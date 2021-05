Öffnungen per 19. Mai fixiert

Wien - Die Bundesregierung hat sich mit den Ländern auf eine weitgehende Öffnung der Corona-Beschränkungen ab 19. Mai geeinigt. Tourismus, Gastronomie, Sport und Freizeitbetriebe können mit Einschränkungen aufsperren. Voraussetzung für den Eintritt wird, dass man getestet, genesen oder geimpft ("3G's"). ist. In all diesen Bereichen, nicht aber im Handel, kommt eine Registrierungspflicht ab 15 Minuten Aufenthalt. Die Ausgangsbeschränkungen fallen, erklärte die Regierung am Montag.

Sieben-Tages-Inzidenz erstmals seit sieben Monaten unter 100

Wien - Die Coronavirus-Lage in Österreich entspannt sich weiter. Am Montag gab es gleich drei Positiv-Rekorde. So fiel die Sieben-Tages-Inzidenz erstmals seit knapp sieben Monaten unter 100, erstmals seit Mitte Oktober gab es auch - jedoch bei deutlich niedrigeren Sonntagstestzahlen - weniger als 1.000 Neuinfektionen und erstmals seit rund sieben Wochen müssen weniger als 400 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden.

60 Prozent haben sechs Monate nach Covid-Infektion Symptome

Paris - Auch ein halbes Jahr nach einer Covid-19-Erkrankung leiden einer Studie zufolge 60 Prozent von im Krankenhaus behandelten Patienten weiterhin an mindestens einem Symptom der Virusinfektion. Am häufigsten seien die Menschen von Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen oder Atembeschwerden betroffen, hieß es in einer am Montag im Fachmagazin "Clinical Microbiology and Infection" veröffentlichten französischen Studie. In diese flossen die Daten von 1.137 Krankenhaus-Patienten ein.

Große Vorfreude bei Gastronomie und Hotellerie auf Öffnung

Wien - Nach dem heutigen grünen Licht der Bundesregierung bereiten sich die heimische Gastronomie- und Hotelleriebetriebe auf die Öffnung am 19. Mai vor. "Wir freuen uns sehr, dass wir endlich aufsperren können", sagte WKÖ-Gastronomieobmann Mario Pulker zur APA. Weitere Öffnungsschritte müssten dann Anfang Juli folgen. Pulker appellierte an die Betriebe und Konsumenten, sich "ordentlich" an die Corona-Regeln zu halten.

Schwere Zusammenstöße in Ost-Jerusalem - Hunderte Verletzte

Jerusalem/New York - Bei schweren Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften in Ost-Jerusalem sind am Montag 305 Menschen verletzt worden, sieben davon lebensgefährlich. Laut dem palästinensischen Roten Halbmonds wurden etwa 290 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert. Hunderte Menschen warfen auf dem Tempelberg nahe der Al-Aqsa-Moschee Gegenstände auf die Sicherheitskräfte, diese reagierten mit Blendgranaten, Gummigeschoßen und Tränengas.

Corona-Impfstoff bringt BioNTech Milliardengewinn

Mainz - Beflügelt von einem Milliardengewinn in den ersten drei Monaten will der deutsche Corona-Impfstoffhersteller BioNTech seine Corona-Impfstoff-Produktion weiter ausbauen und die Forschung in der Krebs-Therapie vorantreiben. "Unser Ziel ist es, zum globalen Machtzentrum der Immuntherapie im 21. Jahrhundert zu werden", sagte Vorstandschef Ugur Sahin am Montag bei der Vorstellung der Wirtschaftsdaten im ersten Quartal, in dem BioNTech einen Gewinn von 1,1 Mrd. Euro erzielte.

Anti-Terror-Paket kommt in den Ministerrat

Wien - Der Ministerrat beschließt am Mittwoch als Reaktion auf den Anschlag in der Wiener Innenstadt ein Anti-Terror-Paket. Mit diesem können nach Terror-Paragrafen Verurteilte bei bedingter Entlassung zu einer Fußfessel verpflichtet werden. Zudem gibt es neu einen Straftatbestand für religiös motivierte Verbrechen. In Begutachtung geschickt wurden am Dienstag Verschärfungen im Waffen- und Vereinsrecht.

30-Grad-Marke am Montag erstmals 2021 erreicht

Wien - Zum ersten Mal in diesem Jahr ist am Montag die 30-Grad-Marke erreicht worden, berichtete die ZAMG. Kurz nach 14.15 Uhr wurde bei der Wetterstation Salzburg Flughafen die entsprechende Temperatur gemessen. Das ist etwas früher als im Mittel der vergangenen 30 Jahre, jedoch im Bereich der typischen Schwankungsbreite.

