Landeshauptleute wollen weitere Corona-Lockerungen

Innsbruck/St. Pölten - Vor der nächsten Entscheidung in Sachen Corona-Regeln drängen Tirols Landeshauptmann Günther Platter und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) weiter auf Lockerungen. Vor allem beim Vereinswesen und in der Kultur müsse es Erleichterungen geben, sagte Platter zur APA. Mikl-Leitner sprach sich dafür aus, "so früh wie möglich die weiteren Öffnungen einzuleiten". Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) denkt vor allem an die Sperrstunde.

Österreich verhängt erneut Landeverbot für Großbritannien

Wien - Wegen der Verbreitung der indischen Variante des Coronavirus hat Österreich erneut ein Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien verhängt. Ab 1. Juni bis vorerst 20. Juni dürfen keine Flugzeuge aus dem Vereinigten Königreich mehr in Österreich landen, wie aus einer Verordnung des Gesundheitsministeriums hervorgeht, die am Montagabend im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Zudem kommt Großbritannien bereits ab heute, Dienstag, auf die Liste der Virusvariantengebiete.

Koalition und SPÖ vor Einigung beim Grünen Pass

Wien - Koalition und SPÖ haben sich offenbar auf die Gesetzesvorlage zum Grünen Pass verständigt. Der stellvertretende SP-Klubchef Jörg Leichtfried verkündete jedenfalls Dienstagmittag gegenüber der APA erfreut, dass es seiner Partei gelungen sei, die in der Begutachtung kritisierten Passagen herauszuverhandeln. Es gebe eine gute Chance auf Zustimmung. Beschlossen werden soll die Novelle am Mittwoch im Rahmen einer Sondersitzung des Nationalrats.

Ein Todesopfer im Pfingstreiseverkehr bester Wert bisher

Wien - Am Pfingstwochenende ist in Österreich eine 28-jährige Kärntnerin bei einem Verkehrsunfall gestorben. Das ist die niedrigsten Opferzahl seit Einführung der Statistik im Innenministerium im Jahr 1967. Im Vorjahr gab es zwei Verkehrstote, bis dahin die geringste Zahl. Österreichweit gab es heuer über am verlängerten Wochenende 277 Unfälle mit insgesamt 343 Verletzten.

Auch Moderna will Impfstoff-Zulassung für Kinder ab zwölf

Cambridge - Nach dem deutschen Hersteller Biontech und seinem US-Partner Pfizer will auch das US-Unternehmen Moderna für seinen Corona-Impfstoff eine Zulassung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beantragen. Der Impfstoff schütze auch Heranwachsende zwischen zwölf und 17 Jahren zuverlässig vor einer Covid-19-Erkrankung, teilte der Hersteller am Dienstag mit. Das gehe aus Ergebnissen einer Studie mit mehr als 3.700 Teilnehmern aus dieser Altersgruppe hervor.

US-Außenminister auf Vermittlungsmission im Nahen Osten

Tel Aviv/Wien - Nach der Waffenruhe im Gaza-Konflikt haben die USA Hilfe beim Wiederaufbau des Gazastreifens zugesichert. Die Vereinigten Staaten würden einen "erheblichen Beitrag" leisten und sich auch international um Unterstützung bemühen, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag in Jerusalem. Er betonte, neben der Verbesserung der humanitären Lage müsse sichergestellt werden, dass die im Gazastreifen herrschende Hamas nicht von der Hilfe profitiere.

WKStA will Aufhebung der Immunität von ÖVP-Steinacker

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat den Nationalrat um die Aufhebung der Immunität der ÖVP-Abgeordneten Michaela Steinacker ersucht. Gegen sie und andere Personen liege ein Anfangsverdacht der Untreue und Vorteilsannahme vor, heißt es in einem der APA vorliegenden Ersuchen der Ermittler, welches die WKStA bestätigte. Die ÖVP weist die Vorwürfe zurück.

Mehrjährige Haft für schweren Verkehrsunfall in Wien

Wien - Wegen eines schweren, von ihm verschuldeten Verkehrsunfalls in Wien-Donaustadt, bei dem eine 70-jährige Passantin ums Leben kam und ihr 63 Jahre alter Ehemann lebensgefährlich verletzt wurde, ist ein Autolenker am Dienstag am Landesgericht wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen zu 20 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Zusätzlich bekam der sechsfach vorbestrafte 32-Jährige 32 Monate aus vorangegangenen Verurteilungen widerrufen.

