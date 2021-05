EU droht Minsk wegen erzwungener Fluglandung mit Sanktionen

Vilnius/Washington - Nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk erwägt die Europäische Union verschiedene Strafmaßnahmen gegen Weißrussland. Darunter sind Sanktionen gegen die Verantwortlichen sowie ein Landeverbot für die weißrussische Fluggesellschaft Belavia an allen EU-Flughäfen, wie es am Montag aus EU-Kreisen hieß. Zudem könnten demnach alle Überflüge von EU-Airlines über Weißrussland ausgesetzt werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz forderte Konsequenzen für Minsk.

ÖVP drängt auf rasche weitere Lockerungen

Wien - Obwohl die großen Öffnungsschritte erst wenige Tage zurückliegen, drängt die ÖVP massiv auf weitere Lockerungen. Jüngste Beispiele kommen aus Vorarlberg und Niederösterreich. Landeshauptmann Markus Wallner nennt im ORF die 20-Quadratmeter-Regel für das Vereinswesen "viel zu streng". Niederösterreichs Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger will Lockerungen bei den Sperrstunden, für Thermen und Messen. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) mahnt indes zur Vorsicht.

360 Corona-Neuinfektionen - niedrigste Zahl seit Herbst 2020

Wien - 360 Corona-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden sind am Montag in Österreich gemeldet worden. Das liegt nicht nur deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (595), sondern ist auch der niedrigste Wert seit Herbst 2020. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank ebenfalls auf 46,8 Fälle je 100.000 Einwohner.

Erstes Öffnungs-Wochenende durchwachsen, Grundstimmung gut

Wien - Das erste Öffnungs-Wochenende in der Gastronomie und Hotellerie verlief mit gemischten Gefühlen. Wegen des österreichweit eher trüben Wetters blieb die Laufkundschaft an vielen Ausflugszielen noch aus. Zudem machen die strengen Abstandsregeln das Geschäft vorerst noch wenig rentabel. Die Grundstimmung war aber gut. Erfreulich sei die gute Buchungslage und auch die Kontrolle der Test- oder Impfnachweise der Gäste habe gut funktioniert, sagten Branchenvertreter am Montag.

Seilbahnunglück: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Stresa - Nach dem Seilbahnunglück am Lago Maggiore mit 14 Todesopfern am Sonntag hat die Staatsanwaltschaft der piemontesischen Stadt Verbania am Montag Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung in die Wege geleitet. Eine Kommission aus Fachleuten unterstützt die Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaft. Kabelriss und nicht funktionierenden Bremsen sollen die Ursachen des Unglücks gewesen sein.

WWF will Sonnenstrom-Ausbau vor allem auf verbauten Flächen

Wien - Bis zum Jahr 2050 könnte die Sonnenstrom-Erzeugung in Österreich auf 33 Terawattstunden verzwanzigfacht werden, sagt der Umweltschutzverein WWF Österreich. Der Ausbau der Kapazität sollte aber naturverträglich vor allem auf Dächern und anderen bereits versiegelten Flächen erfolgen, sagt der WWF und fordert die Verankerung einer Photovoltaik-Pflicht in allen Bauordnungen.

