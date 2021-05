Wiederaufbaumaßnahmen im Gazastreifen nach Waffenruhe

Washington - Während die Waffenruhe im Nahen Osten anhält, laufen die Nothilfe und Gespräche über einen Wiederaufbau des stark zerstörten Gazastreifens an. Nach UN-Angaben sind rund tausend Wohnungen in dem verarmten Palästinensergebiets zerstört, tausende Einwohner wurden obdachlos. Zur Überwachung der Feuerpause trafen am Samstag zwei ägyptische Delegationen in Israel und den palästinensischen Gebieten ein, wie ägyptische Staatsmedien berichteten.

Sieben-Tages-Inzidenz auf exakt 50 gesunken

Wien - Exakt 50,0 - diese Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Menschen wurde am Samstag gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden gab es 583 Neuinfektionen, was unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (636) liegt. Positiv auch die Entwicklung in den Krankenhäusern, wo 679 Patienten betreut wurden, das sind 28 weniger als am Freitag. 242 Menschen liegen auf Intensivstationen - was zwar einen Anstieg um acht seit dem Vortag bedeutet, aber 79 weniger waren als vor einer Woche.

Corona: Indien verbietet Begriff "indische Variante"

Neu-Delhi - Angesichts der weltweiten Angst vor der zuerst in Indien entdeckten Coronavirus-Mutante geht Neu-Delhi gegen die Verbreitung des Begriffs "indische Variante" in den Online-Medien vor: Die indische Regierung forderte Online-Plattformen auf, alle Inhalte mit dem Begriff "indische Variante" zu löschen. Die Mutante B.1.617 hat sich in Indien rasant ausgebreitet und wütet auch in Nachbarländern. Inzwischen wurde die sie auch in 44 anderen Ländern nachgewiesen.

Budapester Bürgermeister: EU finanziert Orbans Hybridregime

Budapest - Der linksliberale Budapester Bürgermeister Gergely Karacsony gibt der EU eine Mitschuld am Aufstieg des rechtsnationalen ungarischen Regierungschefs Viktor Orban. "Wenn Ungarn kein Mitglied der Europäischen Union wäre, hätte Viktor Orbans Regime nicht die Möglichkeit gehabt, so zu gedeihen und sich zu entwickeln, wie es das getan hat. Die EU finanziert das Hybridregime", sagt der prominenteste ungarische Oppositionspolitiker in einem Interview mit der "Presse am Sonntag".

Bub (6) in den USA nach Streit im Straßenverkehr erschossen

Los Angeles - In den USA ist ein kleiner Bub nach einem Streit im Straßenverkehr durch einen Schuss getötet worden. Die Mutter des Sechsjährigen sei in Kalifornien auf einer Autobahn mit einem anderen Autofahrer in Streit geraten, berichteten lokale Medien am Samstag. Aus dem anderen Auto sei dann auf das Fahrzeug der Mutter geschossen worden, wo der Bub hinten saß und getroffen wurde. Die Mutter brachte ihr Kind noch ins Krankenhaus, der Kleine starb aber an seiner Schussverletzung.

Brutaler Polizeieinsatz gegen Schwarzen sorgt für Aufsehen

Baton Rouge (Louisiana) - Ein brutaler Polizeieinsatz gegen einen Schwarzen im Bundesstaat Louisiana im Jahr 2019 sorgt in den USA für Aufsehen. Die Polizei in dem US-Staat veröffentlichte am Freitagabend (Ortszeit) Videoaufnahmen von Körperkameras der beteiligten Beamten sowie Aufnahmen aus Polizei-Fahrzeugen. Damals hatten Polizisten den Afroamerikaner Ronald Greene bei einem nächtlichen Einsatz gewaltsam aus seinem Fahrzeug geholt, rabiat zu Boden gebracht und auf dem Bauch liegend gefesselt.

Schallenberg bekräftigt in Skopje Westbalkan-Unterstützung

Wien/Skopje/Tirana - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine Amtskollegen aus Slowenien, Anže Logar, und Tschechien, Jakub Kulh�nek, haben am Samstag bei einem Besuch in Skopje ein Bekenntnis zur EU-Erweiterung am Westbalkan abgelegt. "Die europäische Integration ist ohne die sechs Westbalkanländer nicht komplett", sagte Schallenberg nach einem Treffen mit dem nordmazedonischen Außenminister Bujar Osmani. Am Sonntag sind Gespräche in Albanien geplant.

Vierjähriges Mädchen stürzte in Italien von Klippe zu Tode

Rom - An der Küste Süditaliens ist ein kleines Kind von einer Klippe gestürzt und gestorben. Das vier Jahre alte Mädchen sei Deutsche gewesen, bestätigte die Polizei der Gemeinde Sapri auf Nachfrage. Der Vorfall habe sich am frühen Samstagnachmittag in einem kleinen Küstenort rund 170 Kilometer südöstlich von Neapel in der Provinz Salerno ereignet. Das Kind habe mit den Eltern Urlaub gemacht.

