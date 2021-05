"Luftschlösser"-Streit in der Koalition

Wien - Die ÖVP lässt die Angriffe von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) gegen Kanzler Sebastian Kurz weiter nicht auf ihrem Obmann sitzen. Klubchef August Wöginger hielt Mückstein gegenüber der APA vor, dass dieser Menschen im Sommer eine Maske im Freien tragen lassen wolle. Zu diesem Kurs sage die Volkspartei ein klares Nein. Zahlen alleine zählten nicht: "Man braucht auch ein Gespür für die Menschen und Hausverstand."

Regierung freut sich über sinkende Arbeitslosigkeit

Wien - Die Regierung freut sich über ein Sinken der Arbeitslosigkeit durch die zuletzt gesetzten Öffnungsschritte. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verkündeten am Sonntag in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass die Arbeitslosigkeit inklusive Schulungsteilnehmer erstmals seit 1,5 Jahren unter die Marke 400.000 sinke. 135.000 Menschen könnten diese und kommende Woche die Kurzarbeit verlassen.

Corona-Ampel könnte neue Farbe bekommen

Wien - Die Corona-Ampel könnte noch bunter werden. Denn es gibt Überlegungen, zu den bestehenden vier Farben eine fünfte hinzuzufügen. Zudem sollen die Fallzahlen und das Systemrisiko besser verschmolzen werden. Die entsprechenden Pläne im Gesundheitsministerium wurden in der Sitzung der Ampel-Kommission seitens der Länder zuletzt durchaus wohlwollend kommentiert.

Hofer stört Zeitpunkt der FPÖ-Personaldebatte

Wien - FPÖ-Obmann Norbert Hofer findet das Vorpreschen von Klubchef Herbert Kickl bezüglich einer Spitzenkandidatur bei der kommenden Wahl unglücklich. Es sei wie in der Formel 1, jeder wolle gerne ins Cockpit, das sei legitim, meint der Dritte Nationalratspräsident in der "Kronen Zeitung": "Was mich nur stört, ist der Zeitpunkt." Das in einer Phase zu machen, in der es die ÖVP nicht leicht habe, sei "handwerklich nicht sehr geschickt".

Italien gewinnt den 65. Eurovision Song Contest

Wien/Rotterdam - Der nächste Eurovision Song Contest findet in Italien statt: Die italienische Rockformation M�neskin triumphierte am Samstagabend bei der 65. Ausgabe des Musikbewerbs in Rotterdam und holte die ESC-Trophäe zum dritten Mal in der Geschichte nach Italien. Die schon bei den Wettbüros knapp vorn platzierten M�neskin setzten sich in der Ahoy Arena der niederländischen Hafenstadt in einem engen und bis zum Schluss spannenden Rennen mit 524 Punkten gegen ihre 25 Konkurrenten durch.

Israel droht im Fall neuer Angriffe mit härterer Reaktion

Tel Aviv - Israelische Minister haben nach der Waffenruhe im Gaza-Konflikt bekräftigt, dass Israel künftig auf jeden Angriff aus dem Palästinensergebiet deutlich härter reagieren werde als zuvor. Finanzminister Israel Katz von der rechtskonservativen Regierungspartei Likud sagte dem Radiosender 103FM am Sonntag: "Für jeden Angriff auf den Süden muss es gezielte Tötungen von Hamas-Führern geben und Feuer auf Hamas-Ziele."

Mindestens 21 Tote bei Marathonlauf in China

Peking - Mindestens 21 Teilnehmer eines Bergmarathons im Nordwesten Chinas sind bei extremem Unwetter ums Leben gekommen. Acht weitere Teilnehmer des Ultramarathons in der Touristenattraktion des Steinwalds am Gelben Fluss in Baiyin wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, wie chinesische Staatsmedien am Sonntag berichteten. Über 100 Kilometer führte der Marathon in der Provinz Gansu am Samstag über Berge durch unwegsames Gelände.

Papst warnt zu Pfingsten vor Verfall in Leistungsdenken

Rom - Papst Franziskus hat am Pfingstsonntag die Gläubigen und die Kirche angehalten, nicht in ein Leistungsdenken zu verfallen. Nur wer sich Gott anvertraue, finde zu sich selbst, sagte das 84 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche im Petersdom in Rom. Das gelte auch für die Kirche. Es gelinge jedoch nicht, wenn man seinen Projekten, Strukturen und Reformplänen Vorrang gebe. Franziskus feierte die Messe am Hauptaltar des Petersdoms, weshalb mehr Menschen dabei sein konnten.

