Hausdurchsuchungen durchgeführt, hieß es zur APA. Nicht enthalten sind in diesen Zahlen die kürzlich übernommenen Verfahren zu FMA-Chef Helmut Ettl und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wegen vermuteter Falschaussage im U-Ausschuss.

