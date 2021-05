Israel bombardiert Gaza-Streifen - Erneut Dutzende Tote

Tel Aviv/Gaza - Im Nahen Osten haben militante Palästinenser und das israelische Militär ihre Kämpfe mit unverminderter Härte fortgesetzt. Den siebenten Tag in Folge feuerte die radikal-islamische Hamas am Sonntag aus dem Gazastreifen Raketen auf Israel. Die israelische Luftwaffe flog weitere Angriffe und beschoss das Haus von Yahya al-Sinwar, Hamas-Chef im Gazastreifen. Nach palästinensischen Angaben starben über Nacht 26 Menschen. Die EU kommt am Dienstag zu einer Krisensitzung zusammen.

Corona-Bonus für Ärzte und Pfleger wird begrüßt

Wien - Der von der Regierung am Samstag angekündigte Corona-Bonus von durchschnittlich 500 Euro für Ärzte und Pflegepersonal wird rundum begrüßt. Manche hielten allerdings mehr für angebracht: Die Gewerkschaft pochte auf 1.000 Euro für alle Beschäftigten mit erhöhtem Infektionsrisiko, die FPÖ auf ihren "Österreich-Tausender".

Plenarwoche mit aufgelegtem Aufreger

Wien - Eine an sich eher unspektakulär anmutende Plenarwoche bekommt durch die jüngsten Unannehmlichkeiten für Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) unerwartete Brisanz. Denn zusätzlich zu den regulären Sitzungstagen, an denen etwa ein Glyphosat-Teilverbot und ein höheres Budgetdefizit vereinbart werden, tritt der Nationalrat auch zu einer Sondersitzung zusammen, bei der die Opposition den türkisen Teil der Regierungsspitze in Bedrängnis bringen will.

Ältere Boeing 737 müssen nach Absturz überprüft werden

Chicago - Der US-Flugzeugbauer Boeing muss nach einer Anordnung der US-Luftfahrtbehörde FAA alle älteren Flugzeuge des Typs 737 einer Kontrolle unterziehen. Wie aus einem am Samstag von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Schreiben der FAA hervorgeht, betrifft die Anordnung alle Boeing-737-Maschinen der Generationen 300, 400 und 500. Hintergrund ist der Absturz einer Boeing-Maschine in Indonesien, bei dem im Jänner 62 Menschen ums Leben gekommen waren.

Ein Schwerverletzter nach Messerattacke in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Bei einer Messerattacke ist am Samstagabend in Wiener Neustadt ein 60-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach Polizeiangaben in das Landesklinikum in der Statutarstadt gebracht und dort intensivmedizinisch betreut. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Verdächtige, der 19-jährige Stiefsohn des Angegriffenen, war zunächst geflüchtet. Er wurde allerdings in der Nacht auf Sonntag festgenommen.

Gedenken an die Befreiung des KZ Mauthausen

Mauthausen/Wien - Die traditionelle Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen am Sonntag fällt etwas kleiner aus als gewohnt. Im Gegensatz zum Vorjahr, wo die Veranstaltung zur Gänze ins Internet verlegt werden musste, können aber zumindest kleine Delegationen vor Ort teilnehmen. Zudem gibt es einen mehrsprachigen Livestream auf der Website des Mauthausen Komitee (www.mkoe.at), auch ORF III überträgt die Gedenkveranstaltung, die unter dem Thema "Vernichtete Vielfalt" steht, live.

Spätestens 2022 Auffrischung des Corona-Impfschutzes nötig

Berlin - Die Bürger in Deutschland müssen sich nach Ansicht der Ständigen Impfkommission (Stiko) wohl spätestens im nächsten Jahr erneut gegen das Coronavirus impfen lassen. "Das Virus wird uns nicht wieder verlassen. Die aktuellen Corona-Impfungen werden deswegen nicht die letzten sein", sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Online Sonntag/Print Montag).

Häuser in England durch Explosion eingestürzt: Kleinkind tot

London - Vermutlich eine Gasexplosion hat am Sonntag in England zwei Häuser zum Einsturz gebracht. Bei dem Vorfall in der Ortschaft Heysham nahe Lancaster kam ein Kleinkind ums Leben, wie die Polizei in der nordwestenglischen Grafschaft Lancashire mitteilte. Vier weitere Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Das Energieunternehmen Electricity North West gab per Twitter bekannt, die Stromversorgung in dem betroffenen Gebiet vorerst abzuschalten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red