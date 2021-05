Israel kündigt Verschärfung der Angriffe auf Gazastreifen an

Jerusalem/Ashkelon - Im wieder eskalierenden Nahost-Konflikt will Israel seine Angriffe auf den palästinensischen Gazastreifen verstärken. Dies kündigte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Dienstag an. Militante Palästinenser hatten zuvor erneut zahlreiche Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Dabei wurden zwei Frauen im Süden Israels getötet.

Blümel gibt im Streit mit U-Ausschuss nicht nach

Wien - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Dienstag seine Vorgehensweise im Zusammenhang mit Aktenlieferungen an den Ibiza-U-Ausschuss erneut verteidigt. Dass er erst tätig geworden war, nachdem sich der VfGH um Exekution durch den Bundespräsidenten bemüht hatte, liege daran, dass man auf die Reaktion des Gerichts auf die Gegendarstellung seines Ministeriums in dem Verfahren gewartet habe. Die FPÖ bekräftigte ihre Rücktrittsforderung. Am Montag tagt dazu der Nationalrat.

Mehrere Tote bei Schusswaffenangriff in Schule in Russland

Kasan - Ein bewaffneter Angreifer hat in einer russischen Schule mindestens neun Menschen getötet. Laut offiziellen Angaben starben in der Großstadt Kasan in der Republik Tatarstan am Dienstag vor allem Schüler der achten Klasse. Zahlreiche weitere Menschen wurden im Kugelhagel und bei der Flucht verletzt. Ein 19-Jähriger sei festgenommen worden. Laut Behörden handelte es sich um einen Einzeltäter. Seine Motive waren zunächst unklar.

Bayern und Österreich öffnen Mittwoch kleinen Grenzverkehr

München - Der kleine Grenzverkehr zwischen Bayern und Österreich ist ab Mittwoch wieder möglich. "Wir werden bereits ab morgen den kleinen Grenzverkehr zulassen, sodass die Möglichkeit besteht, Einkäufe und Besuche bei Freunden und Verwandten zu machen - natürlich immer unter Wahrung der jeweiligen Corona-Bedingungen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag anlässlich des Besuches von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in München.

Ehepaar in Vöcklabruck tot aufgefunden

Vöcklabruck - In Vöcklabruck sind Dienstagfrüh am Parkplatz des Friedhofs die Leichen eines Ehepaares gefunden worden. Der Mann war laut Polizei 78 Jahre alt, die Frau 79. Neben den Toten wurde auch eine Faustfeuerwaffe sichergestellt. Zu den Hintergründen der Tat und einem möglichen Motiv war laut Polizei vorerst nichts bekannt. Die Staatsanwaltschaft Wels hat eine Obduktion angeordnet, die Dienstagnachmittag erfolgen soll.

Afghanistan trauert um mehr als 100 Tote nach Anschlägen

Kabul - Nach dem Anschlag nahe einer Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat das Land am Dienstag einen nationalen Trauertag abgehalten. Präsident Ashraf Ghani und Dutzende hochrangige Regierungsvertreter nahmen an einer Gebetszeremonie in der Großen Moschee des Regierungspalastes teil, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Flaggen wehten im ganzen Land auf Halbmast.

13 Jahre Haft wegen Mordversuchs im Prozess in Wels

Wels - Ein 22-Jähriger, der mit einem Messer auf seine Ex-Freundin eingestochen haben soll, ist Dienstagabend in Wels zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen stimmten mit fünf zu drei Stimmen für Mordversuch. Der Verteidiger hatte auf versuchten Totschlag plädiert, sein Mandant hatte sich auch in diesem Sinne schuldig bekannt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Angeklagte und der Staatsanwalt nahmen sich Bedenkzeit.

Zahlreiche Rufe nach Pflegereform und Angehörigen-Entlastung

Wien - Am Vortag des Internationalen Tags der Pflegenden haben Hilfsorganisationen wie auch Politik eine rasche Umsetzung der angekündigten Reform im Pflegebereich eingefordert. Hilfswerk und Volkshilfe drängten am Dienstag auch auf eine Job- und Ausbildungsoffensive in diesem Bereich, ebenso die SPÖ, die ein "5-Punkte-Paket" vorlegte. Ebenso gefordert wurde die Entlastung pflegender Angehöriger, etwa von der Volkshilfe, vom ÖVP-Seniorenbund und vom SPÖ-Pensionistenverband.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red