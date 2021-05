Wiederaufbaumaßnahmen im Gazastreifen nach Waffenruhe

Washington - Während die Waffenruhe im Nahen Osten anhält, laufen die Nothilfe und Gespräche über einen Wiederaufbau des stark zerstörten Gazastreifens an. Zur Überwachung der Feuerpause trafen am Samstag zwei ägyptische Delegationen in Israel und den palästinensischen Gebieten ein, wie ägyptische Staatsmedien berichteten. US-Präsident Joe Biden kündigte an, er werde sich für einen "Wiederaufbau" im Gazastreifen einsetzen, und betonte die Notwendigkeit einer Zwei-Staaten-Lösung.

Sieben-Tages-Inzidenz auf exakt 50 gesunken

Wien - Exakt 50,0 - diese Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Menschen wurde am Samstag gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden gab es 583 Neuinfektionen, was unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (636) liegt. Positiv auch die Entwicklung in den Krankenhäusern, wo 679 Patienten betreut wurden, das sind 28 weniger als am Freitag. 242 Menschen liegen auf Intensivstationen - was zwar einen Anstieg um acht seit dem Vortag bedeutet, aber 79 weniger waren als vor einer Woche.

Salzburg feiert Titel mit Kantersieg - Rapid ist Vizemeister

Salzburg - Die nunmehr achte Meistersaison in Serie ist für Red Bull Salzburg mit einem 4:0-Kantersieg gegen die WSG Tirol zu Ende gegangen. Bernardo (8.) und Mergim Berisha mit einem Triplepack (26., 43., 66.) erzielten die Tore des Double-Champions. Rapid feierte einen 3:0-Heimsieg gegen den LASK und sicherte sich damit Platz zwei in der Meisterschaft. Der 3:1-Auswärtserfolg von Sturm Graz beim Wolfsberger AC reichte den Steirern nicht mehr für die Vizemeisterschaft.

Bub (6) in den USA nach Streit im Straßenverkehr erschossen

Los Angeles - In den USA ist ein kleiner Bub nach einem Streit im Straßenverkehr durch einen Schuss getötet worden. Die Mutter des Sechsjährigen sei in Kalifornien auf einer Autobahn mit einem anderen Autofahrer in Streit geraten, berichteten lokale Medien am Samstag. Aus dem anderen Auto sei dann auf das Fahrzeug der Mutter geschossen worden, wo der Bub hinten saß und getroffen wurde. Die Mutter brachte ihr Kind noch ins Krankenhaus, der Kleine starb aber an seiner Schussverletzung.

Schallenberg bekräftigt in Skopje Westbalkan-Unterstützung

Wien/Skopje/Tirana - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine Amtskollegen aus Slowenien, Anže Logar, und Tschechien, Jakub Kulh�nek, haben am Samstag bei einem Besuch in Skopje ein Bekenntnis zur EU-Erweiterung am Westbalkan abgelegt. "Die europäische Integration ist ohne die sechs Westbalkanländer nicht komplett", sagte Schallenberg nach einem Treffen mit dem nordmazedonischen Außenminister Bujar Osmani. Am Sonntag sind Gespräche in Albanien geplant.

Vierjähriges Mädchen stürzte in Italien von Klippe zu Tode

Rom - An der Küste Süditaliens ist ein kleines Kind von einer Klippe gestürzt und gestorben. Das vier Jahre alte Mädchen sei Deutsche gewesen, bestätigte die Polizei der Gemeinde Sapri auf Nachfrage. Der Vorfall habe sich am frühen Samstagnachmittag in einem kleinen Küstenort rund 170 Kilometer südöstlich von Neapel in der Provinz Salerno ereignet. Das Kind habe mit den Eltern Urlaub gemacht.

17. Architekturbiennale in Venedig gestartet

Venedig - Vor politischen Gästen und mit einer ersten Preisverleihung ist in Italiens Lagunen-Stadt Venedig die 17. Internationale Architekturbiennale gestartet. Am Samstag eröffnete der Präsident der Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, die bis zum 21. November dauernde Schau. Bei der wichtigsten Präsentation zur Baukunst weltweit zeigen mehr als 100 Teilnehmer aus 46 Ländern ihre Entwürfe und Ideen. Außerdem kann das Publikum 61 Länderpavillons betrachten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red