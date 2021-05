Wiederaufbaumaßnahmen im Gazastreifen nach Waffenruhe

Washington - Während die Waffenruhe im Nahen Osten anhält, laufen die Nothilfe und Gespräche über einen Wiederaufbau des stark zerstörten Gazastreifens an. Zur Überwachung der Feuerpause trafen am Samstag zwei ägyptische Delegationen in Israel und den palästinensischen Gebieten ein, wie ägyptische Staatsmedien berichteten. US-Präsident Joe Biden kündigte an, er werde sich für einen "Wiederaufbau" im Gazastreifen einsetzen, und betonte die Notwendigkeit einer Zwei-Staaten-Lösung.

Mückstein erwartet Maskenpflicht auch noch im Winter

Wien - Das Vorpreschen von Bundeskanzler Sebastian Kurz bezüglich immer weiterer Öffnungsschritte hat jetzt zu einer Unstimmigkeit in der Koalition geführt. Lockerungen müssten auf Basis von Daten und Fakten vollzogen werden, wandte sich der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) im Ö1-"Morgenjournal" gegen das Bauen von Luftschlössern. In der "Kleinen Zeitung" kündigte er an, dass die Maske noch bis zum Winter bleiben werde. Die ÖVP reagierte verständnislos.

Sieben-Tages-Inzidenz auf exakt 50 gesunken

Wien - Exakt 50,0 - diese Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Menschen wurde am Samstag gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden gab es 583 Neuinfektionen, was unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (636) liegt. Positiv auch die Entwicklung in den Krankenhäusern, wo 679 Patienten betreut wurden, das sind 28 weniger als am Freitag. 242 Menschen liegen auf Intensivstationen - was zwar einen Anstieg um acht seit dem Vortag bedeutet, aber 79 weniger waren als vor einer Woche.

17. Architekturbiennale in Venedig gestartet

Venedig - Vor politischen Gästen und mit einer ersten Preisverleihung ist in Italiens Lagunen-Stadt Venedig die 17. Internationale Architekturbiennale gestartet. Am Samstag eröffnete der Präsident der Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, die bis zum 21. November dauernde Schau. Bei der wichtigsten Präsentation zur Baukunst weltweit zeigen mehr als 100 Teilnehmer aus 46 Ländern ihre Entwürfe und Ideen. Außerdem kann das Publikum 61 Länderpavillons betrachten.

Schallenberg bekräftigt in Skopje Westbalkan-Unterstützung

Wien/Skopje/Tirana - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine Amtskollegen aus Slowenien, Anže Logar, und Tschechien, Jakub Kulh�nek, haben am Samstag bei einem Besuch in Skopje ein Bekenntnis zur EU-Erweiterung am Westbalkan abgelegt. "Die europäische Integration ist ohne die sechs Westbalkanländer nicht komplett", sagte Schallenberg nach einem Treffen mit dem nordmazedonischen Außenminister Bujar Osmani. Am Sonntag sind Gespräche in Albanien geplant.

Waldbrand bei Athen lodert noch immer

Athen - Hunderte Feuerwehrleute haben auch am Samstag einen großen Waldbrand in der Nähe von Athen bekämpft. Dank günstigerer Wetterbedingungen gelang es ihnen zwar, die größte Feuerfront unter Kontrolle zu bringen. Doch seien immer noch mehrere Brände aktiv, sagte Feuerwehrchef Stefanos Kolokouris am Samstag dem Fernsehsender ANT1. Das Feuer war in der Nähe des Naturschutzgebiets der Gerania-Bergkette 90 Kilometer westlich von Athen ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet.

Myanmars Militär will Suu Kyi bald vor Gericht stellen

Naypyidaw - In Myanmar soll die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi bald vor Gericht erscheinen. Dies werde in "wenigen Tagen" der Fall sein, kündigte Militärmachthaber Min Aung Hlaing in einem am Samstag veröffentlichten Interview an. Seinen Worten zufolge befindet sich Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi zu Hause. Sie sei bei guter Gesundheit, sagte er laut Auszügen eines Gesprächs mit dem chinesischsprachigen, in Hongkong ansässigen Sender Phoenix Television.

