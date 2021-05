Dutzende Tote in Gaza - Anschlag in Ost-Jerusalem

Tel Aviv/Gaza - Trotz verstärkter internationaler Bemühungen um ein Ende der Gewalt geht der Raketenbeschuss zwischen Israel und militanten Palästinensern unvermindert weiter. Bei israelischen Bombardements kamen am Sonntag 40 Menschen im Gazastreifen ums Leben, teilte das dortige Gesundheitsministerium mit. Auch das Haus des Hamas-Chefs Yahya al-Sinwar wurde beschossen. In Ost-Jerusalem wurden bei einem Anschlag mit einem Auto mehrere Menschen verletzt.

UNO-Generalsekretär warnt vor unkontrollierbarer Krise

New York - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat mit eindringlichen Worten ein Ende der zusehends eskalierenden Gewalt in Nahost gefordert. "Dieser sinnlose Kreislauf aus Blutvergießen, Terror und Zerstörung muss sofort aufhören", sagte Guterres am Sonntag zu Beginn der dritten Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats binnen einer Woche. Es drohe eine "unkontrollierbare" Krise in der ganzen Region, mahnte Guterres.

Mahnung vor Antisemitismus bei Mauthausen-Gedenken

Mauthausen/Wien - Delegationen aus zahlreichen Ländern haben am Sonntag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen gedacht. Der Vorsitzende des Mauthausen Komitee Österreich, Willi Mernyi, pochte bei dem Festakt, der unter dem Thema "Vernichtete Vielfalt" stand, auf die anhaltende Gültigkeit des Mauthausen-Schwurs, in dem der Aufbau einer gerechten freien Welt gelobt wird. Der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer prangerte in einem Gottesdienst antisemitische Vorfälle an.

Weiter Rückgang bei Corona-Neuinfektionen vor Öffnung

Wien - 673 Corona-Neuinfektionen sind in Österreich seit gestern, Samstag, gemeldet worden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr). Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (860). Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 67,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. "Vom jetzigen Zeitpunkt her gesehen war das der letzte Lockdown", sagte Niki Popper in der ORF-Reihe "Bei Budgen". Die Gefahr der kommenden Öffnungen (am Mittwoch) schätzt der Simulationsexperte als "nicht groß" ein.

Reform der Kurzarbeit soll bis Ende Mai stehen

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will, dass die Reform der Kurzarbeit bis Ende Mai steht. Die Corona-Kurzarbeit dürfe nicht auf Dauer in dieser großzügigen Form bestehen, weil dies die Dynamik am Arbeitsmarkt bremse, sagte Kocher am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Derzeit verhandle er mit den Sozialpartnern. Die Hauptparameter seien die Mindestarbeitszeit, Selbstbehalte und Umsatzausfälle. Klar sei, dass stark betroffene Branchen länger die Kurzarbeit brauchen.

Mindestens sechs Tote nach Kämpfen in Myanmar

Yangon (Rangun)/Naypyidaw/Vatikanstadt - Bei Gefechten in Myanmar zwischen der Armee und bewaffneten Widerstandskämpfern sind in den vergangenen Tagen mindestens sechs Rebellen getötet worden. Mehr als zehn weitere seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der Verteidigungskräfte von Chinland (CDF) am Sonntag mit. Myanmar befindet sich seit einem Militärputsch am 1. Februar in Aufruhr.

Debatte über Konsequenzen der Ermittlungen gegen Kurz

Wien - Die Ermittlungen der WKStA gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) haben die Politik auch am Wochenende beschäftigt. Diskutiert wurde vor allem, wann Konsequenzen angebracht wären. Kurz bekräftigte, dass er auch im Fall der Anklage nicht an Rücktritt denkt. ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger hält einen solchen offenbar auch bei einer Verurteilung nicht für nötig. Die Grünen vermieden weiter eine Festlegung. Die SPÖ pocht auf Rücktritt bei Anklage, die FPÖ spätestens dann.

Rendi-Wagner legt Doskozil bei Anklage Rücktritt nahe

Mattersburg/Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hielte im Fall einer Anklage wegen Falschaussage nicht nur den Rücktritt von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für angebracht, sondern auch den ihres burgenländischen Parteifreundes Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die Anklage sei die "rote Linie" - und "diese rote Linie sehe ich unabhängig von Partei oder Amt. Das würde natürlich auch für mich selbst gelten", sagt sie im "Kurier" (Sonntag-Ausgabe).

