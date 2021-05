Mückstein erwartet Maskenpflicht auch noch im Winter

Wien - Die Österreicher werden Masken wohl noch länger tragen müssen als vielleicht zuletzt erwartet. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) erklärt in der "Kleinen Zeitung", dass wir im Sommer und auch im Winter "die Maskenpflicht grundsätzlich noch haben" werden. Dies gilt offenbar vor allem für Innenräume. "Über die Maskenpflicht outdoor werden wir reden können", meint der Ressortchef.

Großbritannien gilt in Deutschland als Virusvariantengebiet

Berlin - Wegen der Ausbreitung der zuerst in Indien entdeckten Corona-Variante wird Großbritannien von der deutschen Regierung ab Sonntag als Virusvariantengebiet eingestuft. Das gab das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt. Damit wird die Einreise aus Großbritannien nach Deutschland drastisch beschränkt. Für Einreisende gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht, die auch nicht durch negative Tests verkürzt werden kann.

Kurz stellt weitere Lockerungen in Aussicht

Innsbruck/Wien - Neben der Entscheidung über ein mögliches Ende der Maskenpflicht kommende Woche hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weitere Lockerungen für Juni in Aussicht gestellt. Nach einem Treffen mit Vertretern von Kultur, Vereinen und Tourismus in Tirol meinte er am Freitag bei einem Medientermin in Innsbruck, dass er nun die Zusage machen könne, "dass die Sicherheitsstandards, die wir jetzt noch haben, gesenkt werden können".

Zahl der Corona-Toten bis zu dreimal höher als angegeben

Genf - Die weltweite Zahl der Toten, die direkt oder indirekt auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist, dürfte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge etwa zwei bis dreimal höher sein als die bis Mai bestätigten rund 3,4 Millionen Covid-19-Sterbefälle. Nach einer vorsichtigen Schätzung könnten bisher mindestens sechs bis acht Millionen Menschen gestorben sein, sagt die Chefin der WHO-Datenanalyse, Samira Asma, am Freitag bei einer virtuellen Pressekonferenz.

Junge Senioren besser durchgeimpft als Gruppe ab 85 Jahren

Wien - Von den jüngeren Senioren ist mittlerweile ein höherer Anteil zumindest einmal gegen Corona geimpft als in der Gruppe ab 85 Jahren. Während die Ältesten am Freitag bei einer Rate von 71,6 Prozent lagen, sind es bei den 75- bis 84-Jährigen 78,1 Prozent. Auch die 65- bis 74-Jährigen stehen bereits besser da. Grundsätzlich sei die Impfbereitschaft "sehr positiv zu bewerten", hieß es aus dem Gesundheitsministerium auf APA-Anfrage, wie die Älteren besser erreicht werden könnten.

Finale des 65. Eurovision Song Contests steigt in Rotterdam

Rotterdam/Wien - Am heutigen Samstagabend geht in der Rotterdamer Ahoy Arena das große Finale des 65. Eurovision Song Contests über die Bühne. 26 Nationen treten dabei an, um Europas Liederkrone zu erlangen. Österreich ist nach dem Halbfinal-Aus von Vincent Bueno am Donnerstag allerdings nicht mehr mit von der Partie. ORF 1 überträgt das Event live ab 21 Uhr.

Fünf Menschen in Amsterdam niedergestochen - Ein Toter

Amsterdam - In Amsterdam sind am späten Freitagabend fünf Menschen durch Messerstiche teils schwer verletzt worden, eines der Opfer starb noch an Ort und Stelle. Nach ersten Berichten der Polizei und der örtlichen Medien wurde ein 29-jähriger Verdächtiger festgenommen. Über die Hintergründe der Tat lagen zunächst keine Angaben vor. Erste Ermittlungen hätten jedoch ergeben, dass es keine direkten Hinweise auf ein terroristisches Motiv gebe, teilte die Polizei Samstag früh mit.

Biden fordert mit Nachdruck Zwei-Staaten-Lösung in Nahost

Washington - Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern kann nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden langfristig nur durch eine Zwei-Staaten-Lösung befriedet werden. "Das ist die einzige Antwort, die einzige Antwort", betonte Biden am Freitag (Ortszeit) im Weißen Haus. Die vereinbarte Waffenruhe biete die Chance, in diese Richtung Fortschritte zu erzielen. Er werde dafür "beten", dass diese halten werde.

