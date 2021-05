Blümels Akten an U-Ausschuss "geheim"

Wien - Die Akten, die das Finanzministerium von Gernot Blümel (ÖVP) auf Verfügung des Verfassungsgerichtshofes ans Parlament geliefert hat, sind als "geheim" klassifiziert. Das bestätigte die Parlamentsdirektion am Freitag der APA. Konkret bedeutet das, dass die Akten im Ibiza-U-Ausschuss nur hinter verschlossenen Türen besprochen werden können, auch dürfen die Abgeordneten anschließend nicht darüber berichten.

US-Forscher schätzen Corona-Todesfälle auf 6,9 Millionen

Washington - Forscher der Universität Washington gehen von erheblich mehr Corona-Toten weltweit aus als offizielle Zahlen wiedergeben. Schätzungen des Uni-Instituts IHME hätten ergeben, dass weltweit 6,9 Millionen Menschen durch eine Infektion mit dem Coronavirus gestorben sein dürften, erklärte dessen Direktor Christopher Murray am Donnerstag. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab die Zahl der weltweiten Coronatoten am selben Tag mit rund 3,2 Millionen an.

Magna in Graz schickt rund 1.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Graz - Beim Kfz-Zulieferer und Autobauer Magna in Graz sind rund 1.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt worden. Ein Sprecher bestätigte Freitagfrüh einen entsprechenden Bericht des ORF Radio Steiermark. Der Schritt sei wegen der "coronabedingten Liefersituation" nötig gewesen, wurde begründet. Außerdem wollte man die gut ausgebildeten Mitarbeiter nicht verlieren, sagte Reinhard Hofer, Vorsitzender des Arbeiterbetriebsrates, dem ORF.

Viel Kritik an BVT-Reform in Begutachtung

Wien - Die Begutachtung für die Reform des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) geht am Freitag zu Ende. Mehr als 8.000 Stellungnahmen sind eingelangt, der überwiegende Teil betrifft allerdings eine Änderung in der Justiz, die im Kern nur wenig mit dem neuen Staatsschutz zu tun hat: Die Beschlagnahmung von Unterlagen und Datenträgern der Behörden durch die Justiz soll künftig nur noch im Ausnahmefall möglich sein. Vor allem Juristen wehren sich dagegen.

Historischer Sieg für Tories bei Unterhaus-Nachwahl

London - Erstmals seit Jahrzehnten hat die Konservative Partei des britischen Premierministers Boris Johnson der Labour-Partei das Unterhausmandat in der nordostenglischen Stadt Hartlepool abgejagt. Bei einer Nachwahl erhielt die konservative Kandidatin Jill Mortimer die meisten Stimmen, wie die Wahlkommission am Freitag in der Früh mitteilte. Das Ergebnis im Labour-Stammland gilt als großer Erfolg für die Konservativen, die dort weiterhin mit ihrem Brexit-Kurs punkten.

Empörung in China über sterbende Tiere in Überraschungsboxen

Peking - Ein Verkaufskonzept mit Haustieren in "Überraschungsboxen" hat in China eine Welle der Empörung ausgelöst, nachdem in einem Lastwagen Kisten mit sterbenden Welpen und Kätzchen entdeckt wurden. Wie die Tierauffangstation in der südwestlichen Stadt Chengdu mitteilte, befanden sich die rund 160 Tiere in schlechtem gesundheitlichen Zustand. Einige seien bereits tot gewesen. Der Fall löste in den Online-Netzwerken eine Welle der Empörung aus.

15 Festnahmen nach Ausschreitungen in Ost-Jerusalem

Jerusalem - Bei Auseinandersetzungen im Osten Jerusalems hat die israelische Polizei 15 Menschen festgenommen. Im Viertel Sheikh Jarrah seien Steine auf Beamte und Fahrzeuge geworfen worden, teilte die Polizei Freitagfrüh mit. Auch Feuerwerkskörper seien entzündet worden. Auslöser der Spannungen der vergangenen Tage ist eine drohende Zwangsräumung von vier palästinensischen Familien aus ihren Häusern.

Vulkan Sinabung auf Sumatra spuckt kilometerhohe Aschesäule

Jakarta - Der Vulkan Sinabung auf der indonesischen Insel Sumatra ist erneut ausgebrochen und hat eine fast drei Kilometer hohe Aschesäule in die Luft gespuckt. Die Eruption am Freitag habe mehr als sechs Minuten gedauert, teilte die Geologiebehörde des südostasiatischen Landes mit. Tote oder Verletzte wurden nicht gemeldet. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, dem Krater in einem Umkreis von mindestens vier bis fünf Kilometern fernzubleiben.

