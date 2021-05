EU droht Minsk wegen erzwungener Fluglandung mit Sanktionen

Vilnius/Washington - Nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk erwägt die Europäische Union verschiedene Strafmaßnahmen gegen Weißrussland (Belarus). Darunter sind Sanktionen gegen die Verantwortlichen des Vorfalls sowie ein Landeverbot für die weißrussische Fluggesellschaft Belavia an allen EU-Flughäfen, wie es am Montag aus EU-Kreisen hieß. Zudem könnten demnach alle Überflüge von EU-Airlines über Weißrussland ausgesetzt werden.

EU-Sondergipfel berät zu Russland und Weißrussland

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Montag (19.00 Uhr) bei einem Sondergipfel in Brüssel über die zerrütteten Beziehungen zu Russland. Aus aktuellem Anlass wird auch das Verhältnis zu Weißrussland (Belarus) Thema sein. Wegen der von Minsk erzwungenen Landung eines Linienfluges am Sonntag soll über mögliche neue Sanktionen gegen Weißrussland beraten werden. Auch das Verhältnis zu Großbritannien nach dem endgültigem Ausscheiden aus der EU steht auf dem Plan.

360 Corona-Neuinfektionen - niedrigste Zahl seit Herbst 2020

Wien - 360 Corona-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden sind am Montag in Österreich gemeldet worden. Das liegt nicht nur deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (595), sondern ist auch der niedrigste Wert seit Herbst 2020. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank ebenfalls auf 46,8 Fälle je 100.000 Einwohner.

UNO-Chef Guterres fordert globalen Krieg gegen Pandemie

Berlin - Zum Auftakt der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation hat UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, der Corona-Pandemie mit derselben Strategie wie in einem Krieg zu begegnen. "Wir sind im Krieg mit einem Virus", sagte Guterres am Montag. Die Welt brauche "die Logik und die Dringlichkeit einer Kriegswirtschaft", um dafür zu sorgen, dass alle Länder gleichen Zugang zu den "Waffen" im Kampf gegen die Pandemie erhalten.

Eingeschränkte Atominspektionen werden verlängert

Wien - Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) darf Irans Atomprogramm für einen weiteren Monat eingeschränkt überwachen. IAEA-Chef Rafael Grossi gab am Montag in Wien bekannt, dass eine Einigung mit dem Iran erzielt werden konnte und die derzeitigen Inspektionsregeln bis 24. Juni verlängert werden. Westliche Diplomaten hatten zuvor gewarnt, dass die Bemühungen zur Rettung des iranischen Atomabkommens aus dem Jahr 2015 ohne IAEA-Inspektionen in Gefahr wären.

Seilbahnunglück am Lago Maggiore: Notbremse defekt

Stresa - Die Ermittlungen zur Ursache des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore mit 14 Todesopfern laufen auf Hochtouren. Neben dem Kabelriss muss die Staatsanwaltschaft der piemontesischen Stadt Verbania, die mit den Ermittlungen beauftragt wurde, auch prüfen, warum die Notbremse der abgestürzten Seilbahn-Kabine nicht funktioniert hat.

Suu Kyi erscheint in Myanmar erstmals persönlich vor Gericht

Naypyidaw - In Myanmar ist die abgesetzte De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi erstmals seit dem Militärputsch am 1. Februar persönlich vor Gericht erschienen, wie ihr Anwalt Thae Maung Maung am Montag der Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Seinen Worten zufolge war die 75-Jährige dem Augenschein nach bei guter Gesundheit. Sie habe sich vor der Anhörung zunächst 30 Minuten mit ihrem Anwaltsteam beraten, hieß es. Dem Volk habe sie beste Wünsche gesendet, erklärte der Jurist.

WWF will Sonnenstrom-Ausbau vor allem auf verbauten Flächen

Wien - Bis zum Jahr 2050 könnte die Sonnenstrom-Erzeugung in Österreich auf 33 Terawattstunden verzwanzigfacht werden, sagt der Umweltschutzverein WWF Österreich. Der Ausbau der Kapazität sollte aber naturverträglich vor allem auf Dächern und anderen bereits versiegelten Flächen erfolgen, sagt der WWF und fordert die Verankerung einer Photovoltaik-Pflicht in allen Bauordnungen.

