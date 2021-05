Waffenruhe im Gazastreifen hält zunächst

Jerusalem - Militante Palästinenser im Gazastreifen und Israel haben ihre harten gegenseitigen Angriffe Freitag früh vorerst beendet. Eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe trat um 02.00 Uhr (01.00 Uhr MESZ) in Kraft und wurde zunächst von beiden Seiten eingehalten. Der Schlagabtausch kostete bisher mehr als 230 Menschen im Gazastreifen und zwölf Menschen in Israel das Leben. Im Gazastreifen strömten in der Nacht auf Freitag Tausende Menschen auf die Straßen und feierten.

Salzburger im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach gefasst

Salzburg/Köln - Im deutschen Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat die heimische Polizei nun einen Mann in Salzburg gefasst. Der 34-Jährige ist einschlägig vorbestraft und gestand bereits, im Tatzeitraum 2019 seine damals vierjährige Tochter sexuell misshandelt und die Taten gefilmt zu haben. Auf die Spur des Täters waren die heimischen Ermittler nach einem Hinweis der internationalen Sonderkommission (BAO) Berg in Köln gekommen, die in dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ermittelt.

Nur 16 Prozent gingen zu ÖH-Wahl, rote Studenten siegten

Wien - Nur rund 15,7 Prozent der 345.000 Studenten an Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) haben bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaften (ÖH) ihre Stimme abgegeben. Gegenüber dem letzten Urnengang 2019 stürzte die Beteiligung damit um zehn Prozentpunkte ab. Erstmals in der ÖH-Geschichte wurde der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) stärkste Fraktion.

G-20-Staaten beraten über Kampf gegen Gesundheitskrisen

Rom - Die Staats- und Regierungschef der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G-20) beraten am Freitag in Rom und online darüber, wie sich weltweite Gesundheitskrisen künftig verhindern lassen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kommt persönlich zu dem Treffen, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel schaltet sich von Berlin aus zu. Mit dabei bei dem digitalen Treffen ist laut Teilnehmerliste neben Staats- und Regierungschefs auch Microsoft-Mitgründer Bill Gates.

Großbrand bei Athen noch nicht gebannt

Athen - Die griechische Feuerwehr kämpft den zweiten Tag in Folge gegen einen Großbrand im Westen Athens. Mit dem ersten Tageslicht sind Freitagfrüh Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt worden, um die Flammen einzudämmen, die einen großen Pinienwald zerstören. Starke Winde behinderten die Löscharbeiten. "Heute ist die Lage besser", sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsradio. Die Einsatzkräfte kämpften an mehreren Stellen gegen kleinere Feuer.

Partei von Aung San Suu Kyi in Myanmar soll aufgelöst werden

Naypyidaw - Nach dem Militärputsch in Myanmar soll offenbar die Partei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi aufgelöst werden. Die vom Militär eingesetzte Wahlkommission habe dies mit Wahlbetrug begründet, twitterte das Nachrichtenportal Myanmar Now am Freitag. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Weder die Wahlkommission noch Suu Kyis Nationale Liga für Demokratie (NLD) reagierten auf eine Anfrage um Stellungnahme.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red