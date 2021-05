Immer lautere Rücktrittsaufforderungen an Blümel

Wien - Die höchst zögerliche Herausgabe von Akten an den Ibiza-U-Ausschuss hat am Freitag für geharnischte Kritik an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gesorgt. FPÖ und SPÖ verlangten seinen Rücktritt, auch weil die Unterlagen als "geheim" klassifiziert geliefert wurden. Verfassungsjuristen zweifelten an Blümels rechtsstaatlicher Gesinnung, weil er erst nach einem Exekutionsantrag des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) tätig geworden war. ÖVP und Grüne hingegen sprangen Blümel bei.

1.333 Neuinfektionen und starkes Minus bei Hospitalisierten

Wien - Innerhalb von 24 Stunden sind bis Freitagvormittag österreichweit 1.333 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Das ist weniger als der Sieben-Tage-Schnitt von 1.421 Fällen, die Wochen-Inzidenz je 100.000 Einwohner sank damit gegenüber dem Vortag von rund 121 auf einen Wert von 112. Die Hospitalisiertenzahl ging seit Donnerstag ebenso deutlich um 86 Betroffene zurück. Mit 1.394 Spitalspatienten wurde erstmals seit 1. März wieder die Marke von 1.400 unterschritten.

Merkel sprach mit Biontech-Chef über Impfstoff-Patente

Berlin - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach "Spiegel"-Informationen am Donnerstag mit dem Chef des Corona-Impfstoffherstellers Biontech, Ugur Sahin, telefoniert. In dem Gespräch ging es demnach um eine mögliche Patentfreigabe des Corona-Impfstoffs sowie um mögliche Schritte, um ärmere Länder besser mit Impfstoff zu versorgen. Ziel sei dabei keine kurzfristige Hilfe, sondern eine nachhaltige Versorgung mit Impfstoff, auch für zukünftige Pandemien.

Grüner Pass doch nicht via E-Card

Wien - Die praktische E-Card-Lösung beim "Grünen Pass" kommt nun doch nicht. Das berichtet die Futurezone des "Kurier" unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Grund sind Datenschutzbedenken. Daher wird das Projekt vorerst zurückgestellt. Geplant war, dass beispielsweise Wirte oder Friseure an der E-Card ablesen können, ob der Kunde entweder getestet, geimpft oder genesen ist.

ÖVP-Wirtschaftsbund will Langzeitarbeitslosen Geld kürzen

Wien - Der ÖVP-Wirtschaftsbund möchte, dass Langzeitarbeitslose Jobs in ganz Österreich annehmen müssen und ihr Arbeitslosengeld auf unter 40 Prozent gesenkt wird. Dies berichtet die "Presse" (Freitagausgabe) unter Berufung auf ein internes Arbeitspapier des Wirtschaftsbunds. Chef des Wirtschaftsbundes, einer ÖVP-Teilorganisation, ist Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer. SPÖ und Gewerkschaft reagieren empört, sie werfen der ÖVP soziale Kälte und Verachtung für Arbeitslose vor.

SOS-Kinderdorf untersucht Vorwürfe in 50 Projekten

Wien - Am Donnerstag hatte SOS-Kinderdorf Österreich bekannt gegeben, dass Kinder und Jugendliche in 20 Ländern Afrika und Asiens Opfer von Gewalt, Misshandlung und sexuellem Missbrauch geworden sind. Die Zahl der Opfer wurde nicht genannt, sie sei jedenfalls "klein", hieß es gegenüber der APA. Wie das Management von SOS-Kinderdörfer weltweit nun mitteilte, gibt es in 50 von insgesamt 3.000 Einrichtungen der nationalen SOS-Kinderdorf-Vereine Handlungsbedarf.

Historischer Sieg für Tories bei Unterhaus-Nachwahl

London - Während viele Stimmen des "Superwahltags" in Großbritannien am Freitag noch ausgezählt wurden, hat Boris Johnson dank des Brexits bereits einen Erfolg zu verbuchen. Erstmals seit Jahrzehnten jagte die Konservative Partei des britischen Premierministers der Labour-Partei das Unterhausmandat in der nordostenglischen Stadt Hartlepool ab. In Schottland begann indes die Stimmenauszählung nach der Regionalwahl, die ein neues Unabhängigkeitsreferendum einläuten könnte.

Investor Wolf will wohl MAN-Übernahmeangebot verbessern

München/Steyr - Das Ringen um die Zukunft des von der Schließung bedrohten MAN-Standorts Steyr hat am Freitag zu einer neuerlichen Wendung geführt. Investor Siegfried Wolf, gegen dessen Übernahme zwei Drittel der Belegschaft Anfang April gestimmt hatten, will offenbar sein Angebot nachbessern. Das berichtete die "Kronen Zeitung" am Freitag. Aus der MAN-Konzernzentrale in München hieß es, derzeit werde nicht mit dem Ex-Magna-Chef verhandelt.

