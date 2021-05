Regierung präsentiert Öffnungsverordnung

Wien - Die türkis-grüne Bundesregierung präsentiert am Montag jene Verordnung, die ab dem 19. Mai die Grundlage für die geplanten Öffnungsschritte nach dem aktuellen Corona-Lockdown bilden soll. Davor gibt es noch Gespräche mit den Landeshauptleuten. Türkis-Grün hat den 19. Mai als Datum für eine breite Öffnung in weiten Bereichen ins Auge gefasst, sofern es die Infektionszahlen hergeben.

Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bereits bei 100,7

Wien - Knapp zehn Tage, bevor in Österreich weitere Öffnungsschritte erfolgen, hat es bei den Corona-Zahlen am Sonntag weiter Entspannung gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner ging weiter stark zurück und liegt nun bei 100,7. Am Samstag betrug sich noch 107,5. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden nur noch 1.026 Neuinfektionen gemeldet. Allerdings wird am Wochenende auch weniger getestet.

Klagenfurter wegen Mordes an Salzburger vor Gericht

Klagenfurt - Wegen Mordes und schweren Raubes muss sich am Montag ein 37-jähriger Mann vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im November 2020 in seiner Wohnung einen Salzburger, der ihm eine Pistole verkaufen wollte, erschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft beantragt zusätzlich die Einweisung des Mannes in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Der Angeklagte war bisher nicht geständig, er sprach von einem "Versehen".

EU-Kommission will Barzahlungen über 10.000 Euro verbieten

Brüssel - Im Kampf gegen Geldwäsche will die EU-Kommission Barzahlungen von über 10.000 Euro verbieten. Das kündigte Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe) an. "Wir reden über eine Obergrenze von 10.000 Euro. So viel Geld in den Taschen herumzutragen, ist ganz schön schwer. Die meisten Menschen machen das nicht", sagte die Kommissarin.

EU bestellt vorerst keine weiteren AstraZeneca-Impfstoffe

London - Mitten im Rechtsstreit mit dem Impfstoffhersteller AstraZeneca verzichtet die EU-Kommission vorerst auf eine Verlängerung des Liefervertrags. "Wir haben den Auftrag über den Juni hinaus nicht verlängert", sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Sonntag. Er schlug die Tür für neue Lieferverträge aber nicht zu. "Wir werden sehen, was passiert", sagte er. Breton fügte hinzu, dass das Covid-Mittel von AstraZeneca "ein sehr guter Impfstoff" sei.

NASA-Sonde mit Asteroiden-Probe soll Rückflug antreten

Washington - Die NASA-Sonde "Osiris-Rex" soll sich am Montag mit einer Asteroidenprobe an Bord auf den Weg zurück zur Erde machen. Die Sonde wird dazu laut der US-Raumfahrtbehörde NASA gegen 22.00 Uhr MESZ die Umlaufbahn des Asteroiden Bennu verlassen, von dem sie im Oktober Staub und Geröll gesammelt hatte. Es war das erste Mal, dass ein US-Flugkörper eine Probe eines Asteroiden nahm. Die NASA hatte angekündigt, den Beginn der Rückkehr live in mehreren sozialen Netzwerken zu übertragen.

Schlepperring in Linz vor Gericht

Linz - 14 mutmaßliche Schlepper müssen sich ab Montag in Linz vor Gericht verantworten. Sie sollen rund 100 Leute, die aus dem Irak, Syrien oder dem Iran nach Österreich geflüchtet waren, weiter nach Deutschland gebracht haben. Pro Person kassierten sie laut Anklage 300 bis 400 Euro. Der Großteil der Angeklagten ist nicht geständig, die Staatsanwaltschaft stützt sich u.a. auf Telefonüberwachungsprotokolle.

Literaturnobelpreisträger Handke lässt sich von Serben ehren

Banja Luka/Sarajevo/Belgrad - Der österreichische Schriftsteller Peter Handke hat am Wochenende Serbien und die bosnische Serbenrepublik besucht. Während seiner ersten Reise in die Region seit der Zuerkennung des Literaturnobelpreises 2019 nahm Handke mehrere hohe staatliche Orden entgegen. Die Vergabe der höchsten Literaturauszeichnung der Welt an Handke war umstritten, weil sich der Literat während der Jugoslawien-Kriege (1991-1999) und danach mit der serbischen Seite solidarisiert hatte.

