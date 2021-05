Bisher hält die Waffenruhe zwischen Israel und Hamas

Jerusalem - Nach elf Tagen gegenseitigen Beschusses zwischen Israel und radikalen Palästinensern schweigen die Waffen. Um 02.00 Uhr Ortszeit (01.00 MESZ) am Freitag trat die vereinbarte Waffenruhe in Kraft und hielt auch zunächst. Im Gazastreifen strömten Tausende Menschen auf die von Trümmern übersäten Straßen und feierten die erste Nacht ohne israelische Luftangriffe seit dem 10. Mai. Über Moschee-Lautsprecher wurde "der Sieg des Widerstands" gegen Israel gefeiert.

Pharmafirmen sagen armen Ländern 3,5 Mrd. Impfdosen zu

Rom - Die Pharmakonzerne Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson wollen 3,5 Mrd. Corona-Impfstoffdosen für arme Länder zur Verfügung stellen. Diese Menge sagten sie auf dem Welt-Gesundheitsgipfel in Rom für die Jahre 2021 und 2022 zu. Der Impfstoff soll zum Selbstkostenpreis oder zu einem Sonderpreis für Länder mittleren und niedrigen Einkommens zur Verfügung gestellt werden. Der Internationale Währungsfonds (IWF) will mit 50 Milliarden Dollar den Kampf gegen Corona unterstützen.

Salzburger im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ertappt

Salzburg/Köln - Im deutschen Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat die heimische Polizei nun einen Mann in Salzburg gefasst. Der 34-Jährige ist einschlägig vorbestraft und gestand bereits, im Tatzeitraum 2019 seine damals vierjährige Tochter sexuell misshandelt und die Taten gefilmt zu haben. Auf die Spur des Täters waren die heimischen Ermittler nach einem Hinweis der internationalen Sonderkommission (BAO) Berg in Köln gekommen, die in dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ermittelt.

Van der Bellen ruft dazu auf, Institutionen ernst zu nehmen

Wien - In der aufgeheizten Stimmung zwischen Regierungsparteien und Opposition rund um den Ibiza-U-Ausschuss meldet sich nun Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Wort: In einer auf Facebook ausgestrahlten Videobotschaft fordert Van der Bellen die Bevölkerung und insbesondere die Politikerinnen und Politiker auf, die Institutionen der Republik "ernst zu nehmen". "Zollen Sie ihnen Respekt", verlangte das Staatsoberhaupt. Indirekt übte der Bundespräsident Kritik an der ÖVP.

Brennerbasistunnel: Inbetriebnahme voraussichtlich erst 2032

Innsbruck/Bozen - Der Brennerbasistunnel wird voraussichtlich erst 2032 in Betrieb gehen. Dies bestätigte die Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE am Freitag gegenüber der APA. Zuvor hatte das Südtiroler Nachrichtenportal "salto.bz" unter Berufung auf Protokolle des BBT-Aufsichtsrates von einer Verzögerung bis 2032 oder sogar 2034 berichtet. Tirols LH Platter (ÖVP) und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher (SVP) zeigten indes kein Verständnis dafür.

"Grüner Pass": Mückstein kündigt Änderungen im Gesetz an

Wien - Nach der Kritik an einer Datensammlung im Rahmen einer Novelle des Epidemiegesetzes wird es nun zu Änderungen kommen. Zwar wird es nicht zu einer Streichung des Paragrafen kommen, wie SP-Mandatar Christian Drobits zunächst verkündet hatte, jedoch plant Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein Anpassungen. In einer schriftlichen Stellungnahme war von einer Überarbeitung der Passage und einer Konkretisierung weiterer Punkte die Rede.

Wiener Börse schließt fester

Wien - Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag fester beendet. Der Leitindex ATX legte 0,79 Prozent auf 3.443,27 Einheiten zu. Vor allem Zugewinne bei im ATX stärker gewichteten Aktien zogen den Leitindex merklich nach oben. Verbund etwa kletterten um 3,30 Prozent. OMV zogen um 2,50 Prozent an. Aber auch Bankwerte wie BAWAG (plus 1,14 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 0,62 Prozent) konnten sich verbessern. Erste Group schloss um 0,40 Prozent höher.

