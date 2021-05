Mückstein erwartet Maskenpflicht auch noch im Winter

Wien - Die Österreicher werden Masken wohl noch länger tragen müssen als vielleicht zuletzt erwartet. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) erklärt in der "Kleinen Zeitung", dass wir im Sommer und auch im Winter "die Maskenpflicht grundsätzlich noch haben" werden. Dies gilt offenbar vor allem für Innenräume. "Über die Maskenpflicht outdoor werden wir reden können", meint der Ressortchef. Mückstein kritisiert im Ö1-"Morgenjournal" auch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Ärzte und Gewerkschaft wollen Prämie für Verwaltungspersonal

Wien - Den Ärzten ist nicht nur die von der Regierung geplante 500 Euro-Corona-Prämie zu niedrig ausgefallen, die Mediziner wollen auch, dass andere Gruppen im Gesundheitsbereich wie Sanitäter und Verwaltungspersonal profitieren. Das zeigte am Samstag eine Aussendung der "Offensive Gesundheit", der neben der Wiener Ärztekammer auch die AK Wien und die Gewerkschaft angehören. Die Gesundheitsberufe würden gegeneinander "ausgespielt".

Fünf Menschen in Amsterdam niedergestochen - Ein Toter

Amsterdam - In Amsterdam sind am späten Freitagabend fünf Menschen durch Messerstiche teils schwer verletzt worden, eines der Opfer starb noch an Ort und Stelle. Nach ersten Berichten der Polizei und der örtlichen Medien wurde ein 29-jähriger Verdächtiger festgenommen. Über die Hintergründe der Tat lagen zunächst keine Angaben vor. Erste Ermittlungen hätten jedoch ergeben, dass es keine direkten Hinweise auf ein terroristisches Motiv gebe, teilte die Polizei Samstag früh mit.

Nahost-Waffenruhe hält - Biden drängt zu Zwei-Staaten-Lösung

Washington - Die Waffenruhe im Gaza-Konflikt hat auch die zweite Nacht überstanden. Für die Menschen in Israel und im Gazastreifen begann mit dem Ende der Kämpfe der Weg zurück in die Normalität. Nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden kann der Nahost-Konflikt nur durch eine Zwei-Staaten-Lösung, also ein unabhängiges Palästina neben Israel, befriedet werden. "Das ist die einzige Antwort, die einzige Antwort", betonte Biden am Freitag (Ortszeit) im Weißen Haus.

Finale des 65. Eurovision Song Contests steigt in Rotterdam

Rotterdam/Wien - Am heutigen Samstagabend geht in der Rotterdamer Ahoy Arena das große Finale des 65. Eurovision Song Contests über die Bühne. 26 Nationen treten dabei an, um Europas Liederkrone zu erlangen. Österreich ist nach dem Halbfinal-Aus von Vincent Bueno am Donnerstag allerdings nicht mehr mit von der Partie. ORF 1 überträgt das Event live ab 21 Uhr.

ÖBB-Nightjets rollen ab Montag wieder

Wien - Nach einer coronabedingten Unterbrechung seit Mitte Jänner nehmen die Nachtzüge der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) am Montagabend wieder ihren Betrieb auf. Bei der Wiederaufnahme der "Nightjets" startet auch erstmals ein Nachtzug nach Amsterdam, der aufgrund der Pandemie nicht wie geplant bereits im Dezember 2020 loslegen konnte, und somit am Pfingstmontag seine Premiere feiert. Aber auch für alle anderen internationalen "Nightjets" heißt es am Montag wieder Abfahrt.

Schallenberg beginnt Westbalkan-Reise mit Besuch in Skopje

Wien/Skopje/Tirana - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) besucht am Wochenende mit seinen Amtskollegen aus Slowenien, Anže Logar, und Tschechien, Jakub Kulh�nek, Skopje und Tirana. Die gemeinsame Visite sei "ein klares Signal, dass Nordmazedonien und Albanien auf unsere Unterstützung zählen können", betonte Schallenberg vor der Abreise. Am Samstag startete das Trio zu Gesprächen mit Staatspräsident Stevo Pendarovski, Regierungschef Zoran Zaev und Außenminister Nikola Dimitrov in Skopje.

