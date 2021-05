"Luftschlösser"-Streit in der Koalition

Wien - Die ÖVP lässt die Angriffe von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) gegen Kanzler Sebastian Kurz weiter nicht auf ihrem Obmann sitzen. Klubchef August Wöginger hielt Mückstein gegenüber der APA vor, dass dieser Menschen im Sommer eine Maske im Freien tragen lassen wolle. Zu diesem Kurs sage die Volkspartei ein klares Nein. Zahlen alleine zählten nicht: "Man braucht auch ein Gespür für die Menschen und Hausverstand."

Italien gewinnt den 65. Eurovision Song Contest

Wien/Rotterdam - Der nächste Eurovision Song Contest findet in Italien statt: Die italienische Rockformation M�neskin triumphierte am Samstagabend bei der 65. Ausgabe des Musikbewerbs in Rotterdam und holte die ESC-Trophäe zum dritten Mal in der Geschichte nach Italien. Die schon bei den Wettbüros knapp vorn platzierten M�neskin setzten sich in der Ahoy Arena der niederländischen Hafenstadt in einem engen und bis zum Schluss spannenden Rennen mit 524 Punkten gegen 25 Konkurrenten durch.

Mindestens 21 Tote bei Marathonlauf in China

Peking - Mindestens 21 Teilnehmer eines Gebirgs-Marathons im Nordwesten Chinas sind bei "extremem Schlechtwetter" ums Leben gekommen. Acht weitere Teilnehmer des Ultramarathons in der Provinz Gansu wurden zur Behandlung in umliegende Spitäler gebracht, berichtete das Online-Portal "The Paper". Der 100-Kilometer-Marathon, der am Samstag im Nationalpark im Bezirk Jingtai gestartet worden war, wurde abgebrochen. Laut der Staatsagentur Xinhua galt ein Teilnehmer des Rennens als vermisst.

Budapester Bürgermeister: EU finanziert Orbans Hybridregime

Budapest - Der linksliberale Budapester Bürgermeister Gergely Karacsony gibt der EU eine Mitschuld am Aufstieg des rechtsnationalen ungarischen Regierungschefs Viktor Orban. "Wenn Ungarn kein Mitglied der Europäischen Union wäre, hätte Viktor Orbans Regime nicht die Möglichkeit gehabt, so zu gedeihen und sich zu entwickeln, wie es das getan hat. Die EU finanziert das Hybridregime", sagt der prominenteste ungarische Oppositionspolitiker in einem Interview mit der "Presse am Sonntag".

Bub (6) in den USA nach Streit im Straßenverkehr erschossen

Los Angeles - In den USA ist ein kleiner Bub nach einem Streit im Straßenverkehr durch einen Schuss getötet worden. Die Mutter des Sechsjährigen sei in Kalifornien auf einer Autobahn mit einem anderen Autofahrer in Streit geraten, berichteten lokale Medien am Samstag. Aus dem anderen Auto sei dann auf das Fahrzeug der Mutter geschossen worden, wo der Bub hinten saß und getroffen wurde. Die Mutter brachte ihr Kind noch ins Krankenhaus, der Kleine starb aber an seiner Schussverletzung.

