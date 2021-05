Weiter heftige Kämpfe zwischen Israel und Palästinensern

Gaza/Jerusalem - Die Gewalt-Eskalation im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern findet kein Ende. Bei einem Raketenangriff militanter Palästinenser im Gazastreifen auf den Großraum Tel Aviv wurde am Samstag mindestens ein Mensch getötet. Eine Rakete schlug nahe der österreichischen Botschaft im Tel Aviver Vorort Ramat Gan ein, das Botschaftspersonal blieb jedoch unverletzt. Die israelische Armee griff unterdessen beim Beschuss des Gazastreifens ein Gebäude internationaler Medien an.

Irans Außenminister sagt Wien-Besuch wegen Israel-Fahne ab

Wien - Irans Außenminister Javad Zarif hat einen für den heutigen Samstag geplanten Besuch in Wien bei Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) abgesagt. Grund dafür sei, dass das Bundeskanzleramt und Außenministerium am Freitag im jüngsten Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Hamas die israelische Fahne gehisst hatten. Schallenberg bedauerte die Absage, erklärte aber, Österreich mache seine Solidarität mit Israel nicht abhängig vom Besuchsprogramm anderer Staaten.

644 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - Die Lage bessert sich zunehmend: 644 neue Corona-Infektionen sind seit Freitag in Österreich verzeichnet worden. Das liegt weit unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (911). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 71,6 Fälle auf 100.000 Einwohner. Mit Samstag gibt es in Österreich 11.151 aktive Fälle, um 1.651 weniger als am Freitag. 15 Todesfälle gab es laut Gesundheitsministerium seit Freitag. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie 10.470 Tote in Österreich gefordert.

Grüne weiter zurückhaltend zu Ermittlungen gegen Kurz

Wien - Die Grüne üben sich hinsichtlich der Ermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen des Verdachts der Falschaussage im U-Ausschuss weiter in Zurückhaltung. Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein enthielt sich am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" jeglicher Kritik oder Forderung an den Koalitionspartner. Spekulationen über Neuwahlen oder einen fliegenden Regierungswechsel gab es freilich schon - und die SPÖ Burgenland hat bereits Ablehnung bekundet.

Mindestens zwölf Tote durch Tornados in China

Peking - In China haben zwei Tornados eine Spur der Verwüstung hinterlassen: Durch die Stürme im Osten sowie im Zentrum des Landes wurden nach Behördenangaben vom Samstag mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 400 weitere verletzt. In der Metropole Wuhan stürzten etwa 30 Wohnhäuser ein, 26.000 Haushalte waren dort ohne Strom.

Weltweit mittlerweile 161,4 Millionen Corona-Infizierte

Washington - Weltweit haben sich mittlerweile mehr als 161,4 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergab eine Reuters-Zählung basierend auf offiziellen Daten. Mehr als 3,4 Millionen Menschen sind mit oder an dem Virus gestorben. Die meisten Infektionsfälle weisen die USA (32,9 Mio.) auf, gefolgt von Indien (24,3 Mio.) und Brasilien (15,4 Mio.). Die weltweit höchste Zahl an Toten verzeichnen weiter die USA mit mehr als 585.000 Verstorbenen.

Feuerwehreinsatz in Pflegewohnhaus - Wiener schwer verletzt

Wien - Am Samstagvormittag ist es in einem Pflegewohnhaus in der Arbeitergasse in Wien-Margareten zu einem Feuerwehr-Großeinsatz gekommen. Es brannte ein Bett in einem der Zimmer der Einrichtung. "Der Bewohner ist sehr schwer verletzt worden", berichtete ein Sprecher der Berufsfeuerwehr am Samstag der APA. Die Ursache für den Brand sei noch Gegenstand von Ermittlungen hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

