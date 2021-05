Waffenruhe im Gazastreifen beschlossen

Jerusalem - Das israelische Kabinett hat einstimmig einen Vorschlag Ägyptens über eine Waffenruhe gebilligt. Das teilte ein Sprecher Netanyahus am späten Donnerstagabend mit. Es handle sich um eine einseitige Waffenruhe ohne jegliche Vorbedingungen, die zu einer Stunde in Kraft treten solle, die noch vereinbart werden müsse, sagte der Sprecher weiter. Die politische Führung habe betont, dass die Realität vor Ort das weitere Vorgehen bei den Kämpfen bestimmen werde.

Grüner Pass: Immer mehr Kritik an geplanter Datensammlung

Wien - Trotz anhaltender Kritik an der Novelle des Epidemie- und Covid-Maßnahmengesetzes soll die entsprechende Regelung bereits kommende Woche vom Nationalrat beschlossen werden. Für Mittwoch ist eine Sondersitzung nur zu diesem Thema geplant. Begründet wird die Eile damit, dass die Novelle Voraussetzung für den QR-Code sein soll, der Impfung, Testung oder Genesung nachweist.

Corona-Ampel steht nur noch in Vorarlberg auf rot

Wien - Ungewohnt dreifärbig scheint diese Woche die Corona-Ampel. Das Burgenland und Niederösterreich wurden am Donnerstag von der zuständigen Kommission auf Gelb geschalten, der Rest des Landes mit Ausnahme von Vorarlberg auf Orange. Das "Ländle" büßt mit "Rot" quasi für seinen "Testregion"-Status, der ein Aufsperren der Gastronomie schon vor einigen Wochen ermöglicht hatte. Freilich gehen die Zahlen auch in Vorarlberg zurück.

G-20-Staaten beraten über Kampf gegen Gesundheitskrisen

Rom - Die Staats- und Regierungschef der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G-20) beraten am Freitag in Rom und online darüber, wie sich weltweite Gesundheitskrisen künftig verhindern lassen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kommt persönlich zu dem Treffen, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel schaltet sich von Berlin aus zu. Mit dabei bei dem digitalen Treffen ist laut Teilnehmerliste neben Staats- und Regierungschefs auch Microsoft-Mitgründer Bill Gates.

EU einigt sich auf "Grünen Pass" für Reiseerleichterungen

Brüssel/Wien - Rechtzeitig vor der Sommersaison haben sich die EU-Länder und das EU-Parlament auf Details eines europaweiten Zertifikats ("Grüner Pass") zum Nachweis von Corona-Impfungen, -Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen geeinigt. Das teilte die portugiesische Ratspräsidentschaft am Donnerstagabend in Brüssel mit. Damit wächst die Chance auf baldige Reiseerleichterungen in der EU.

Ibiza-U-Ausschuss wird nicht verlängert

Wien - Der Ibiza-U-Ausschuss wird nicht verlängert, er endet am 15. Juli. Ein Verlängerungsantrag von SPÖ und NEOS um weitere drei Monate blieb zum Abschluss des Nationalratsplenums am Donnerstagabend in der Minderheit, ÖVP und Grüne stimmten dagegen. Von der Opposition gab es erneut Appelle an die Grünen als kleinen Regierungspartner, die Verlängerung doch noch zu unterstützen. Diese lehnten aber ab, da es der Opposition frei stünde jederzeit einen neuen Ausschuss einzusetzen.

Nationalrat einstimmig für Glyphosat-Teilverbot

Wien/Salzburg - Der Nationalrat hat am Donnerstag einstimmig ein Teilverbot des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat beschlossen. An sensiblen Orten wie Kinderspielplätzen, Parks sowie Einrichtungen der Altenbetreuung oder Gesundheitseinrichtungen darf es künftig nicht mehr eingesetzt werden darf. Ebenso sind Haus- und Kleingartenbereich und private Verwendung betroffen. In der Landwirtschaft, in der es bei weitem am meisten zum Einsatz kommt, bleibt es aber weiter erlaubt.

Zentralmatura-Start mit Prüfungen in Deutsch

Wien - Mit den Klausuren im Fach Deutsch hat am Donnerstag für rund 40.000 Schüler die diesjährige Zentralmatura begonnen. Wie schon im Vorjahr steht sie im Zeichen der Corona-Pandemie: Voraussetzung für die Teilnahme ist ein negativer Corona-Test bzw. die Bestätigung einer durchgemachten Infektion. Außerdem wird die Arbeitszeit wieder eine Stunde verlängert und die Jahresnote in die Maturanote einbezogen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red