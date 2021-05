Ost-Lockdown geht zu Ende

Wien - Der harte Lockdown in Wien und Niederösterreich geht am Montag zu Ende. Geschäfte öffnen wieder, ebenso persönliche Dienstleister wie Friseure. In der Bundeshauptstadt fällt auch die Maskenpflicht an belebten Orten. Seit Anfang April haben sich die beiden Bundesländer - zuerst gemeinsam mit dem Burgenland, das bereits vor zwei Wochen wieder öffnete - in einem speziellen regionalen Lockdown befunden. Grund war unter anderem eine Überlastung der Intensivstationen.

Experte hält Rückkehr zu Vollbetrieb an Schulen für zu früh

Wien - Am 17. Mai sollen alle Schulen in Österreich in den Vollbetrieb zurückkehren und auch die Über-Zehnjährigen wieder jeden Tag in der Klasse dem Unterricht folgen. Für Michael Wagner, Mikrobiologe an der Uni Wien und Initiator einer Studie zur Corona-Dunkelziffer an Schulen, kommt diese Maßnahme ein Stück zu früh. "Für mich als Wissenschafter ist das die Wiederholung eines Experiments, das an sich, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, nicht gutgehen kann."

Fast 370.000 Neuinfektionen und über 3.400 Tote in Indien

Neu-Delhi - In Indien hat das Gesundheitsministerium Montag früh 368.147 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um 3417 auf 218.959. Am Samstag hatte das Land erstmals über 400.000 Fälle und damit einen weltweiten Höchstwert registriert. Insgesamt haben sich mehr als 19,93 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ist der zweithöchste Wert nach den USA.

Einreiseregeln für Italien und Slowakei werden gelockert

Wien - Österreich lockert mit dem heutigen Montag die Einreiseregeln für Italien und die Slowakei. Die beiden Nachbarländer stehen laut einer neuen Verordnung nicht mehr auf der Liste der Coronavirus-Hochinzidenzgebiete. Damit müssen Pendler nur noch alle sieben Tage einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen. Neu auf der Hochinzidenz-Liste sind die Niederlande und Kroatien, während für Finnland die Quarantänepflicht überhaupt wegfällt. Weitere Verschärfungen gibt es für Indien.

Nationalrat wertet Geimpfte auf

Wien - Geimpfte werden nach den Öffnungsschritten am 19. Mai keine Zugangstests mehr benötigen. Die gesetzliche Grundlage dafür schafft am Montag in einer Sondersitzung der Nationalrat. Die Details werden erst mit einer Verordnung des Gesundheitsministeriums geregelt. Es ist aber davon auszugehen, dass man drei Wochen nach dem ersten Stich von der Testpflicht befreit wird.

Prozess um Hilfe beim Suizid in Linz

Linz - Mitwirkung am Selbstmord und Tötung auf Verlangen wirft die Staatsanwaltschaft Linz einem 36-jährigen vor, der sich am Montag vor Gericht verantworten muss. Der Mann soll einem Freund bei dessen Suizidversuch geholfen und ihn schließlich mit einem Polster erstickt haben. Der Entscheid des Verfassungsgerichtshofes vom Dezember, wonach Beihilfe zum Suizid nicht mehr strafbar ist, hat auf diesen Fall laut Staatsanwaltschaft keine Auswirkung.

Drei Tote und 27 Verletzte bei Bootsunglück in Kalifornien

San Diego (Kalifornien) - Bei einem Bootsunglück im Süden des US-Staats Kalifornien sind drei Menschen gestorben und 27 weitere verletzt worden. Die Verletzten wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Ein Beamter der US-Grenzschutzbehörde CBP sagte, es deute alles darauf hin, dass es sich um ein Schmugglerboot gehandelt habe, das Migranten auf illegalem Weg in die USA habe bringen wollen. San Diego liegt im Süden Kaliforniens an der Grenze zu Mexiko.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red