Mexiko-Stadt - Beim Einsturz von Teilen einer U-Bahnbrücke in Mexiko-Stadt sind mehrere Metro-Waggons in die Tiefe gerissen worden und mindestens 23 Menschen gestorben. "Wir bedauern, dass es Tote gegeben hat", schrieb Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) bei Twitter. Unter den Opfern seien Minderjährige, berichteten Medien unter Berufung auf die Politikerin. Demnach wurden mindestens 70 Menschen verletzt, einige schwer. 49 wurden in Krankenhäuser gebracht.

Wien - Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat auf die Kritik, dass es für den Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt mehr Geld brauche, mit einer klaren Zusage für mehr Mittel reagiert. "Am Geld wird es nicht scheitern", sagte er am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag in Wien. Wenn es mehr Mittel brauche, werde die Regierung diese einsetzen. "Die finanziellen Fragen werden sich lösen lassen", so Kurz.

Wien - Österreich soll 2040 einer der Top-10-Wirtschaftsstandorte weltweit sein. Dazu will die Bundesregierung wie im Regierungsprogramm vorgesehen eine Standortstrategie entwickeln, die sich um sieben Kernthemen gruppiert. Heute Dienstag gaben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) den Startschuss für die Strategieentwicklung. Erste Zwischenergebnisse soll es im Herbst beim Forum Alpbach geben.

Wien - Etappensieg für den Verein für Konsumenteninformation (VKI) im Streit um die teilweise Rückerstattung von Ski-Saisonkarten 2019/20 mit dem Salzburger Lifteverbund Ski amad�. In dem konkreten Fall hatte sich die vereinbarte Gültigkeit der Skisaisonkarte wegen Corona um 24 Prozent bzw. 49 Tage verkürzt. Das Bezirksgericht St. Johann im Pongau urteilte nun laut VKI, dass diese 24 Prozent des bereits gezahlten Ticketpreises an den Käufer zurückerstattet werden müssen.

Wien - Das Vorpreschen Österreichs beim Grünen Pass ist nach Ansicht von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) notwendig, denn der europäische Pass werde noch lange auf sich warten lassen und wird am Anfang ein "Fleckerlteppich und Wildwuchs" sein. Er wünsche sich auch möglichst rasch einen einheitlichen Grünen Pass für ganz Europa, aber er wage zu bezweifeln, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen werde. Die EU habe sich einen Zeitplan gegeben, der für Österreich nicht ideal sei.

Innsbruck - Die seit 31. März für Nordtirol und seit 15. April auch für Osttirol geltende Ausreisetestpflicht endet mit morgen, Mittwoch um 24.00 Uhr. Dies teilte das Land Tirol in einer Aussendung mit. Begründet wurde dies unter anderem mit der stabilen Corona-Gesamtlage bzw. den rückläufigen Infektionszahlen, der stabilen Lage in den Spitälern sowie vor allem dem beträchtlichen Rückgang der Fluchtmutante B1.1.7.-E484K.

Wien - ÖBAG-Aufsichtsratschef Helmut Kern hat am Dienstag im Ibiza-Untersuchungsausschuss die Bestellung von Thomas Schmid zum alleinigen Vorstand der staatlichen Beteiligungsgesellschaft verteidigt. Das Bewerbungsverfahren sei "professionell" abgelaufen. Schmid habe er erst nach seiner Designierung als Aufsichtsratschef bei einem Treffen mit Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) kennengelernt, so Kern. Das sei unmittelbar vor der Umwandlung der ÖBIB in die ÖBAG gewesen.

Wien/Sarajevo - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Dienstag in Sarajevo gemeinsam mit EU-Erweiterungskommissar Oliv�r V�rhelyi die ersten EU-Impfstoffhilfen an Bosnien-Herzegowina übergeben. Am Flughafen in Sarajevo wurden 10.530 Dosen von Pfizer/BioNtech feierlich an den bosnischen Ministerpräsidenten Zoran Tegeltija überreicht. "Heute ist ein großer Tag, der zeigt, dass uns die Region und Bosnien-Herzegowina am Herzen liegt", sagte der EU-Kommissar am Rollfeld.

