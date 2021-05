EU droht Minsk wegen erzwungener Fluglandung mit Sanktionen

Vilnius/Washington - Die EU hat die erzwungene Landung eines Linienflugs durch weißrussische Behörden in Minsk scharf verurteilt und Sanktionen gegen die Verantwortlichen in Aussicht gestellt. Zudem forderte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag im Namen aller 27 EU-Staaten die sofortige Freilassung des Journalisten Roman Protassewitsch. Dessen Festnahme sei ein weiterer offenkundiger Versuch der weißrussischen Behörden, alle oppositionellen Stimmen zum Schweigen zu bringen.

EU-Sondergipfel berät zu Russland und Weißrussland

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Montag (19.00 Uhr) bei einem Sondergipfel in Brüssel über die zerrütteten Beziehungen zu Russland. Aus aktuellem Anlass wird auch das Verhältnis zu Weißrussland (Belarus) Thema sein. Wegen der von Minsk erzwungenen Landung eines Linienfluges am Sonntag soll über mögliche neue Sanktionen gegen Weißrussland beraten werden. Auch das Verhältnis zu Großbritannien nach dem endgültigem Ausscheiden aus der EU steht auf dem Plan.

Oberösterreich öffnet Corona-Impfung für alle über 16 Jahre

Linz - Oberösterreich öffnet am Montag die Corona-Impfung für alle Altersgruppen. Vorrang haben allerdings jene, die sich bereits auf ooe-impft.at registriert haben. Sie erhalten zuerst eine Einladung. Ab 29. Mai können dann auch alle anderen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher über 16 Jahren direkt einen Termin buchen. Neu ist zudem, dass man bereits bei der Anmeldung erfährt, welcher Impfstoff bei dem jeweiligen Termin zum Einsatz kommt.

Seilbahnunglück am Lago Maggiore: Bub in kritischem Zustand

Stresa - Ein fünfjähriger Bub, der einzige Überlebende des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore am Sonntag, kämpft um sein Leben. Er befand sich am Montag auf der Intensivstation des Kinderkrankenhauses "Regina Margherita" in Turin, wo er am Vortag wegen mehrerer Frakturen operiert worden war. Beim Unglück kamen seine Eltern, sein zweijähriger Bruder, sowie seine beiden Großeltern ums Leben.

Suu Kyi erscheint in Myanmar erstmals persönlich vor Gericht

Naypyidaw - In Myanmar ist die abgesetzte De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi erstmals seit dem Militärputsch am 1. Februar persönlich vor Gericht erschienen, wie ihr Anwalt Thae Maung Maung am Montag der Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Seinen Worten zufolge war die 75-Jährige dem Augenschein nach bei guter Gesundheit. Sie habe sich vor der Anhörung zunächst 30 Minuten mit ihrem Anwaltsteam beraten, hieß es.

Nur 181 Schulpsychologen für mehr als eine Million Schüler

Wien - In Österreich stehen für 1,1 Mio. Schüler derzeit 181 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zur Verfügung, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Neben Schülern beraten Schulpsychologen u.a. auch Eltern, Lehrer oder Schulaufsicht. Faßmann hat zuletzt eine Aufstockung der Stellen um 20 Prozent angekündigt. Für NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre ist das "ein erster, aber zu kleiner Schritt".

Zwei Melonen in Japan für 20.000 Euro versteigert

Sapporo - In Japan haben zwei der berühmten Yubari-Melonen bei der traditionellen Auktion zum Saisonauftakt umgerechnet rund 20.000 Euro erzielt. Die 2,7 Millionen Yen seien das mehr als 22-Fache des Vorjahrespreises, gaben die Veranstalter am Montag stolz bekannt. Im vergangenen Jahr hatte ein Paar Melonen wegen der Coronakrise noch den "Schnäppchenpreis" von 120.000 Yen erzielt.

