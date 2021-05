Israel bombardiert Gaza-Streifen - Erneut Dutzende Tote

Tel Aviv/Gaza - Im Nahen Osten haben militante Palästinenser und das israelische Militär ihre Kämpfe mit unverminderter Härte fortgesetzt. Den siebenten Tag in Folge feuerte die radikal-islamische Hamas am Sonntag aus dem Gazastreifen Raketen auf Israel. Die israelische Luftwaffe flog weitere Angriffe und beschoss das Haus von Yahya al-Sinwar, Hamas-Chef im Gazastreifen. Nach palästinensischen Angaben starben über Nacht 26 Menschen. Die EU kommt am Dienstag zu einer Krisensitzung zusammen.

Einreise in Italien ab sofort ohne Quarantäne

Rom - Für Italien-Urlauber aus Österreich und anderen europäischen Ländern entfällt ab dem heutigen Sonntag die bisher notwendige Corona-Quarantäne nach der Ankunft. Für Einreisen aus den Ländern der Europäischen Union, dem Schengenraum sowie Großbritannien und Israel ist jetzt nur noch ein negativer Test erforderlich. Bisher musste man fünf Tage in Quarantäne und am Ende einen zweiten Test machen.

Reform der Kurzarbeit soll bis Ende Mai stehen

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will, dass die Reform der Kurzarbeit bis Ende Mai steht. Die Corona-Kurzarbeit dürfe nicht auf Dauer in dieser großzügigen Form bestehen, weil dies die Dynamik am Arbeitsmarkt bremse, sagte Kocher am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Derzeit verhandle er mit den Sozialpartnern. Die Hauptparameter seien die Mindestarbeitszeit, Selbstbehalte und Umsatzausfälle. Klar sei, dass stark betroffene Branchen länger die Kurzarbeit brauchen.

Weiter Rückgang bei Corona-Neuinfektionen vor Öffnung

Wien - 673 Corona-Neuinfektionen sind in Österreich seit gestern, Samstag, gemeldet worden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr). Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (860). Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 67,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. "Vom jetzigen Zeitpunkt her gesehen war das der letzte Lockdown", sagte Niki Popper in der ORF-Reihe "Bei Budgen". Die Gefahr der kommenden Öffnungen (am Mittwoch) schätzt der Simulationsexperte als "nicht groß" ein.

Zyklon zieht an Westküste Indiens entlang und fordert Tote

Neu-Delhi - Ein Zyklon ist an der Westküste Indiens entlanggezogen und hat Medienberichten zufolge Menschenleben gefordert und für Verwüstung gesorgt. Mindestens sechs Menschen seien in den Bundesstaaten Karnataka und Kerala gestorben, berichtete am Sonntag die Zeitung "Indian Express". In den beiden Bundesstaaten sowie dem bei Touristen beliebten Goa hatten seit Freitag sintflutartige Regenfälle und starker Wind zu Überschwemmungen und schweren Schäden geführt.

Mindestens fünf Tote nach Kämpfen in Myanmar

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Bei Kämpfen zwischen der myanmarischen Armee und Rebellengruppen sind in den vergangenen Tagen mindestens fünf Angehörige einer Miliz getötet worden. "Mindestens fünf unserer Mitglieder wurden getötet und mehr als zehn weitere verletzt", teilte ein Sprecher der Verteidigungskräfte von Chinland (CDF) am Sonntag mit. Myanmar befindet sich seit einem Militärputsch am 1. Februar in Aufruhr.

Ein Schwerverletzter nach Messerattacke in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Bei einer Messerattacke ist am Samstagabend in Wiener Neustadt ein 60-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach Polizeiangaben in das Landesklinikum in der Statutarstadt gebracht und dort intensivmedizinisch betreut. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Verdächtige, der 19-jährige Stiefsohn des Angegriffenen, war zunächst geflüchtet. Er wurde allerdings in der Nacht auf Sonntag festgenommen.

Ältere Boeing 737 müssen nach Absturz überprüft werden

Chicago - Der US-Flugzeugbauer Boeing muss nach einer Anordnung der US-Luftfahrtbehörde FAA alle älteren Flugzeuge des Typs 737 einer Kontrolle unterziehen. Wie aus einem am Samstag von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Schreiben der FAA hervorgeht, betrifft die Anordnung alle Boeing-737-Maschinen der Generationen 300, 400 und 500. Hintergrund ist der Absturz einer Boeing-Maschine in Indonesien, bei dem im Jänner 62 Menschen ums Leben gekommen waren.

