Kurz sagt Gewaltschutzeinrichtungen mehr Mittel zu

Wien - Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat auf die Kritik, dass es für den Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt mehr Geld brauche, mit einer klaren Zusage für mehr Mittel reagiert. "Am Geld wird es nicht scheitern", sagte er am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag in Wien. Wenn es mehr Mittel brauche, werde die Regierung diese einsetzen. "Die finanziellen Fragen werden sich lösen lassen", so Kurz.

23 Tote und Dutzende Verletzte bei U-Bahn-Unglück in Mexiko

Mexiko-Stadt - Mexiko-Stadt ist von einem schweren Unglück erschüttert worden: Beim Einsturz einer U-Bahn-Brücke starben am Montagabend mehr als 20 Menschen, Dutzende weitere wurden verletzt. Unter den mindestens 23 Todesopfern seien auch Kinder, sagte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Unglücksort. Etwa 65 Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Dutzende Rettungskräfte waren im Einsatz, ihre Arbeit wurde allerdings durch das instabile Zugwrack erschwert.

ÖBAG-Aufsichtsratschef verteidigt Schmid-Bestellung

Wien - ÖBAG-Aufsichtsratschef Helmut Kern hat am Dienstag im Ibiza-Untersuchungsausschuss die Bestellung von Thomas Schmid zum alleinigen Vorstand der staatlichen Beteiligungsgesellschaft verteidigt. Das Bewerbungsverfahren sei "professionell" abgelaufen. Schmid habe er erst nach seiner Designierung als Aufsichtsratschef bei einem Treffen mit Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) kennengelernt, so Kern. Das sei unmittelbar vor der Umwandlung der ÖBIB in die ÖBAG gewesen.

Schüler haben Nachholbedarf bei digitalen Kompetenzen

Wien - Die Zeit, die österreichische Jugendliche im Internet verbringen, hat in den vergangenen Jahren rasant zugenommen - von 20 Stunden pro Woche im Jahr 2012 auf 35 im Jahr 2018. Gut vier Fünftel der Zeit wird dabei außerhalb der Schule gesurft. Beim kompetenten Umgang mit Informationen im Web gibt es dabei - wie auch international - noch Nachholbedarf, vor allem bei sozial benachteiligten Schülern. Das zeigt eine am Dienstag präsentierte Sonderauswertung zur PISA-Studie.

Breite Kritik an der künftigen Landwirtschaftspolitik

Wien - Mehrere Umweltschutzorganisationen, die Arbeiterkammer (AK) und die Produktionsgewerkschaft PRO-GE kritisieren die geplante Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) durch Österreich. Mit den kürzlich präsentierten Vorschlägen des Landwirtschaftsministeriums ließen sich die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Ziele des Europäischen "Green Deal" nicht erreichen. Die Planung sei "ohne Ziel", Nachbesserungen und eine öffentliche Anhörung seien notwendig.

Erderwärmung wird bis 2100 bei 2,4 Grad liegen

Madrid/Berlin - Wenn alle bisher getroffenen Klimaschutzmaßnahmen so umgesetzt werden wie geplant, wird die globale Erderwärmung Forschern zufolge Ende des Jahrhunderts bei 2,4 Grad liegen - und damit deutlich über dem gewünschten 1,5-Grad-Ziel. Das ergaben neueste Prognosen des Analyseprojekts Climate Action Tracker (CAT), das der Klimaforscher Niklas Höhne am Dienstag gemeinsam mit der deutschen Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Berlin vorgestellt hat.

Urlaubsreisen im Coronajahr 2020 haben sich fast halbiert

Wien - Die Coronapandemie hat die Reisemöglichkeiten der österreichischen Bevölkerung im vergangenen Jahr ausgebremst und auf das Niveau des Jahres 2000 zurückgeworfen. Die Zahl der Urlaubsreisen - dazu zählen auch Verwandten- und Bekanntenbesuche - hat sich 2020 auf rund 12 Millionen fast halbiert. 2019 waren es noch 21,2 Millionen gewesen, geht aus Daten der Statistik Austria von Dienstag hervor.

Söder lehnt österreichisches Modell für Lockerungen ab

München/Berlin - Bayern will nicht dem österreichischen Modell folgen und Menschen schon nach der ersten Corona-Teilimpfung in den Genuss von Lockerungen kommen lassen. "Wir würden das jetzt nicht machen", sagte Söder am Dienstag in München. Die Praxis sei mit hohen Risiken verbunden, auch wenn die Erstimpfung bereits einen erhöhten Schutz biete. Zuvor hatte die deutsche Regierung in Berlin eine Verordnung mit Lockerungen der Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und Genesene beschlossen.

Wiener Börse tendiert im Verlauf freundlich

Wien - Der Leitindex ATX gewann am frühen Dienstagnachmittag 0,49 Prozent und notierte bei 3.267,54 Zählern. Das europäische Umfeld fand hingegen noch keine klare Richtung. Sehr fest tendierten unter den Einzelwerten die beiden Öl-Titel. So zogen Schoeller-Bleckmann um 1,94 Prozent an und OMV führten die Gewinnerliste im prime market mit einem Kursanstieg um 4,07 Prozent an. Auch Aktien aus der Bau-Branche erfreuten sich reger Nachfrage.

