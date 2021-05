Seilbahnunglück bei Lago Maggiore - neun Tote

Rom/Stresa - Neun Todesopfer und drei Schwerverletzte, das war am Sonntag die Bilanz eines Seilbahnunglücks unweit des Lago Maggiore in der norditalienischen Region Piemont. Eine Kabine auf der Strecke Stresa-Mottarone stürzte circa 100 Meter vor Ankunft am Berg Mottarone ab. An Bord befanden sich zwölf Menschen, unter den Verletzten sind auch zwei Kinder, die in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Turin eingeliefert wurden.

Israel droht im Fall neuer Angriffe mit härterer Reaktion

Tel Aviv - Israelische Minister haben nach der Waffenruhe im Gaza-Konflikt bekräftigt, dass Israel künftig auf jeden Angriff aus dem Palästinensergebiet deutlich härter reagieren werde als zuvor. Finanzminister Israel Katz von der rechtskonservativen Regierungspartei Likud sagte dem Radiosender 103FM am Sonntag: "Für jeden Angriff auf den Süden muss es gezielte Tötungen von Hamas-Führern geben und Feuer auf Hamas-Ziele."

"Luftschlösser"-Streit in der Koalition

Wien - Der Koalitionsstreit um den Öffnungskurs in der Coronakrise hat sich am Sonntag ungebremst fortgesetzt. Für die ÖVP rückte Klubobmann August Wöginger aus, um Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wegen dessen Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu tadeln. Die Replik kam vom Grünen Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner, der der Volkspartei Fahrlässigkeit attestierte. Die FPÖ sah sich an einen Zank unter "Kerkermeistern" erinnert.

Corona - Sieben-Tages-Inzidenz unter 50 gefallen

Wien - 504 Corona-Infektionen sind in Österreich in den vergangenen 24 Stunden registriert worden, was unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (612) liegt. Dies ließ am Sonntag die Sieben-Tages-Inzidenz wieder unter die Marke von 50 fallen - sie betrug 48,1 Fälle auf 100.000 Einwohner. 619 Personen (minus 60) lagen in Spitälern. 236 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit Samstag um sechs und ging innerhalb einer Woche um 57 Patienten zurück.

Rebellen in Myanmar töten laut Bericht 13 Polizisten

Naypyidaw - In Myanmar setzen Rebellen ihre Angriffe auf Kräfte der Militärjunta fort. Lokalen Medienberichten zufolge nahmen regierungsfeindliche Kämpfer am Sonntag eine Polizeiwache in der Stadt Mobye im Osten des Landes ein. Sie hätten nach eigenen Angaben mindestens 13 Sicherheitskräfte getötet und vier in ihre Gewalt gebracht. Das Nachrichtenportal Irrawaddy berichtete unter Berufung auf einen Kämpfer der örtlichen Volksverteidigungskräfte, die Polizeiwache sei angezündet worden.

Hofer stört Zeitpunkt der FPÖ-Personaldebatte

Wien - FPÖ-Obmann Norbert Hofer findet das Vorpreschen von Klubchef Herbert Kickl bezüglich einer Spitzenkandidatur bei der kommenden Wahl unglücklich. Es sei wie in der Formel 1, jeder wolle gerne ins Cockpit, das sei legitim, meint der Dritte Nationalratspräsident in der "Kronen Zeitung": "Was mich nur stört, ist der Zeitpunkt." Das in einer Phase zu machen, in der es die ÖVP nicht leicht habe, sei "handwerklich nicht sehr geschickt".

Vulkanausbruch - Lavastrom stoppt vor Großstadt Goma

Goma - Der Ausbruch des Vulkans Nyiragongo im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat in der Millionenstadt Goma für Panik und eine Beinahe-Katastrophe gesorgt. Nachdem der Nyiragongo am Samstagabend Lava herausgeschleudert hatte, flohen Tausende teils über die Grenze ins benachbarte Ruanda.

Angebliche Fotos von vermisster Prinzessin in Dubai

Dubai - Im Internet sind erstmals seit Monaten angebliche Fotos von der mutmaßlich in Dubai von ihrer Familie festgehaltenen Prinzessin Latifa aufgetaucht. Auf einem nicht verifizierten Instagram-Account wurden Fotos gepostet, die angeblich die Prinzessin mit anderen Frauen in Dubai in einem Restaurant und in einer Mall zeigen sollen. Die Tochter des Emirs von Dubai wurde seit einem gescheiterten Fluchtversuch im März 2018 nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

