Kämpfe zwischen Israel und Hamas gehen weiter

Gaza/Jerusalem - Im Konflikt zwischen Israel und Palästinensern gibt es kein Anzeichen für ein Ende der Gewalt. Trotz internationaler Bemühungen um eine Feuerpause gingen die Kämpfe die fünfte Nacht in Folge weiter. Die israelische Luftwaffe setzte Samstagfrüh ihre Angriffe auf den Gazastreifen fort, während die radikal-islamische Hamas von dort den Süden Israels mit Raketen beschoss. Es gab Berichte über weitere Todesopfer.

Chinesischer Rover "Zhurong" auf dem Mars gelandet

Peking - China ist erstmals eine Landung auf dem Mars gelungen. Das Landemodul des Raumschiffes "Tianwen-1" setzte am Samstagmorgen mit dem Rover "Zhurong" an Bord auf der Oberfläche des Roten Planeten auf, wie die chinesische Raumfahrtbehörde mitteilte. "Tianwen-1" war im vergangenen Juli von der Erde aufgebrochen und hatte im Februar die Mars-Umlaufbahn erreicht.

Mindestens zehn Tote durch Tornados in China

Peking - In China haben zwei Tornados schwere Verwüstungen angerichtet und mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. Mehr als 300 Menschen seien durch die Stürme im Osten sowie im Zentrum des Landes verletzt worden, teilten die Behörden am Samstag mit. In der Metropole Wuhan stürzten etwa 30 Wohnhäuser ein, 26.000 Haushalte waren dort ohne Strom.

Mehr als 2.000 Lokale beantragten Gastgarten-Förderung

Wien - Für die Wiederöffnung nach sechseinhalb Monaten Corona-Lockdown haben viele Gastronomen in die Erweiterung, Neu- und Umbau von Gast- und Schanigärten investiert. Mehr als 2.000 kleine und mittelgroße Lokale bekamen dafür einen staatlichen Investitionszuschuss. Für die Fördermaßnahme der türkis-grünen Regierung standen 10 Mio. Euro zur Verfügung, abgewickelt wird das Programm über die Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT).

Kritischer Kickl-Brief an Van der Bellen

Wien - FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Brief geschrieben, in dem er ihn an dessen Treuegelöbnis erinnert. In 20 Fragen will der Freiheitliche von Van der Bellen wissen, warum er sich zu gewissen Themen nicht zu Wort meldet. Kickls Anliegen betreffen unter anderem die Causa Blümel, die Ermittlungspannen rund um den Terroranschlag in Wien, den U-Ausschuss und die Corona-Maßnahmen der Regierung.

Britische Pub-Branche fordert vollständige Öffnung

London - Damit die britischen Pubs wirtschaftlich überleben können, fordert die Branche eine Öffnungsgarantie ohne Corona-Maßnahmen für alle Gasthäuser spätestens am 21. Juni. Wegen bestehender Restriktionen müssten rund 2.000 Pubs, also 5 Prozent, weiterhin geschlossen bleiben - obwohl an diesem Montag (17. Mai) im größten Landesteil England wieder geöffnet werden darf, sagte die Chefin des Branchenverbandes British Beer and Pub Associtation, Emma McClarkin.

