Seilbahnunglück bei Lago Maggiore - 13 Tote

Rom/Stresa - Die Bilanz des schweren Seilbahnunglücks unweit des Lago Maggiore in der norditalienischen Region Piemont wird immer blutiger: 13 Todesopfer und zwei Schwerverletzte, meldeten die Rettungseinheiten am Sonntag. Eine Kabine auf der Strecke Stresa-Mottarone war circa 100 Meter vor Ankunft am Berg Mottarone abgestürzt. An Bord befanden sich 15 Menschen, darunter zwei Kinder im Alter von neun und fünf Jahren. Die beiden Kinder waren die einzigen Überleben.

Oppositioneller nach Zwangs-Notlandung in Minsk festgenommen

Minsk - Ein Linienflug von Griechenland nach Litauen ist am Sonntag in der weißrussischen Hauptstadt Minsk zur Landung gezwungen worden. An Bord befand sich mit Roman Protassewitsch einer der prominentesten oppositionellen Blogger Weißrusslands, er wurde nach der Landung festgenommen. Zahlreiche EU-Länder, darunter Österreich, sowie die EU-Spitzen protestierten gegen die Umleitung und forderten die Freilassung Protassewitschs.

UNO-Sicherheitsrat will Soforthilfe für Gaza

Tel Aviv - Nach der Waffenruhe im Gaza-Konflikt hat sich der UNO-Sicherheitsrat für schnelle humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen stark gemacht. Er betonte zudem die Dringlichkeit, dauerhaften Frieden in der Region zu erreichen - mit dem Ziel von "zwei demokratischen Staaten", Israel und Palästina, friedlich Seite an Seite. Auch US-Präsident Joe Biden und die EU dringen auf eine solche Lösung. In der Nacht auf Freitag war eine Waffenruhe in Kraft getreten.

Mindestens 20 Tote bei Gefechten in Myanmar

Naypyidaw - Im Süden Myanmars sind mindestens 20 Mitglieder der Junta-Streitkräfte bei Gefechten mit Gegnern ums Leben gekommen. Sie seien am Sonntag im Ort Moe Bye nahe der Grenze zwischen den Staaten Shan und Kayah getötet worden, als Widerstandskämpfer eine Polizeistation eingenommen hätten, berichteten mehrere örtliche Medien. Vier Polizisten seien in Gewahrsam genommen worden.

"Drei Musketiere" kämpfen für EU-Erweiterung am Westbalkan

Wien/Skopje/Tirana - Die Lacher waren Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Pfingstsonntag in Tirana gewiss. "Wir sind die drei Musketiere" präsentierte er sich und seine Amtskollegen aus Slowenien, Anže Logar, und Tschechien, Jakub Kulh�nek, bei einem Pressetermin mit Albaniens Ressortchefin Olta Xha�ka in Tirana. Dabei meint es das Trio bitterernst: Man kämpfe für eine zügige Erweiterung der EU am Westbalkan, wurde wie schon am Vortag bei einer Visite in Nordmazedonien unisono betont.

Vulkanausbruch - Lavastrom stoppt vor Großstadt Goma

Goma - Der Ausbruch des Vulkans Nyiragongo im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat in der Millionenstadt Goma für Panik und eine Beinahe-Katastrophe gesorgt. Nachdem der Nyiragongo am Samstagabend Lava herausgeschleudert hatte, flohen Tausende teils über die Grenze ins benachbarte Ruanda.

Angebliche Fotos von vermisster Prinzessin in Dubai

Dubai - Im Internet sind erstmals seit Monaten angebliche Fotos von der mutmaßlich in Dubai von ihrer Familie festgehaltenen Prinzessin Latifa aufgetaucht. Auf einem nicht verifizierten Instagram-Account wurden Fotos gepostet, die angeblich die Prinzessin mit anderen Frauen in Dubai in einem Restaurant und in einer Mall zeigen sollen. Die Tochter des Emirs von Dubai wurde seit einem gescheiterten Fluchtversuch im März 2018 nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red