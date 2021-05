Italien gewinnt den 65. Eurovision Song Contest

Wien/Rotterdam - Der nächste Eurovision Song Contest findet in Italien statt: Die italienische Rockformation M�neskin triumphierte am Samstagabend bei der 65. Ausgabe des Musikbewerbs in Rotterdam und holte die ESC-Trophäe zum dritten Mal in der Geschichte nach Italien. Die schon bei den Wettbüros knapp vorn platzierten M�neskin setzten sich in der Ahoy Arena der niederländischen Hafenstadt in einem engen und bis zum Schluss spannenden Rennen mit 524 Punkten gegen 25 Konkurrenten durch.

"Luftschlösser"-Streit in der Koalition

Wien - Die ÖVP lässt die Angriffe von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) gegen Kanzler Sebastian Kurz weiter nicht auf ihrem Obmann sitzen. Klubchef August Wöginger hielt Mückstein gegenüber der APA vor, dass dieser Menschen im Sommer eine Maske im Freien tragen lassen wolle. Zu diesem Kurs sage die Volkspartei ein klares Nein. Zahlen alleine zählten nicht: "Man braucht auch ein Gespür für die Menschen und Hausverstand."

Regierung freut sich über sinkende Arbeitslosigkeit

Wien - Die Regierung freut sich über ein Sinken der Arbeitslosigkeit durch die zuletzt gesetzten Öffnungsschritte. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verkündeten am Sonntag in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass die Arbeitslosigkeit inklusive Schulungsteilnehmer erstmals seit 1,5 Jahren unter die Marke 400.000 sinke. 135.000 Menschen könnten diese und kommende Woche die Kurzarbeit verlassen.

Grenzkontrollen zu Tschechien und Slowakei aufgehoben

Wien - Österreich hat die vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen zu Tschechien und der Slowakei aufgehoben. Seit Jänner war die Grenze zu den Nachbarländern wegen der hohen Infektionszahlen dort verstärkt kontrolliert worden. Ab dem heutigen Samstag sei diese Verordnung aufgehoben, teilte das Innenministerium am Samstag in der Früh mit. Kontrollen der Covid-19-Einreiseverordnung blieben jedoch aufrecht.

Tempelberg in Jerusalem wieder für jüdische Besucher offen

Tel Aviv - Nach rund drei Wochen Zutrittsverbot ist der Tempelberg in Jerusalem am Sonntag wieder für jüdische Besucher geöffnet worden. Die heilige Stätte war wegen schwerer Konfrontationen von Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften während des muslimischen Fastenmonats Ramadan für Juden geschlossen worden. Die Zusammenstöße gelten als einer der Auslöser für den jüngsten Gaza-Konflikt.

Mindestens 21 Tote bei Marathonlauf in China

Peking - Mindestens 21 Teilnehmer eines Bergmarathons im Nordwesten Chinas sind bei extremem Unwetter ums Leben gekommen. Acht weitere Teilnehmer des Ultramarathons in der Touristenattraktion des Steinwalds am Gelben Fluss in Baiyin wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, wie chinesische Staatsmedien am Sonntag berichteten. Über 100 Kilometer führte der Marathon in der Provinz Gansu am Samstag über Berge durch unwegsames Gelände.

Schallenberg setzt Westbalkan-Reise fort

Wien/Skopje/Tirana - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine Amtskollegen aus Slowenien, Anže Logar, und Tschechien, Jakub Kulh�nek, setzen am Pfingstsonntag den gemeinsamen Westbalkan-Besuch fort. In Albaniens Hauptstadt Tirana stehen Gespräche mit Staatsoberhaupt Ilir Meta, Premier Edi Rama und Außenministerin Olta Xha�ka an. Am Samstag absolvierten die drei Außenminister Treffen in Nordmazedonien. Die Reise gilt als Signal der Unterstützung für eine EU-Erweiterung am Westbalkan.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red