Schwere Raketenangriffe auf Tel Aviv

Jerusalem - Es war der bisher schwerste Raketenangriff auf Israels Küstenmetropole Tel Aviv: Mindestens eine Frau wurde bei den Explosionen am Dienstagabend getötet. Nach Angaben der Rettungsorganisation Zaka starb sie in der Stadt Rishon Lezion bei einem direkten Einschlag. Mehrere Menschen wurden nach Angaben von Sanitätern bei den massiven Raketenangriffen von Militanten aus dem Gazastreifen verletzt. In Tel Aviv waren am Abend immer wieder schwere Explosionen zu hören.

Blümel gibt im Streit mit U-Ausschuss nicht nach

Wien - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Dienstag seine Vorgehensweise im Zusammenhang mit Aktenlieferungen an den Ibiza-U-Ausschuss erneut verteidigt. Dass er erst tätig geworden war, nachdem sich der VfGH um Exekution durch den Bundespräsidenten bemüht hatte, liege daran, dass man auf die Reaktion des Gerichts auf die Gegendarstellung seines Ministeriums in dem Verfahren gewartet habe. Die FPÖ bekräftigte ihre Rücktrittsforderung. Am Montag tagt dazu der Nationalrat.

Richtungsstreit von Trumps Republikanern vor Entscheidung

Washington - Im Richtungsstreit der Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump im US-Repräsentantenhaus steht am Mittwoch eine wichtige Entscheidung an. Erwartet wird die Abwahl der Trump-Kritikerin Liz Cheney von ihrem Posten in der Fraktionsführung. Fraktionschef Kevin McCarthy forderte die Abgeordneten seiner Partei in einem von US-Medien veröffentlichten Schreiben auf, sich auf eine Abstimmung über die Besetzung des Postens am Mittwoch einzustellen.

Mehrere Tote bei Schusswaffenangriff in Schule in Russland

Kasan - Ein bewaffneter Angreifer hat in einer russischen Schule mindestens neun Menschen getötet. Laut offiziellen Angaben starben in der Großstadt Kasan in der Republik Tatarstan am Dienstag vor allem Schüler der achten Klasse. Zahlreiche weitere Menschen wurden im Kugelhagel und bei der Flucht verletzt. Ein 19-Jähriger sei festgenommen worden. Laut Behörden handelte es sich um einen Einzeltäter. Seine Motive waren zunächst unklar.

Mann in Vöcklabruck tötete Gattin und sich selbst

Vöcklabruck - In Vöcklabruck sind Dienstagfrüh am Parkplatz des Friedhofs die Leichen eines Ehepaares gefunden worden. Die Obduktion habe die anfängliche Verdachtslage bestätigt, teilte die Polizei am Abend mit. Demnach hat der 78-Jährige Mann zunächst seine Gattin erschossen und dann Suizid verübt. Nach den Ermittlungsergebnissen sei daher von einem erweiterten Suizid auszugehen.

Bayern und Österreich öffnen Mittwoch kleinen Grenzverkehr

München - Der kleine Grenzverkehr zwischen Bayern und Österreich ist ab Mittwoch wieder möglich. "Wir werden bereits ab morgen den kleinen Grenzverkehr zulassen, sodass die Möglichkeit besteht, Einkäufe und Besuche bei Freunden und Verwandten zu machen - natürlich immer unter Wahrung der jeweiligen Corona-Bedingungen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag anlässlich des Besuches von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in München.

Afghanistan trauert um mehr als 100 Tote nach Anschlägen

Kabul - Nach dem Anschlag nahe einer Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat das Land am Dienstag einen nationalen Trauertag abgehalten. Präsident Ashraf Ghani und Dutzende hochrangige Regierungsvertreter nahmen an einer Gebetszeremonie in der Großen Moschee des Regierungspalastes teil, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Flaggen wehten im ganzen Land auf Halbmast.

Runder Tisch zu Gewaltschutz im Bundeskanzleramt

Wien - Nach einer Serie von Bluttaten, denen Frauen zum Opfer gefallen sind, findet am Mittwoch im Bundeskanzleramt ein Runder Tisch mit Opferschutzeinrichtungen zum Gewaltschutz statt. Dazu sind eine Woche nach dem Sicherheitsgipfel 18 Vertreter von Frauenrechtsorganisationen eingeladen worden. Eines der Themen ist die geforderte Erhöhung der finanziellen Mittel für den Gewaltschutz. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte bereits, dass es am Geld nicht scheitern werde.

